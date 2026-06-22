遠端存取，查看和控制Android手機和平板電腦

在現今步調快速的數位領域，遠端存取、檢視和控制 Android 手機和平板電腦的能力變得越來越重要。無論您是要解決問題、提供技術支援，還是單純要遠端管理裝置，遠端存取解決方案都可以提供無與倫比的便利性和靈活性。
本部落格探討了可協助您遠端存取 Android 裝置的各種方法和工具，確保您無論身在何處都能保持連接並掌控一切。
Android 遠端控制是什麼？
IT 團隊、支援技術人員和各大企業可以透過 Android 遠端控制功能，從電腦或其他行動裝置遠端檢視、存取和控制 Android 裝置。若要使用可靠的遠端支援解決方案來提供技術支援、管理企業裝置和即時排解疑難，這項功能不可或缺。
兩種 Android 遠端控制：臨機與主動
針對不同的需求，Splashtop 提供了兩種 Android 遠端控制功能：臨機存取和主動 Android 存取：
功能特色
臨機存取
主動存取
具有此功能的產品
Splashtop Enterprise、Splashtop Remote Support
Splashtop Enterprise
需有使用者操作遠端 Android 裝置嗎？
Yes
No
最佳用途
IT 支援、疑難排解
管理公司擁有的裝置、Kiosk、IoT 和其他 Android 裝置
所需的設定作業
使用者安裝和執行應用程式，並告知技術人員存取代碼
在 Android 裝置上安裝 Splashtop Streamer
範例使用案例
員工致電 IT 求助
IT 管理位於多個地點的裝置
1. 臨機存取 (按需支援)
IT 團隊可以透過臨機遠端存取，遠端連接到有使用者在場的 Android 裝置。臨機遠端存取適用於需要協助員工、顧客或客戶處理技術問題的服務台和 IT 支援團隊。
選擇 SOS 或 Enterprise 等級的 Splashtop Remote Support 授權，就可以即時遠端查看 Android 裝置螢幕，並遠端存取/控制執行 Android 8 或更新版本的 Android 裝置，以及 Samsung、LG、Lenovo 的其他 Android 手機和平板電腦。Splashtop Remote Support 是遠端存取/支援解決方案，適合 IT、服務台和支援專業人員透過 Android、Windows 和 Mac 提供快速的臨機支援。
2. 主動存取 (即時存取和管理)
有了主動遠端存取即使無人在場操作裝置，IT 團隊和企業依舊能隨時存取和控制 Android 裝置。這項技術非常適合管理公司擁有的行動裝置、Kiosk、銷售點 (POS) 系統和其他主動部署設備。僅 Splashtop Enterprise 可提供主動 Android 存取。
Enterprise Remote Access 授權也非常適合用於在遠距辦公時，主動遠端存取個人 Android 裝置。
Splashtop 提供臨機和主動兩種遠端存取服務，打造出適用於 Android 裝置管理的靈活、安全解決方案，無論您需要的是按需疑難排解，還是隨時待命的遠端控制，都能找到適合的方案。
使用 Android 遠端控制對企業的優勢
Android 遠端控制為 IT 團隊和支援人員提供了務實的辦法，使他們不必親自到場就能管理裝置。如果企業擁有分散式團隊、第一線工作人員，或是環境中設有大量裝置，則這項功能可直接縮減停機時間並降低支援成本。
其中一個關鍵優勢，就是能夠加速排除故障。IT 可以透過即時檢視與控制 Android 裝置來診斷問題、安裝更新、調整設定或引導使用者完成修復，進而縮短解決時間並將生產力損失降至最低。遠端存取也可大幅簡化裝置管理作業，讓您更輕鬆地從中央控制台支援 Kiosk、POS 系統、強固型裝置，以及員工的自有智慧型手機。
從安全與作業的角度來看，採用 Android 遠端控制可以提升監督成果。IT 團隊可以針對遺失或設置有誤的裝置快速採取應變措施、強制執行原則，並確保業務應用程式正常運作。如此一來，能使裝置效能更穩定、使用者體驗更好，而且比較不需要親自到場支援。
遠端檢視 Android 手機和平板電腦螢幕的步驟 (臨機存取)
步驟 1：註冊 Splashtop Remote Support
