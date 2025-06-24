Splashtop 在 2025 年夏季 G2 十五份報告中被評為 Grid ®領導者
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透過端點管理、修補程式管理、遠端監控和管理 (RMM)、終端支援、 Service Desk和終端桌面獲得 65 個徽章。
CUPERTINO, Calif., June 24, 2025 – Splashtop 在 G2 夏季 Grid 報告中獲得十五個 Grid® Leader 地位，共獲得 65 個多個主要軟體類別的徽章。包括 17 個首次獲得的榮譽，以及在端點管理和補丁管理部分的強勁動能，驗證了 Splashtop 今年早些時候進入端點管理市場的舉措。該公司旨在簡化 IT 現代化，提供適合混合工作環境中安全、監控和管理裝置的解決方案。
G2 是買家比較 B2B 軟體的可靠資源，其 Grid ® Reports 1基於真實用戶的直接回饋，他們根據易用性、實施時間、投資回報率和可用性等關鍵因素對供應商進行評級。G2 採用嚴格的資料驅動方法，使用客戶評論和經過驗證的第三方來源來決定其網格報告。
Grid Leaders 是市場存在度最高和客戶滿意度最高的公司，產品必須在廣泛的使用案例中一致地提供結果。Splashtop在多個核心類別中獲得了網格領導者地位，包括端點管理、遠端監控和管理 (RMM)、終端支援、 Service Desk和終端桌面。 在修補程式管理方面，該公司被評為「高表現」，並因其快速設定、易於使用和使用者採用而獲得額外的認可。
為各種規模的 IT 團隊展現價值 & 效率
這些認可的背後是�可衡量的結果，IT 領導者可以用來評估供應商。在端點管理網格中， Splashtop實施時間是所有評估製造商中最低的，平均只需 0.3 個月即可上線。 G2 的中市場投資報酬率 (ROI) 分析還發現，客戶只需四個月內恢復投資，這是電網上最快的回報期之一。Splashtop 在預期的投資報酬率 (ROI) 方面也名列前六個百分點，這充分證明了 Splashtop 所提供的卓越價值。
同樣，在 RMM 類別中，Splashtop 在中型市場和小型企業領域的實施速度、用戶採用率和可用性方面獲得了最高分。修補程式管理類別進一步突顯了 Splashtop 的可訪問性和積極的客戶體驗，並設有最容易設定、最容易使用和最容易開展業務的徽章。
G2 的分析發現，Splashtop 在端點管理和遠端支援方面獲得的淨推薦值 (NPS) 2在 91 到 94 之間，取決於組織的規模，這表明在資源受限的 IT 團隊中，Splashtop 具有卓越的忠誠度和價值。
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“我們很榮幸在 G2 2025 年夏季網格報告中被評為眾多關鍵類別的領導者。”「這些結果表明了 IT 專業人員對我們提供安全、現代化的工具，具有高效性，具有成本效益且易於管理的信任。當 IT 團隊被要求用更少的資源做更多的事情時，我們很自豪能夠成為實現這一目標的製造商。 」
Splashtop的自主端點管理解決方案提供智慧自動化，包括即時修補、漏洞掃描和基於環的原則管理，有助於防止零日威脅並降低開銷。 作為Microsoft Intune 的強大補充，Splashtop AEM 加快了修補時間並擴展了現有投資的價值，同時為更複雜的 RMM 工具提供了經濟實惠、可擴展的替代方案。
Splashtop的自主端點管理解決方案本月稍早被評為2025 年Gartner ®端點管理工具市場指南3中的代表性製造商。 有關 Splashtop屢獲殊榮的遠端支援和端點管理解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com ，或直接在 www.g 2.com/賣家/splashtop-inc 上閱讀客戶的評論。
參考文獻 & 披露
1 G2 網格報告：
Grid® 遠端監控報告 & 管理 (RMM) | 2025 年夏季
遠端支援網格®報告 | 2025 年夏季
Grid® 端點管理報告 | 2025 年夏季
中市場網格® 端點管理報告 | 2025 年夏季
中市場網格® 修補管理報告 | 2025 年夏季
2 淨推廣者分數範圍介於 -100 至 +100。網絡推廣者、網絡推廣系統、網絡推廣分數、NPS 和 NPS 相關表情符號為貝恩 & 公司、弗雷德·萊希赫德和薩特里克斯系統有限公司的註冊商標。
3 Gartner， 《端點管理工具市場指南》 ，Tom Cipolla、Lina Al Dana、Sunil Kumar，2025 年 1 月 13 日。GARTNER 是加特納公司和/或其附屬公司在美國和國際範圍內的註冊商標和服務標誌，並經許可在此處使用。版權所有。Gartner 不為其研究出版物中描述的任何製造商、產品或服務背書，也不建議技術使用者僅選擇那些具有最高評級或其他頭銜的供應商。 Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究組織的��意見，不應被解釋為事實聲明。Gartner 拒絕對有關本研究的所有明示或暗示的保證，包括任何可銷售性或適用於特定目的的的保證。
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