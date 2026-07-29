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An IT admin overwhelmed by tool sprawl.

工具泛濫如何拖慢端點管理

Robert Pleasant
閱讀時間：7 分鐘
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隨著端點環境日益分散，IT 團隊經常會加入各種工具，以解決修補程式管理、詳細目錄、遠端存取、監控、票務處理和報告等特定問題。每個工具或許各有用途，但當這些系統彼此脫節時，端點管理就會更難協調。

當端點資料、修補、疑難排解、遠端存取和報告分散在彼此脫節的系統中時，每一項工作都會變得更加繁瑣且成本更高。那麼，IT 團隊該如何解決工具分散的問題，並改善端點管理？讓我們一起來看看。

工具分散在端點管理中代表什麼意思

當 IT 團隊必須依賴過多彼此脫節的系統來管理端點工作時，就會出現工具氾濫。由於這些工具未整合，也無法共享資訊，技術人員為了執行簡單的工作，就必須不斷在它們之間切換，因而可能錯失重要情境或資料。

問題不只是團隊擁有多少工具。而是在完成單一端點工作流程時，需要動用多少工具，因為這會讓例行工作變成協調上的難題。

例如，如果 IT 團隊有以下情況，就可能正受工具過多分散之苦：

  • 一套工具搞定詳細目錄管理

  • 一套工具用於修補程式狀態

  • 一套工具，滿足遠端存取需求

  • 僅有單一工具可用於警示或監控

  • 一套用於回報或票務管理的工具

  • 用於修復的獨立指令碼或手動步驟

當這些工具彼此脫節時，日常工作流程就會變成一連串複雜、零散的任務，必須不斷在不同程式之間切換。

為什麼彼此脫節的工具會拖慢端點作業

彼此分離的工具帶來的不只是惱人或不便，還可能導致嚴重的效能與效率問題。工具過多會為端點管理帶來多項阻礙，包括：

1.每次交接都會造成阻力

每當技術人員需要在不同工具之間切換、重新確認資訊並重建情境脈絡時，就會耗掉原本可用來協助終端使用者排解問題的寶貴時間。這不僅會拖慢每一項工作，還會增加出錯的機會，並對生產力造成嚴重阻礙。

2. 端點資料變得更難信任

當詳細目錄、修補程式狀態、裝置健康狀態和修復歷程等資料都分別存放在不同系統中時，就很難判斷哪一份資料最準確且最新。這會讓資料的可靠性降低，也更難驗證，進而導致更多延誤，或讓客服人員只能依據過時資訊作業。

3. 手動後續追蹤增加

使用彼此分離的工具時，IT 團隊必須手動驗證動作是否正確執行、更新系統，或觸發工作流程中的步驟。相較之下，彼此連接且整合的工具堆疊可以自動觸發這些動作，但工具分散只會增加複雜度與人工負擔。

工具分散如何讓團隊停留在被動回應，而非主動管理

工具過多最嚴重的問題之一，就是讓問題更難以識別、排定優先順序並解決。因此，小問題很快就可能升級，變成緊急維護工作。

工具過多可能導致多種維護問題，包括：

  • 修補程式失敗問題需要更長時間才能找出並驗證。

  • 當風險、裝置狀態和修復資料分散在不同工具中時，漏洞會更難以判斷優先順序。

  • 裝置健康問題往往在很晚才被發現，常常等到損害已經造成之後。

  • 修復作業仰賴人工協調，而非自動化。

  • 技術人員花在工具間切換的時間，比真正解決問題的時間還多。

Splashtop 的研究發現，工作流程零散是許多 IT 團隊仍卡在部分自動化中間階段的原因之一。即使已導入工具，彼此脫節的工作流程仍可能讓日常端點工作停留在被動回應。

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為什麼工具分散會讓自動化更難以信任

事實上，工具蔓延可能會成為自動化的一大阻礙，降低效率與可靠性。因此，尋求自動化端點管理的組織將難以充分實現其完整效益，甚至可能花更多時間調整工具蔓延問題，而非享受自動化所節省的時間。

工具分散會妨礙妥善的自動化，原因有很多，包括：

1. 自動化需要清楚的可視性

當 IT 團隊導入自動化工具時，他們需要看見哪些任務已自動執行、哪些裝置受到影響，以及任務是否成功。工具分散會讓這件事變得困難得多，因為任務通常需要在多個彼此無法通訊的裝置上執行，能見度充其量也相當有限。

