Splashtop 在 2025 年 Gartner Peer Insights™ 客戶之聲報告中被評為遠端桌面軟體的強勢表現者
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
此認可反映了 IT 團隊在評估遠端桌面軟體時的真實客戶體驗和結果。
CUPERTINO, Calif., Sep.09, 2025 – Splashtop 在 2025 年 Gartner Peer Insights™ 客戶之聲報告中被認可為 遠端桌面軟體 的強勢表現者。在強勢表現者象限中的位置表明 Splashtop 在整體體驗評分上達到或超過市場平均水平，但在用戶興趣和採用方面低於市場平均水平。
Splashtop 獲得了 4.7 顆星的總體評分，並且在截至 2025 年 6 月 30 日的企業和政府組織的 46 條合格評論中，97% 願意推薦。
“我們相信我們正在投資以使 混合工作安全且可管理，並搭配員工喜愛的用戶體驗，”Splashtop 的 CEO 兼聯合創始人 Mark Lee 說。“你可以在日常工作中看到它，無論是藝術家通過響應迅速的遠端連接製作詳細的 CGI，還是員工在需要時獲得快速支援，或是端點管理保持系統運行而不會對業務造成干擾。”
客戶一致強調易用性、速度、安全性和響應迅速的支援：
“提供了一個安全、精簡且快速的企業遠端存取解決方案，有效降低 IT 管理成本，同時顯著提高遠端支援的用戶滿意度和效率。”IT Associate, Banking, Firm Size: $50M – 250M USD。
「電腦指派的可靠性以及管理控制台，是我在市場上看過最出色的。」IT 負責人，旅遊與餐旅業，公司規模：5,000 萬至 2.5 億美元。
"操作簡單，介面清楚易懂，功能也符合我們的需求。"IT 服務部門 IT 安全與風險管理經理，公司規模：5 億至 10 億美元
Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” 是一份將 Gartner Peer Insights 評論綜合為技術和服務買家洞察的文件。此聚合的同行觀點以及個別詳細評論，對 Gartner 專家研究是互補的，並且可以在您的購買過程中發揮關鍵作用。同行是技術產品或服務的經過驗證的評論者，他們不僅評價產品，還提供有價值的反饋以供在做出購買決定之前考慮。隨著組織擴展安全的混合工作，Splashtop 專注於提供實用工具，以提高生產力，減少 IT 開銷，並加強遠端存取、遠端支援和端點管理的安全性，適用於精簡團隊。
如需了解更多關於 Splashtop 獲獎的遠端存取、支援和端點管理解決方案，請造訪 Splashtop.com。
Disclaimers
Gartner, Voice of the Customer for 遠端桌面軟體, Peer Contributors, 2025年8月29日。
Gartner® 和 Peer Insights™ 是 Gartner, Inc. 及/或其關聯公司的商標。版權所有。Gartner® Peer Insights™ 內容由個別最終用戶根據他們自己的經驗所表達的意見組成，不應被解釋為事實陳述，也不代表 Gartner 或其關聯公司的觀點。Gartner 不支持此內容中描述的任何製造商、產品或服務，也不對此內容的準確性或完整性作出任何明示或暗示的保證，包括任何適銷性或特定用途適用性的保證。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠端工作、支援和管理解決方案提供商，專注於簡化在任何地方工作的安全性和效能。客戶成功是 Splashtop 的首要任務，其技術易於部署、使用和管理，適合中小企業和大型企業，提供進階的安全性功能、高吞吐量、廣泛的裝置支援及 24/5 客戶支援。Splashtop 是超過 3000 萬用戶選擇的簡便解決方案夥伴，透過極具彈性的計劃讓用戶能夠根據自己條件成長和擴展。Splashtop 是 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) 的 成員 ，與 Microsoft 一同致力於協助客戶應對當今 IT 環境中不斷演變的挑戰。訪問 splashtop.com 並在 LinkedIn 上關注我們以深入了解。