註冊 Splashtop Remote Support，透過您��的 Windows 電腦、Mac 電腦或 Android 裝置，遠端查看另一台 Android 裝置。您可以透過免費試用或便宜的付費訂閱來使用這項服務。
或者訂閱低價方案。
Splashtop Remote Support 物超所值，而且比其他臨機支援工具便宜。它所採用的成熟 Splashtop 遠端存取技術，深受全球逾 2000 萬名使用者喜愛。
步驟 2：將 Splashtop SOS 應用程式下載到 Android 裝置上
請使用者從 Android 裝置前往 Splashtop SOS 應用程式下載連結 (如 Splashtop 應用程式中所示)，即可下載、安裝和執行 SOS 應用程式。
當您（或您的客戶）在Android裝置上運行SOS應用程式時，它將顯示一個連線代碼，您將在屏幕上輸入該連線代碼以遠端查看該裝置。裝置運行Android 8或更高版本的用戶將被提示打開Android中的輔助功能以允許遠端存取。
使用某些裝置（LG，Lenovo）的用戶可能會被提示也從Google Play商店下載加載項，以添加對某些Android裝置系列的遠端存取。
步驟 3：在您的 Splashtop Business 應用程式中輸入代碼，即可開始遠端檢視 Android 螢幕
執行電腦上的 Splashtop Business 應用程式，然後按一下靠近應用程式頂端的 SOS (加號) 圖示，開啟 SOS 連接畫面。輸入客戶 Android 裝置上 SOS 應用程式所顯示的九位數代碼。按一下箭頭，就會開始連線。
此時，您將可以在電腦螢幕上的窗口中即時查看其Android螢幕。
下圖展示使用者的 Android 螢幕、技術人員的介面，以及在電腦螢幕上，使用已展開控制項目的視窗來檢視遠端連接時的 Android 螢幕畫面。
步驟 4：使用檢視控制
單擊鏡像的設備屏幕窗口頂部的箭頭以存取控件。這些按鈕是：
中斷連接
返回 (裝置控制)
首頁 (裝置控制)
功能表 (裝置控制)
FPS 串流品質
縮放/原始尺寸切換
全螢幕
檔案傳輸
您也可以使用Windows或Mac電腦的標準列印螢幕按鍵組合拍攝Android螢幕的列印螢幕。
步驟 5：中斷連接
連線完成後，您可以關閉電腦上的查看器窗口。通過按一下X斷開連接按鈕，可以在正在查看的裝置上關閉連線。
如何為 Android 裝置設定主動遠端存取
有了 Splashtop，即使無人現場操作裝置，您依舊可以遠端存取和管理 Android 裝置。這對支援遠端工作人員、Kiosk、數位看板或共用公司裝置的 IT 團隊特別有用。
為 Android 手機和平板電腦設定主動遠端存取：
安裝 Android 版 Splashtop Streamer：在您要存取的 Android 裝置上，從 Google Play 商店下載並安裝 Splashtop Streamer 應用程式。您也可以使用 my.splashtop 控制台來生成可供分享的安裝程式下載連結，執行安裝時便會自動套用部署代碼。
設定裝置權限：授予必要權限，包括無障礙存取和遠端控制支援 (前提是裝置製造商�允許)。部分裝置可能需要附加元件才能使用完整的遠端控制功能。
遠端存取裝置：現在您可以從桌上型電腦版或行動裝置版的 Splashtop 應用程式，隨時檢視 Android 裝置，如果支援的話，還可以控制 Android 裝置。螢幕分享、遠端控制、檔案傳輸和裝置資訊存取等功能適用與否，須視裝置功能而定。
Splashtop 針對 Android 推出的主動存取功能既安全又有效率，是專為企業級支援情境所設計，可協助 IT 團隊簡化遠端故障診斷、裝置監控和應用程式維護，而且不需要由使用者發起連線。
開始使用 Splashtop Enterprise，體驗主動 Android 存取。
主動 Android 存取的最佳使用案利
管理企業持有的行動裝置 (公司手機、平板電腦和強固型裝置)。
遠端維護 Kiosk、數位看板和 POS 系統，不需要人員親自到場支援。
為不同地點的員工 Android 工作裝置提供 IT 支援。
監控和管理工商環境中的 Android 型 IoT 裝置。
存取您自己的 Android 裝置以利遠距工作。
借助 Splashtop 的主動遠端存取，IT 團隊可以隨時安全地管理 Android 裝置和排解疑難，進而減少停機時間並提高營運效率。
增進 Android 遠端控制體驗的技巧
提升您的 Android 遠端控制體驗，可以帶來更流暢、更有效率的裝置管理。以下提供一些實用技巧，助您充分運用遠端存取連線：
