桌上型電腦、平板電腦和行動裝置之間的遠端連接

在家中工作，並通過快速，安全的遠端桌面連接進行遠端工作。從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備連接到您的電腦。

無論在家中還是在其他遠端位置，遠端工作都成為新的常態。尋找有效的遠端連接工具比以往任何時候都更為關鍵。

儘管您可以通過家用電腦，筆記本電腦或移動設備執行許多操作，但有時您需要遠端存取辦公室中的電腦。

也許您使用的專有軟體僅授權給您的辦公電腦。否則您的個人設備沒有運行資源密集型應用程序的計算能力。也許您的辦公室電腦上有一些文件，您不能簡單地將它們傳輸到雲中。

無論您遇到什麼情況，與工作電腦進行遠端連接都有很多有益的方法。

遠端連接軟體用例

通過任何個人設備遠端存取和控制您的工作電腦。遠端工作時就像坐在辦公室電腦前一樣。輕鬆訪問任何文件並在遠端電腦上運行任何程序。

與受管裝置的遠端連接使您可以監視，管理和支持端點。遠端連接到用戶的裝置，以在他們需要幫助時提供按需的遠端支援。

使學生能夠啟動從其個人設備到學校計算機的遠端桌面連接，以便他們可以在遠端學習時 遠端訪問實驗室計算機 。 學生將能夠在實驗室計算機的遠端會話期間 訪問學校許可的軟體 （如 Microsoft Office，Adobe Creative Suite等），甚至可以從Chromebook訪問。

遠端連接需要什麼操作系統？

根據Splashtop軟體包的不同，您可以建立與Windows，Mac，Linux，iOS，Android和Chromebook裝置的遠端連接。您也可以從任何電腦，平板電腦或移動裝置進行連接。

Splashtop 的遠端連接工具是跨平臺的嗎？

是的！ 您可以在任何作業系統上運行的設備之間設置遠端連接。 無論您的遠端電腦是Mac還是PC，都可以從任何其他Windows PC，Mac，iOS，Android或Chromebook設備連接到它。

您甚至可以 使用 Chromebook 在家工作！

免費試用Splashtop的遠端連接軟體

Splashtop使在家中或在旅途中的工作變得更加輕鬆和高效。無需擔心您留下的文件或需要訪問的軟體。無論您身在何處，都可以坐在工作電腦的正前方。

無需擔心安全性。每個遠端連接都使用TLS和256位AES加密。您還可以啟用設備身份驗證和兩步驗證。

當涉及到遠端連接時，您可以信任Splashtop。已經有超過3000萬用戶。開始免費試用。

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