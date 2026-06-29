小型企業仍可能有龐大的 IT 需求，尤其是在需要管理多個端點時。當只能仰賴小型 IT 團隊或通才型 IT 人員時，端點問題很容易迅速累積，包括錯過更新、出現多張支援工單等等。
一旦再加上用於工作的遠端、混合式和個人裝置，要維持一致的可視性與控制就會變得更加困難。如果 IT 沒有明確的方法來監控和支援端點，這可能會導致裝置處於未受管理狀態、應用程式過時，以及出現安全缺口。
幸好，這些問題都可以克服。有了合適的端點管理解決方案，各種規模的企業都能減少人工工作、提升可視性，並讓 IT 團隊能夠快速因應各裝置上的狀況。接著，我們就來看看端點管理能為小型企業帶來哪些好處，以及哪些功能對 IT 團隊最重要。
什麼是適合小型企業的端點管理？
端點管理是指從集中式位置監控、更新、保護及支援整個公司各類裝置的流程。這涵蓋各種類型的裝置，包括筆記型電腦、桌上型電腦、遠端端點、平板、共用工作站及其他受管理的系統。
端點管理包含多個項目，包括修補程式管理、裝置可視性、安全原則強制執行、詳細目錄追蹤，以及問題排解。
為什麼小型企業需要實用的端點管理解決方案
對小型企業來說，端點管理通常由小型 IT 團隊或個人負責。該團隊仍需要讓裝置保持最新狀態、解決使用者問題、追蹤軟體，並在辦公室內與遠端環境中維持基本安全控制。
優秀的端點管理解決方案可透過集中化可視性、自動化例行工作，以及讓 IT 能在需要注意時更快採取行動，來幫助減輕這項工作負擔。
1. IT 人手有限，較難負擔手動作業
IT 團隊平時就已經忙著支援使用者並排解裝置問題。再加上手動修補、裝置檢查，以及管理遠端裝置所需的時間，原本就有限的時間就更捉襟見肘。端點管理軟體可透過自動化手動工作來提供協助，騰出時間處理更緊急的事項。
2. 端點問題可能會干擾日常營運
無論端點位於辦公室內或遠端，管理端點都至關重要。過時的軟體、更新失敗、裝置速度緩慢，以及未解決的問題，都可能干擾工作、造成效率下降，並增加 IT 團隊的工作負擔。不過，有效的端點管理能迅速解決這些問題，進而將干擾與不必要的支援工作降到最低。
3. 在自動化發揮作用之前，可視性很重要
端點管理有助於提供跨 IT 環境與網路的可視性。中小企業需要了解自己擁有哪些裝置、這些裝置安裝了哪些軟體、哪些項目需要處理，以及哪些系統存在風險。透過妥善的端點管理，所有這些資訊都能從集中化的位置取得。
選擇端點管理解決方案時應注意的主要功能
並非所有解決方案都提供相同的功能，因此找到一套具備小型企業最基本關鍵功能的方案非常重要，包括：
1. 集中式裝置可視性
IT 團隊需要能從單一處查看受管理裝置、作業系統、軟體版本、裝置健康狀態及更新狀態。好的端點管理解決方案應包含跨端點的集中可視��性，讓團隊能清楚查看並管理所有裝置和應用程式。這可協助小型團隊管理端點，而不必依賴試算表、一次性的檢查或使用者回報的問題，進而節省時間並提升效率。
2. 自動化修補程式管理
自動化修補程式管理 是端點管理中最重要的功能之一，特別適合 IT 團隊資源有限的小型企業。自動化修補程式管理可讓團隊維持整個網路中的裝置為最新狀態，而無需手動更新每個端點和應用程式。
優秀的自動化修補程式管理應能偵測並部署各端點上的安全性修補程式及其他更新，並提供排程與原則控制、修補程式狀態追蹤，以及失敗更新的可視性。
3. 第三方應用程式修補
修補不該只侷限於作業系統。端點管理應同時涵蓋 OS 與第三方應用程式修補，因為許多支援問題與業務風險都來自未更新且存在未修補漏洞的第三方應用程式。將第三方應用程式納入修補自動化，既能因應這些安全威脅，也能減少重複性的手動作業。
4. 遠端存取與疑難排解
端點管理與遠端支援密不可分。透過適當的端點管理，IT 團隊可以偵測並識別遠端端點上的問題；再透過遠端支援，代理人員可連接到遠端裝置，無需實際接觸即可解決問題。這能大幅提升支援遠端員工、處理下班後問題，以及在不中斷使用者工作的情況下提供協助的效率。
5. 即時警示與主動式監控
即時警示可協助 IT 團隊在問題演變成更多支援工作前及早發現，但團隊也不需要充滿雜訊的儀錶板。好的端點管理解決方案應該能針對需要注意的問題提供可採取行動的警示。
這些問題可能包括修補失敗、裝置健康疑慮、已知弱點，或是不符合原則的端點。當 IT 團隊快速收到通知時，就能調查裝置並採取適當的下一步行動。
6. 以原則為基礎的自動化
