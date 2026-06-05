桌上型電腦、平板電腦和行動裝置之間的遠端連接

在家中工作，並通過快速，安全的遠端桌面連接進行遠端工作。從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備連接到您的電腦。
無論在家中還是在其他遠端位置，遠端工作都成為新的常態。尋找有效的遠端連接工具比以往任何時候都更為關鍵。
儘管您可以通過家用電腦，筆記本電腦或移動設備執行許多操作，但有時您需要遠端存取辦公室中的電腦。
也許您使用的專有軟體僅授權給您的辦公電腦。否則您的個人設備沒有運行資源密集型應用程序的計算能力。也許您的辦公室電腦上有一些文件，您不能簡單地將它們傳輸到雲中。
無論您遇到什麼情況，與工作電腦進行遠端連接都有很多有益的方法。
遠端連接是什麼？
使用者可以透過遠端連接，從不同地點透過網際網路或私人網路來存取和控制電腦、伺服器或網路。遠端連接實現了無縫銜接的工作、IT 支援和協作，相關人員不必親自到場。像 Splashtop 這樣的安全遠端連接解決方案，可確實以快速、可靠、加密的方式存取遠端系統。
遠端連接如何運作？
遠端連接會透過網際網路或私人網路，在本機裝置與遠端電腦或網路之間建立安全的連結。遠端桌面軟體會即時傳輸螢幕資料和輸入，讓使用者可以像親自到場一樣地控制遠端系統。驗證措施、加密和網路協定可確保連接安全且順暢。Splashtop 這類解決方案會透過低延遲連接和企業級安全功能，實現最佳化效能�。
遠端連接軟體用例
遠端工作和在家工作
通過任何個人設備遠端存取和控制您的工作電腦。遠端工作時就像坐在辦公室電腦前一樣。輕鬆訪問任何文件並在遠端電腦上運行任何程序。
提供遠端支援
與受管裝置的遠端連接使您可以監視，管理和支持端點。遠端連接到用戶的裝置，以在他們需要幫助時提供按需的遠端支援。
加強遠端學習
學生能夠從個人裝置對校內電腦發起遠端桌面連接，在遠端存取實驗室電腦的同時仍進行遠距學習。學生甚至可以從 Chromebook 存取實驗室電腦，並在遠端連線期間存取學校的授權軟體 (例如 Microsoft Office、Adobe Creative Suite 等)。
遠端連接需要什麼操作系統？
根據Splashtop軟體包的不同，您可以建立與Windows，Mac，Linux，iOS，Android和Chromebook裝置的遠端連接。您也可以從任何電腦，平板電腦或移動裝置進行連接。
Splashtop 的遠端連接工具是跨平臺的嗎？
是的！ 您可以在任何作業系統上運行的設備之間設置遠端連接。 無論您的遠端電腦是Mac還是PC，都可以從任何其他Windows PC，Mac，iOS，Android或Chromebook設備連接到它。
您甚至可以 使用 Chromebook 在家工作！
免費試用Splashtop的遠端連接軟體
Splashtop使在家中或在旅途中的工作變得更加輕鬆和高效。無需擔心您留下的文件或需要訪問的軟體。無論您身在何處，都可以坐在工作電腦的正前方。
無需擔心安全性。每個遠端連接都使用TLS和256位AES加密。您還可以啟用設備身份驗證和兩步驗證。
當涉及到遠端連接時，您可以信任Splashtop。已經有超過3000萬用戶。開始免費試用。