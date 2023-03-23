遠端存取，查看和控制Android手機和平板電腦

使用Splashtop SOS ，您現在可以即時遠端查看Android設備屏幕，並遠端存取/控制運行Android 8或更高版本的Android設備以及三星，LG和Lenovo的其他基於Android的手機和平板電腦。 SOS是面向IT，幫助台和支持專業人員的遠端存取/支持軟體，可在Android，Windows和Mac上提供快速，有人參與的支持。使用SOS，您可以：

遠端存取/查看運行Android 5或更高版本的Android手機和Android平板電腦

遠端控制運行Android 8.0或更高版本的Android設備，例如Asus，Essential，Google Pixel，OnePlus，HTC，Huawei，Honor，Motorola，諾基亞，OPPO，Sony，Xiaomi和ZTE

即使它們沒有運行 Android 8 或更高版本，也可以遠程控制一些額外的三星，聯想 TAB 2& 3，瑜伽和 LG 安卓設備

從Android裝置遠端存取Windows和Mac電腦

尋找無人值守的Android存取解決方案或將Splashtop技術整合到您的產品中？有關無人值守和OEM選項，請參閱此頁面底部的鏈接。否則，請繼續學習通過Splashtop SOS進行的遠端Android存取。

如何遠端查看Android平板電腦和Android手機屏幕

取得SplashtopSOS

註冊SOS，以使用Windows或Mac電腦或從另一個Android裝置遠端查看Android裝置。您可以將該服務與免費試用版或低成本付費訂閱一起使用。

SOS 不僅物超所值，並且比其他臨機支援的工具便宜。它擁有成熟的 Splashtop 遠端存取技術，全球超過 2,000 萬名使用者。

免費的非商業版本的SOS，原始版本的SOS或Splashtop Remote Support不包括移動裝置訪問功能。如果要遠端存取移動裝置，則必須購買Splashtop SOS。

在您要查看或控制的設備上下載 SOS 應用

讓最終用戶從其Android設備轉到SOS應用程式下載鏈接（如Splashtop應用程式中所示）以下載，運行和安裝SOS應用程式。

當您（或您的客戶）在Android裝置上運行SOS應用程式時，它將顯示一個連線代碼，您將在屏幕上輸入該連線代碼以遠端查看該裝置。裝置運行Android 8或更高版本的用戶將被提示打開Android中的輔助功能以允許遠端存取。

使用某些裝置（LG，Lenovo）的用戶可能會被提示也從Google Play商店下載加載項，以添加對某些Android裝置系列的遠端存取。

在您的Splashtop Business應用中輸入代碼，然後開始遠端查看Android屏幕

在計算機上運行 Splashtop Business 應用程序，然後單擊應用程序頂部附近的 SOS（加號）圖標以打開 SOS 連接屏幕。 輸入客戶 Android 裝置上 SOS 應用程式中顯示的九位數代碼。 當您按一下箭頭時，工作階段將開始。

此時，您將可以在電腦螢幕上的窗口中即時查看其Android螢幕。

下圖顯示了最終用戶的 Android 屏幕，技術人員的界面以及在計算機屏幕上擴展控件的窗口中在遠程連接屏幕中查看 Android 的視圖。

使用檢視控制項

單擊鏡像的設備屏幕窗口頂部的箭頭以存取控件。這些按鈕是：

斷開

背面 (裝置控制)

首頁 (裝置控制)

功能表 (裝置控制)

轉數快串流質素

縮放/原始大小切換

全螢幕

檔案傳輸

您也可以使用Windows或Mac電腦的標準列印螢幕按鍵組合拍攝Android螢幕的列印螢幕。

斷開連線

連線完成後，您可以關閉電腦上的查看器窗口。通過按一下X斷開連接按鈕，可以在正在查看的裝置上關閉連線。

了解更多信息並開始使用 SOS

您還可以使用 SOS 做什麼？

Splashtop SOS是您參加的Windows，Mac，Android，iOS和Chrome操作系統支持解決方案。這是幫助台，支持和IT專業人員遠端存取電腦和移動設備以協助客戶的好方法。如果您已經在使用其他服務台系統，移動設備管理系統或無人值守的支持工具，則SOS是一種廉價的加載項，使您或您的團隊能夠為託管或非託管電腦和移動設備提供快速支持。

遠端存取和查看運行Android 5或更高版本的Android手機和平板電腦

遠端控制運行Android 8或更高版本的Android手機和裝置

還可以遠端控制其他Android裝置（三星，LG，聯想）

通過其他功能遠端存取和控制Windows和Mac電腦，包括文件傳輸，聊天和從移動裝置查看

遠端存取和查看Chromebook裝置

立即開始使用Splashtop SOS！

新！其他選項

Demo Video: How to View and Control an Android Device with Splashtop SOS

這些外掛程式支援哪些 LG 和 Lenovo 裝置？