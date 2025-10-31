端點設備管理是一個複雜的問題，隨著技術的進步愈來愈複雜。如今，設備管理被分為幾種類型的解決方案，包括移動設備管理 (MDM)、企業移動管理 (EMM) 和統一端點管理 (UEM)。
那麼問題是：哪種類型的裝置管理適合您？是時候比較 MDM 與 EMM 與 UEM，分析它們的優勢和差異，看看哪一個最適合 IT 團隊和企業管理不同的裝置。
從 MDM 到 EMM 再到 UEM：裝置管理的演變
MDM、EMM 和 UEM 都屬於裝置管理的範疇，因為它們具有類似的目的。因此，它們是相關的技術，每一種技術都基於上一種技術的功能和用途進行改進。
一開始，裝置管理被稱為行動裝置管理（Mobile Device Management）：這是一種讓 IT 管理員控制和管理行動裝置及應用程式的軟體解決方案。自引入以來，範圍已擴展至智慧型手機、平板電腦、電腦，甚至一些 物聯網（IoT）裝置。
隨著行動技術的增長，MDM 發展成為企業行動管理，其設計目的是幫助組織安全地使用行動裝置和應用程式。這可以涵蓋公司擁有的裝置和個人裝置，適用於實行自攜裝置 (BYOD) 政策的公司。
最後，從 EMM 演變而來的是統一端點管理（UEM），旨在涵蓋電腦、筆記型電腦、智慧手機和平板電腦。這提供了來自單一控制台的整體裝置管理，因此公司可以推送更新、應用安全政策，甚至遠端抹除遺失或被盜的裝置。
MDM、EMM 和 UEM 如何推動業務效率
雖然 MDM、EMM 和 UEM 的用途和功能不同，但它們提供許多相似的效益。這些包括：
安全性：MDM、EMM 和 UEM 都是為了提升網路安全而設計，透過保護和管理遠端裝置和端點，實現遠端和混合辦公而不降低安全性。
效率: 每個解決方案都具備多種功能，為支援遠端裝置和工作者而設計，讓員工和團隊能在任何地方高效工作。
BYOD 支援: 雖然他們的 BYOD 支援程度有所不同，但好的 MDM、EMM 和 UEM 解決方案都能幫助員工在自己選擇的裝置上工作。
合規性: 良好的裝置安全和管理對於許多法規和要求是必不可少的。透過 MDM、EMM 和/或 UEM 保護遠端端點，可以幫助公司滿足其 IT 合規性 的義務。
擴充性：MDM、EMM 和 UEM 解決方案皆設計得具有高度擴充性，因此可以根據需要支援新設備。這有助於隨著企業的成長，新端點能不經歷過多中斷或困難便可連接和管理。
然而，儘管它們共享這些優勢，但各自的延伸程度和方式不同，我們將很快探討。
MDM、EMM 和 UEM 的實際應用
隨著 MDM、EMM 和 UEM 的好處已經確立，我們可以查看它們的實際應用。今日的組織如何使用這些工具？
組織使用 MDM、EMM 和 UEM 來管理其勞動力中的遠端裝置，包括智能手機、平板電腦和 IoT 裝置。易用性、功能、安全性和可及性使它們成為提升 IT 效率的強大工具，並同時在遠端和混合工作環境中維持網路安全性和 IT 合規性。
裝置管理對遠端�工作至關重要，因為 IT 團隊必須確保每個遠端端點是最新的，符合公司政策，並防範網路威脅。這些工具提供監控和檢測功能，使 IT 人員能夠快速識別和解決潛在問題或安全警報。
良好的裝置管理包括分析以識別 IT 團隊應注意的模式或警示信號，以及能夠發送遠端命令以解決這些問題。
MDM vs. EMM vs. UEM：特徵與功能比較
雖然 MDM、EMM 和 UEM 之間有許多相似之處，但它們並不相同。每個方法在設備管理上都有不同的方式，包括它們管理的設備範圍和提供的功能。
MDM 軟體專注於行動裝置。它讓 IT 管理員可以強制執行安全原則、控制裝置設定、推送更新，甚至在需要時遠端鎖定或抹除裝置。MDM 是透過每個裝置上的用戶端應用程式運作，主要用於公司擁有的裝置，雖然有些允許支援 BYOD。