2. 自動化需要一致的工作流程

當工作流程分散在不同工具之間時，自動化不僅更難管理，也更難擴展。自動化工具需要一致的工作流程，讓每個步驟都能順暢銜接；但若必須存取彼此脫節的解決方案，就無法做到這一點。

3. 自動化需要控制機制

IT 團隊需要能對其自動化軟體進行強而有力的控制，包括原則控制、範圍界定、核准、記錄與報告。少了這些，就無法確保自動化工具值得信賴，尤其是在較大型的環境中。工具過於分散，讓這種程度的控制變得格外困難。

更好的端點工作流程是什麼樣子

所以，如果工具過多造成工作流程不佳和端點管理混亂，還有什麼替代方案？良好的端點工作流程應該精簡且彼此串連，在每個步驟都具備清楚的可視性與控制能力。最終成果應包括：

  • 讓可視性連接到行動：良好的端點管理同時包含對端點的可視性，以及快速採取行動的能力。團隊應該能夠從發現問題直接進展到處理問題，而不必在不同工具之間不斷切換。

  • 減少重複資料檢查：整合式端點管理工作流程可將所有重要資訊集中在單一、易於存取的位置。端點狀態、修補程式資訊和修復結果等關鍵資訊，應可輕鬆驗證，而無需查看多個來源。

  • 將可重複的工作流程標準化：任務應予以標準化，才能透過簡單的工作流程執行，尤其是在自動化時。因此，像是修補程式更新、補救措施、報告，以及遠端支援等常見任務，都應在整個公司遵循一致的流程。

  • 使用具備明確控制機制的自動化：自動化是提升速度、效率與可靠性的寶貴工具，但同時也需要強大的控制機制。自動化應包含可視性、範圍界定、核准流程（在需要時）以及結果報告，以確保成效與一致的結果。

  • 為工作流程排定優先順序，而不只是工具： 擁有適合工作的工具只是挑戰的一半；建立良好的工作流程，對端點管理同樣至關重要。請記住：目標是減少實際工作中的摩擦，尤其是修補程式、疑難排解和維護這類高工作量的任務。

Splashtop AEM 如何協助減少端點工具分散

良好的端點管理需要一套整合式解決方案，將端點作業納入相互串聯的工作流程，並具備可視性、控制能力和自動化。這正是 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）派上用場的地方。

Splashtop AEM 可在各種端點環境中提供自動化與控制，包括修補程式管理、以 CVE 為基礎的洞察、詳細目錄報告與修復。這有助於將關鍵的端點管理工作流程集中到同一處，減少工具分散，同時提升可視性、速度與執行成效。

Splashtop AEM 包含：

  • 跨端點的集中式可視性，讓所有項目都能在單一位置管理

  • 作業系統與第三方修補程式管理，可協助識別可用更新、自動化部署，並追蹤各端點上的修補程式狀態。

  • 以 CVE 為基礎的漏洞洞察，協助團隊識別並排定端點漏洞的優先順序。

  • 詳細目錄報告，包括硬體、軟體和作業系統版本。

  • 以原則為基礎的自動化與修復，可用來處理問題，並依據公司原則維持裝置安全。

  • 與端點管理相連的遠端支援工作流程，讓服務人員可從任何地方快速疑難排解並支援遠端裝置。

因此，IT 團隊可以減少工具之間的交接、提升可視性，並以更少的人工作業追蹤需求來採取行動。

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工具過多可能會讓可視性變得零碎、阻礙自動化，並使修復工作演變成一場漫長的苦戰。當 IT 代理程式必須不斷在彼此脫節的工具之間切換時，工作表現就會受到影響，進而拖慢整個組織的效率。

Splashtop 的研究報告 Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management，深入解析零散的工作流程如何影響端點營運，以及團隊可以如何朝更主動、更自動化的流程邁進。

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常見問題

端點管理中的工具蔓延是什麼？
工具氾濫會如何拖慢端點管理？
為什麼工具分散會讓端點資料更難以信任？
有哪些跡象顯示工具蔓延正影響 IT 團隊？
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