公司對於例行工作的處理方式都有自己的原則，例如修補程式部署、更新排程和修復工作流程。優秀的端點管理解決方案應包含能遵循這些原則的自動化工具。
以原則為基礎的自動化有助於標準化各裝置間的作業，同時支援公司準則與安全需求。這樣可節省時間，同時協助 IT 在受管理的端點上套用一致的控制措施。
7. 硬體與軟體詳細目錄
維持最新的詳細目錄可協助 IT 快速判斷哪些裝置正在使用中、已安裝哪些應用程式、哪些系統需要更新，以及是否有任何不受支援的軟體需要處理。優質的端點管理解決方案應包含硬體與軟體詳細目錄，並在裝置連接時自動更新，確保資訊盡可能保持最新。
8. 報告與稽核整備
良好的報告功能可協助小型企業追蹤更新歷程、修補程式狀態、詳細目錄，以及修復活動。這對稽核準備特別有幫助，因為 IT 可以提出證據，說明更新了哪些項目、何時採取行動，以及哪些端點仍需關注。
9. 設定與持續管理的便利性
小型企業不想被複雜的設定和難以管理的解決方案拖累。優秀的端點管理工具應該易於部署、易於理解，且無需專門的企業管理能力或專業知識即可管理。畢竟，如果端點管理工具花費的使用時間比節省的時間還多，那就幾乎沒有使用價值。
小型企業一開始可能不需要的功能
話雖如此，許多端點管理解決方案提供的工具其實超出小型企業所需。功能更多，未必就代表方案更好；對小型企業來說，尤其要留意別把預算花在不需要的功能上。
例如，小型企業可能不需要：
複雜的企業工作流程
主要為 MSPs 設計的 PSA 帳單功能
進階網路探索
高度自訂的指令碼框架
深入的合規管理套件
複雜的多租戶管理，除非需要管理多個客戶或地點
這些功能對基本 IT 需求來說通常並非必要。相反地，應尋找功能符合 IT 團隊工作負載與需求的解決方案。
如何為小型企業評估端點管理軟體
那麼，該如何判斷端點管理解決方案是否適合企業需求？仔細評估各種選項，找出具備所需功能且價格負擔得起的方案相當重要，因此有一套清楚的評估方法會很有幫助。
在評估端點管理軟體時，請務必做到以下幾點：
確認需要管理的裝置和作業系統，以確保選擇支援這些項目的平台。
檢視目前處理修補程式和軟體更新的方式，找出符合既有原則的平台。
先找出最耗費 IT 時間的工作，並確認平台能將這些工作自動化。
確認該工具是否支援遠端疑難排解。
查看工具是否能清楚回報修補狀態與裝置健康情況。
評估設定時間與日常使用的便利性。
請根據團隊實際會使用的功能來比較成本，確保獲得最高價值。
請確認解決方案能隨著業務成長而擴充。
Splashtop AEM 如何協助小型 IT 團隊管理端點
對於小型 IT 團隊，Splashtop AEM 可協助集中管理端點可視性、自動化修補、監控裝置健康狀態，並直接從 Splashtop 平台採取行動。
Splashtop AEM 的設計宗旨，是協助 IT 團隊減少端點管理的手動作業，同時不增加不必要的複雜性。團隊可用它來管理更新、查看端點狀態、追蹤詳細目錄，並回應分散各地裝置的問題。
Splashtop AEM 包含：
即時作業系統與第三方修補程式管理，協助讓裝置與應用程式保持最新狀態。
以 CVE 為基礎的漏洞洞察，協助識別並排定已知軟體風險的優先順序。
硬體與軟體詳細目錄，提升端點可視性。
以原則為基礎的自動化，讓可重複的 IT 操作標準化。
透過警示和端點監控，找出需要注意的問題。
透過 Splashtop 平台提供遠端支援與修復。
IT 資源有限時該優先考慮什麼
當然，IT 團隊的預算往往有限，對於小型企業更是如此。因此，團隊在評估軟體時，通常必須精挑細選，在成本與功能之間找到合適的平衡。
如果正處於這種情況，了解該優先處理哪些事項就很重要。了解哪些功能是必要的、哪些只是加分項，在選擇解決方案時會帶來很大差異，因此先列出優先順序會很有幫助。
尋找能讓團隊做到以下事項的解決方案：
清楚掌握每個受管端點，以便監控與管理每一個端點。
有效率地為作業系統和第三方應用程式進行修補，確保完整涵蓋。
快速處理緊急問題，避免問題進一步惡化。
將可重複執行的工作自動化，以節省時間並提升效率。
透過遠端支援使用者，協助混合辦公員工與可在任何地方工作的團隊。
追蹤成果，無需手動回報。
避免��為不需要的功能付費。
選擇符合 IT 實際需求的端點管理方案
Splashtop AEM 透過即時修補程式管理、端點可視性、以原則為基礎的自動化、警示，以及來自 Splashtop 平台的遠端支援，協助小型 IT 團隊支援分散式端點。IT 不必依賴人工檢查或彼此脫節的工具，即可從單一平台管理更新、監控端點健康狀態，並回應問題。
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