確保網際網路連接穩定：強大且穩定的網際網路連接是流暢遠端控制的關鍵所在。請確保您的 Android 裝置和控制端的遠端裝置都已連接高速網際網路，盡可能減少延遲和中斷的情況。
讓您的裝置保持更新：定期將 Android 裝置和 Splashtop 更新至最新版本。
善用鍵盤和滑鼠的控制項目：利用 Splashtop 提供的鍵盤和滑鼠控制項目。這些工具可以大幅提升瀏覽和互動體驗，讓您更輕鬆地遠端管理 Android 裝置。
安全至上：實施強大的安全措施來保護您的遠端連線。啟用雙重驗證，保護您的帳戶。
熟悉快速鍵：認識並善用 Splashtop 提供的鍵盤快速鍵和快速指令
實行上述技巧後，可以提升您的 Android 遠端控制體驗，確保從任何地點都能流暢、安全且有效率地管理裝置。
聚焦 Android 遠端存取的安全性和隱私
使用強式驗證機制：實施多重驗證 (MFA) 和獨一無二的強式密碼，確保只有授權使用者才能遠端存取您的 Android 裝置。
存取控制：僅限必要人員能進行遠端存取，並確保權限設定妥當，防止未經授權存取。
監控活動：定期監控遠端存取連線並維護記錄檔，藉此偵測任何可疑活動或未經授權嘗試存取的情況。
實施安全原則：制定和執行羅列遠端存取最佳做法的安全原則，前述最佳做法包括密碼管理、驗證協定和裝置使用準則。
教育使用者：為使用者提供培訓，說明安全性和隱私在遠端存取中的重要性，確保他們了解如何保護裝置和資料。
遵循以上最佳做法，讓您可以大幅提升 Android 遠端存取連線的安全性和隱私。
開始使用 Splashtop 執行 Android 遠端存取
Splashtop Remote Support 的其他功能
Splashtop 是適用於 Windows、Mac、Android、iOS 和 Chrome OS 的遠端 IT 支援解決方案，能夠協助服務台、支援部門和 IT 專業人員透過遠端存取電腦和行動裝置來協助客戶。如果您已有使用其他服務台系統、行動裝置管理系統或主動支援工具，Splashtop 依舊是價格低廉的附加選項，可讓您或團隊為託管或非託管的電腦和行動裝置提供快速支援。
遠端存取和查看運行Android 5或更高版本的Android手機和平板電腦
遠端控制運行Android 8或更高版本的Android手機和裝置
還可以遠端控制其他Android裝置（三星，LG，聯想）
遠端存取和控制 Windows 和 Mac 電腦，並搭配運用檔案傳輸、聊天和從行動裝置檢視等其他功能
遠端存取和查看Chromebook裝置
立即開始使用 Splashtop Remote Support
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新功能！新增裝置支援選項
您希望我們新增對其他製造商和裝置 (包括 Bluebird、CipherLabs、Honeywell、Sonim、Motorola、Panasonic、Seuic、Unitech、Zebra) 的支援嗎？登記體驗主動 Android 存取，並在表單中註明您想支援的裝置類型/品牌。如果您是裝置製造商，也歡迎與 Splashtop 合作，新增對貴公司裝置的支援。
您想將 Splashtop 遠端存取技術整合到您的 MDM、RMM、端點管理或其他解決方案嗎？歡迎選擇 Datto、Ivanti、NinjaOne 等公司的解決方案，體驗與 Splashtop 技術的整合。請聯絡我們了解 OEM 和合作夥伴解決方案。
搭配外掛程式，可支援哪些 LG 和 Lenovo 裝置？
LG Android 裝置 - 系統會提示您從 Google Play 商店安裝 LG Add-On 應用程式，才能遠端控制這些裝置
Lenovo Android 裝置 (包括 TAB2 X30、TAB3-730、TAB3-850、TAB3 A8-50、Yoga TAB3 8、Yoga TAB3 10、Yoga TAB3 Pro、Yoga TAB3 Plus、Yoga Book 和 Tablet A12) 也會提示您從 Google Play 商店下載 SOS Lenovo Yoga 附加元件或 Lenovo Achilles 附加元件應用程式
其他 Android 裝�置 - 可以遠端檢視和控制執行 Android 8.0 或更新版本的裝置。您應該能夠透過 Splashtop Remote Support 遠端檢視執行 Android 5 到 7 或更新版本的裝置 (但不能進行遠端控制)。
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