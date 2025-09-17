Splashtop 獲得 ISO/IEC 27001:2022 認證
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主要亮點：
ISO/IEC 27001:2022 認證– Splashtop 符合最新、更嚴格的信息安全管理全球標準，超越了2013年的要求。
由 Splashtop 解決方案驅動的安全控制 - 實施安全控制利用自主端點管理 (AEM) 進行即時補丁，Foxpass 用於憑證基礎的 Wi-Fi 安全性，Splashtop Secure Workspace (SASE/零信任網路存取)，以及遠端存取平台。
增強風險和威脅管理– 展示 Splashtop 在全球運營中的數據機密性、完整性和可用性進階控制。
全面合規投資組合– 補充 GDPR、SOC 2、HIPAA、FERPA 和 PCI 支援，加強 Splashtop 作為安全遠端存取、支援和 IT 管理的可信合作夥伴地位。
CUPERTINO, Calif. – 2025 年 9 月 18 日 – Splashtop，一家在現代 IT 解決方案管理和保障混合工作方面的全球領導者，已根據現代且嚴格的2022年指導方針獲得 ISO/IEC 27001 認證。2022 年的更新通過加強對雲服務安全、威脅情報、設計中的數據隱私、運營彈性以及供應商和第三方風險管理的要求，提高了標準。這一里程碑強調了 Splashtop 在保護客戶數據和推進全球信息安全管理實踐中的持續投資。
獲得這項認證證實了 Splashtop 鑑持全面的信息安��全管理系統（ISMS），涵蓋人員、流程和技術；每年進行獨立審計；並不斷加強控制以保持領先於新興的網絡威脅和業務風險。
遠端存取、遠端支援和自主端點管理的綜合合規性
除了 遠端存取 和 遠端支援 外，Splashtop 現在還提供 Autonomous Endpoint Management (AEM)，這是一項於2025年推出的突破性解決方案，使 IT 團隊能夠自動化進行終端維護、修補和全球裝置的監控。AEM 使組織能夠識別和修復漏洞，確保合規，並在降低運營開銷的同時維持業務連續性。有了這些解決方案，Splashtop 提供了一個單一、安全的環境來支持混合型工作團隊，並在 ISO/IEC 27001:2022 認證的範圍內受到保護和驗證。
在實施 ISO/IEC 27001:2022 安全控制時，Splashtop 依賴自己的產品組合來滿足和超越標準要求。這包括使用 Foxpass 提供證書的 Wi-Fi 安全、自主端點管理（AEM）進行實時修補和監控、Splashtop Secure Workspace 提供 SASE/ 零信任 網路存取，以及公司領先行業的遠端存取解決方案。通過使用自己的技術來獲得認證，Splashtop 展示了其以安全為核心的產品設計的實力和成熟性。
Foxpass 加入認證的安全框架
範圍包含 Splashtop 的 Foxpass；一種完全托管的雲端 RADIUS 驗證服務，允許安全、無密碼地訪問 Wi-Fi、VPN 和網路基礎設施。Splashtop 在 2023 年收購了 Foxpass，以加強對 SMB 和 MSP 的存取管理和�基於 RADIUS 的驗證。透過將 Foxpass 整合至其已認證的信息安全管理系統 (ISMS)，Splashtop 在其所有解決方案中延伸企業級保護，為全球客戶強化一個統一且安全的基礎。
“取得 ISO 27001:2022 認證表明我們專注並承諾保護客戶數據，並在應對不斷變化的威脅方面保持領先地位，” Splashtop 安全與合規副總裁 Jerry Hsieh 說。“將此認證擴展至包括 Foxpass，強調了我們如何將業務的每個部分整合到一個滿足最嚴格全球標準的安全、持續改進框架中。”
承諾全球 IT 和安全買家
Splashtop 的安全遠端存取、遠端支援和自主端點管理解決方案受到超過 200 個國家和地區的 IT 和安全專業人員的信任。這個產品組合幫助組織保護每一個裝置，簡化 IT 運營並維持全球標準合規性。公司不斷擴大的合規框架——包括 GDPR、SOC 2、HIPAA、FERPA 和 PCI——強調了其作為企業戰略合作夥伴的角色，這些企業需要在多元和分散環境中提供安全性、可靠性和運營效率。
若需更多有關 Splashtop 的認證解決方案和資訊安全實踐 的詳細資料，或想了解 Splashtop 如何支援您的法規與認證需求，請造訪www.splashtop.com。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠端工作、支援和管理解決方案提供商，它簡化了「隨時隨地工作」世界中的安全性和效能。以客戶成功為首要任務，Splashtop 的技術易於部署、使用和管理，適用於中小企業和大型企業，提供進階的安全特性、高流量、廣泛的裝置支援和24/5的客戶支援。被超過3000萬用戶選擇的親和解決方案，Splashtop 成為一個合作夥伴，讓用戶能夠以高度彈性的計劃自由成長和擴展。Splashtop 是 Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) 的 成員 ，與 Microsoft 一同努力幫助客户應對當今 IT 環境中的不斷演變的挑戰。造訪 splashtop.com 並關注我們的 LinkedIn 以深入了解。