EMM 軟體將 MDM 更進一步，擴展到超越行動裝置並管理行動生態系統。這讓 IT 團隊可以管理受管理裝置上的應用程式、資料和內容，幫助他們保持一切安全。IT 代理可以部署和更新應用程式、管理行動裝置上的文件，並啟用使用者驗證，使其即使在 BYOD 環境中也是一個有價值的安全工具。
最後，UEM 軟體超越行動裝置，涵蓋所有端點，包括平板電腦、電腦、可穿戴設備、智慧型手機和 IoT 裝置。這也意味著它必須跨平台和作業系統運作，這使其在 BYOD 環境中具有價值。UEM 可以提供跨裝置生態系統的可見性，強制執行安全原則，並使用威脅檢測和修復等安全功能來保護端點。
我們可以這樣分解主要差異：
範圍
安全
BYOD 支援
平台相容性
MDM
專注於管理行動裝置，如智慧型手機和平板電腦。主要用於配置、提供和政策執行。
基本安全性，包括遠端抹除、裝置加密和密碼強制。
限制。MDM 主要管理公司擁有的裝置，但 BYOD 在有條件的情況下是可能的。
主要支援 iOS 和 Android。
EMM
通過新增應用程式管理、內容管理和身份管理來擴展 MDM。
增強的安全性包含應用程式層級策略、安全容器和資料丟失防護。
通過個人和企業環境之間的資料分離來增強 BYOD 的支援。
通常支援 iOS、Android 和 Windows，而 macOS 支援有限。
UEM
提供用於管理所有端點的單一平台，包括行動、桌面和 IoT 裝置。
先進、全面的安全性，通常包括端點檢測、合規性監控和情境分析。
完整 BYOD 整合，搭配零信任與情境感知存取控制。
通常支援 iOS、Android、Windows、macOS、Linux、Chrome OS 和 IoT 設備。
MDM、EMM 和 UEM 的操作挑戰與限制
在用途和好處明確後，我們仍需要了解每種技術的挑戰和限制。常見的挑戰包括：
整合：根據您選擇的解決方案，整合可能是一個挑戰。確保您選擇的解決方案能夠與您的組織使用的每種裝置和作業系統進行整合，並且能夠輕鬆安裝和部署於所有端點。
複雜性：如果你使用複雜的解決方案，可能會難以妥善管理每個端點。尋找一個用戶友好的平台，使得管理多個遠端端點變得輕鬆；否則，複雜性可能會帶來比解決更多的問題。
可擴充性：找到一個可以跟上您成長的可擴充解決方案很重要。裝置管理解決方案必須能夠根據需要新增新端點，因此越容易擴展越好。
限制：MDM、EMM 和 UEM 各自有其限制，例如 MDM 專注於行動裝置。確保了解您的 IT 團隊需要管理哪些端點，並找到可�以支援每一個的解決方案。
使用 Splashtop AEM 強化你的端點策略。
當您需要管理和支援多個遠端端點時，Splashtop AEM（自主端點管理）是您端點管理策略的理想解決方案。
Splashtop AEM 提供跨裝置和作業系統的強大端點管理。其集中化控制讓 IT 團隊能看到每個端點的狀況，並能透過智慧動作進行即時警示、分析和自動修復。
使用 Splashtop AEM，可以輕鬆保持每個端點的安全和更新。你可以自訂和強制推行端點間的原則，維持安全合規性，並自動化重複性任務如更新和備份。這使得端點管理快速、高效、安全且具有擴充性，而 Splashtop AEM 對各種規模的企業來說都具有可負擔性。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了監控端點、主動解決問題和減少工作量所需的工具和技術。這包括：
自動化修補作業系統、第三方及自訂應用程式的漏洞。
以 AI 驅動的基於 CVE 的漏洞見解。
可在您的網路中執行的可自訂原則框架。
全端點的詳細目錄追蹤與管理。
警報和補救措施自動解決問題。
背景操作以存取任務管理器和裝置管理器等工具而不打擾使用者。
準備好親自體驗 Splashtop AEM 嗎？現在就開始免費試用：