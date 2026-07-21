臨機 vs 主動遠端存取與支援簡介

當您查看遠端支援解決方案時，第一個問題是您是否需要有人值守或無人值守的遠端支援解決方案，或者兩者都需要。
這是一個快速指南，可説明您做出決定。
了解參加的終端支持
這意味著什麼，有哪些用例？
參加遠端支援意味著最終用戶正在使用設備或應用程式，需要立即支持。
有人支持的解決方案可讓您在出現問題時立即向客戶提供支持。您或您的技術人員將能夠遠端存取最終用戶的設備，解決問題並儘快解決問題。
它是如何工作的？
通常，遠端存取和遠端支援解決方案需要提前在要用於遠端連線的來源與目標裝置上都安裝好相應軟體。但是，只要有了我們的臨機支援解決方案 Splashtop Remote Support，使用者完全不必在裝置上預先安裝任何軟體。
相反，技術人員可以使用最終用戶使用Splashtop SOS應用程式生成的簡單會話代碼遠端存取最終用戶的設備。一旦最終用戶向技術人員提供了他們的代碼，他們就可以立即連接到設備！
誰需要參加的遠端支援解決方案？
參與的遠端支援解決方案非常適合支持/客戶服務團隊和IT服務台。這種類型的解決方案使您可以快速地第一手看到問題并快速解決。這樣可以減少時間，降低成本並提高客戶滿意度。
了解無人值守終端支持
這意味著什麼，有哪些用例？
無人值守的遠端支援意味著技術人員即使不在最終用戶設備中也可以遠端存取它們。
無人值守解決方案的主要用例是為客戶端設備提供例行維護和支持。與有人參與的遠端支援為需要立即幫助的用戶提供支持相反，無人值守的遠端支援可用於管理IT基礎結構，安裝更新，甚至解決非緊急問題。
它是如何工作的？
IT經理或技術人員會發送下載鏈接，以在他們要支持的所有裝置上安裝遠端支援軟體。安裝後，技術人員將能夠隨時隨地遠端存取裝置。
誰需要無人值守的遠端支援解決方案？
這款IT 遠端支援工具非常適合希望管理並支援公司裝置及／或客戶裝置的 MSPs、IT 服務供應商和內部 IT 團隊。
有人值守與無人值守遠端支援：並排比較
這裡仔細研究了需要參加什麼和無人值守的遠端支援以及每種支持的主要用例。
有人值守與無人值守：找到最適合您需求的Splashtop Remote Support解決方案
無論您的主要需求是隨時主動存取託管裝置，還是即時臨機存取以支援使用者，都應選擇適合您工作流程的解決方案。
Splashtop Remote Support 的目的是讓 IT 團隊和支援專業人員能夠靈活、安全、有效率地提供主動和臨機遠端支援。只要選擇適合的方案，想在任意地點支援使用者和管理裝置就不成問題，所需工具一應俱全。
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