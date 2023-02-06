臨機 vs 主動遠端存取與支援簡介

當您查看遠端支援解決方案時，第一個問題是您是否需要有人值守或無人值守的遠端支援解決方案，或者兩者都需要。

這是一個快速指南，可説明您做出決定。

有人值守的遠端支援

這意味著什麼，有哪些用例？

參加遠端支援意味著最終用戶正在使用設備或應用程式，需要立即支持。

有人支持的解決方案可讓您在出現問題時立即向客戶提供支持。您或您的技術人員將能夠遠端存取最終用戶的設備，解決問題並儘快解決問題。

它是如何工作的？

通常，遠端存取與遠端支援解決方案需要提前將軟體安裝到將用於與之分離的裝置上。但是，借助我們參與的支援解決方案SOS，最終用戶不需要在其裝置上預裝任何東西。

相反，技術人員可以使用最終用戶使用Splashtop SOS應用程式生成的簡單會話代碼遠端存取最終用戶的設備。一旦最終用戶向技術人員提供了他們的代碼，他們就可以立即連接到設備！

誰需要參加的遠端支援解決方案？

參與的遠端支援解決方案非常適合支持/客戶服務團隊和IT服務台。這種類型的解決方案使您可以快速地第一手看到問題并快速解決。這樣可以減少時間，降低成本並提高客戶滿意度。

主動遠端支援

這意味著什麼，有哪些用例？

無人值守的遠端支援意味著技術人員即使不在最終用戶設備中也可以遠端存取它們。

無人值守解決方案的主要用例是為客戶端設備提供例行維護和支持。與有人參與的遠端支援為需要立即幫助的用戶提供支持相反，無人值守的遠端支援可用於管理IT基礎結構，安裝更新，甚至解決非緊急問題。

它是如何工作的？

IT經理或技術人員會發送下載鏈接，以在他們要支持的所有裝置上安裝遠端支援軟體。安裝後，技術人員將能夠隨時隨地遠端存取裝置。

誰需要無人值守的遠端支援解決方案？

這是 MSPs、IT 服務提供者和內部IT團隊的理想解決方案。 您可以管理自己的公司設備和/或所有客戶的設備並提供支援。

並排比較

這裡仔細研究了需要參加什麼和無人值守的遠端支援以及每種支持的主要用例。

哪種 Splashtop 解決方案適合我？

Splashtop的遠端支援解決方案使用戶能夠遠端存取和支持其客戶的電腦和/或裝置。我們有兩種針對遠端支援的兩種主要類型的遠端支援解決方案，即有人值守和無人值守。

Splashtop SOS 是專為提臨機操作 (或依需求) 支援的技術人員而打造的。

Splashtop Remote Support為用戶提供了為公司或客戶的電腦提供無人值守支持的工具。

重要的是要了解哪個將是您的主要用例，這樣您就可以確保獲得正確的解決方案。

（我們確實有SOS和遠端支援軟體包，可為您提供有人值守和無人值守的遠端支援功能）

如果您仍無法確定，建議閱讀我們的部落格「該選擇 Splashtop Remote Support 還是 Splashtop SOS？」也歡迎您聯繫我們的銷售團隊，將有專人為您提供適當的指引，並讓您免費試用。