當員工率先發現端點問題時，IT 團隊往往是在生產力已受影響後，才開始進行疑難排解。許多常見問題其實可透過持續的端點可視性與自動化，更早被偵測並處理。
IT 團隊經常缺乏主動支援，往往要等到端點問題已經影響員工工作時，才會察覺。這會導致停機時間增加，為支援人員帶來重複性的支援工作，並使安全性或設定問題更長時間未獲解決。
不過，透過自主端點管理，IT 團隊可以持續識別端點問題、觸發回應，並驗證問題是否已解決。有鑑於此，接下來讓我們看看主動式工作流程如何運作、該如何導入，以及自主端點管理如何預先處理問題。
主動修復端點問題是什麼意思？
主動式端點管理是指在端點問題對使用者造成影響之前，先行識別並加以處理。這需要結合持續可視性、自動警示、指令碼、修補程式管理，以及自動修復，才能達到主動式管理所需的速度與效率。
然而，自動化並不代表要完全移除人為因素。自主運作仍應納入 IT 監督，由團隊定義條件、核准的動作、防護措施以及升級路徑。
主動式端點管理最重要的要素，在於能夠在使用者回報問題之前先識別並處理問題。如果 IT 團隊能在使用者回報症狀之前就先阻止問題發生，就能節省時間，並提升整個組織的效率。
自主端點管理如何防止使用者回報的問題
那麼，自主式端點管理是如何運作的呢？有一套簡單但重要的工作流程，可協助端點管理軟體在使用者需要回報問題之前，先識別並處理問題：
持續監控端點狀態：首先，端點管理軟體會收集裝置健康情況、軟體、修補程式、服務、設定與安全狀態等資料。這種持續可視性對於提早辨識徵兆至關重要，而不是依賴偶爾進行的詳細目錄檢查。
偵測有意義的變更或超出臨界值： 當軟體監控端點時，會識別出儲存空間不足、服務停止、遺漏修補程式、應用程式過時或設定偏移等狀況。這些狀況可能需要採取行動，因此 IT 團隊可以根據嚴重性、端點暴露程度、業務影響和公司原則，判斷應優先處理哪些問題。
依風險與使用者影響排序問題優先順序：排序優先順序對於先找出並處理最關鍵的問題也同樣重要。務必建立規則，以評估各種情況是否可能影響安全性、可用性、效能或生產力，並優先處理那些影響範圍廣、最關鍵，或最可能造成重大中斷的問題。
觸發核准的修復作業：一旦問題被識別並排定優先順序，端點管理軟體就應能透過預先核准的修復動作加以處理。這可能包括執行指令碼、安裝更新、重新啟動服務、強制執行原則，或其他預先定義的動作；不過，視風險而定，也可能需要技術人員核准，或自動執行。
驗證問題已解決：問題處理完成後，也必須確認問題已正確解決。只要可以再次檢查端點條件，工作流程就應驗證結果，例如確認修補程式已成功安裝、服務已重新啟動，或裝置已恢復為所需設定。失敗的動作應記錄下來，供技術人員檢視。
將例外狀況升級交由技術人員審查：如果自動化無法解決問題，或問題反覆發生且需要更深入的調查，端點管理解決方案應能將問題升級給 IT 團隊。這樣一來，人工作業人員仍可介入處理較複雜的問題，而不會讓問題懸而未決。這可能需要遠端 支援 與疑難排解，以直接存取受影響的裝置，並在盡量不干擾使用者的情況下解決問題。
IT 團隊可在使用者提交服務單前先處理的端點問題
下一個問題是：自主端點管理可以預先識別並處理哪些具體問題？有幾種常見問題可以在使用者回報之前就自動偵測並修復，包括：
1. 磁碟空間不足
裝置的儲存空間有限，而端點管理軟體可以偵測裝置何時接近容量上限。接著，系統可執行經核准的清理動作，例如移除暫存檔案，或將反覆出現問題的裝置升級處理。
這可避免磁碟達到儲存容量上限，進而減少應用程式故障或更新問題，並讓裝置持續高效運作。
2. 已停止或狀態不健康的服務
如果某項服務停止執行，自動化軟體可以立即偵測到。接著，它可以嘗試自動重新啟動該服務，並檢查其是否仍正常運作；如果重新啟動後仍未解決問題，則可將問題升級交由 IT 代理程式處理（而不是持續不斷地重新啟動）。
3. 作業系統與應用程式更新遺漏
過時的軟體可能導致許多問題，包括暴露漏洞、錯失效能更新，以及相容性問題。修補程式自動化可透過部署已核准的作業系統和第三方應用程式更新來解決這個問題，無需在每台裝置上手動更新，從而節省時間並提升安全性。
這包括驗證，以確保更新已正確安裝，以及用於記錄安裝失敗或例外情況的報告。
4. 設定漂移
端點使用得越多，其設定越有可能隨時間逐漸偏離公司的原則與要求。自主端點管理可在設定偏離所需狀態時加以識別，並協助 IT 團隊重新套用控制措施，例如防火牆、螢幕鎖定和密碼要求等設定。
這有助於一致地落實原則，同時保留修正動作的記錄，以供稽核與合規審查使用。
5. 反覆發生的應用程式或效能問題
如果出現反覆發生的問題，例如常見錯誤、資源使用過量或應用程式故障，端點管理軟體可以識別這些問題，並使用預先定義的指令碼或背景工具來調查及修正。請記住，這種方式適用於已知問題，但對於複雜或不熟悉的問題，仍需要由技術人員進行調查與處理。
如何決定哪些端點問題適合自動化
自動化是處理基本且反覆發生問題的強大工具，但要判斷哪些問題符合條件，可能並不容易。導入端點管理與自動化時，可以先從符合特定條件的問題開始自動化，包括：
經常反覆發生、持續造成支援工作量的問題。
可可靠偵測的問題，例如具有明確條件或門檻值的問題。
可透過一致且可重複執行的動作解決的問題
在無需直接監督下執行時風險較低的修復動作。
在修復後容易驗證的問題。
可在失敗時回復，或安全地升級處理的動作。
會造成可量化使用者干擾或工單量增加的問題。
先從範圍較小、已充分了解，且可依循可重複指引輕鬆解決的使用案例開始。接著，便可開始擴展到更複雜的工作流程，不過無論如何，總會有某個複雜程度是 IT 支援人員會希望直接處理問題。
如何建立安全的自動化修復工作流程
在確認哪些問題可透過自動化修復處理後，下一步就是建立自動化工作流程。這些流程會訂出端點管理解決方案將採取的步驟，確保問題都能獲得妥善且一致的處理。
只需幾個步驟，即可建立自動化修復工作流程：
1. 定義精確的觸發條件
先明確指定會觸發工作流程的端點條件，例如特定錯誤、顯示潛在問題的警示徵兆，或警報。請具體設定，避免使用過於寬泛的門檻，因為這可能導致誤報或不必要的動作。
2. 限縮動作範圍
請確保修復措施僅限用於相關範圍，例如特定群組、裝置或作業系統。設定限制此範圍的原則，有助於避免動作在非預期的裝置上執行，並在不必要的地方進行變更。
3. 大規模部署前先進行測試
測試至關重要，才能確保自動化依照預期執行。先從有限的裝置群組開始，對其執行自動修復，並確認一切都正常運作，包括指令碼、修補程式和原則變更。接著，如果一切都如預期運作，就可以擴展到更大的裝置群組。如果某個動作可能影響業務應用程式或裝置，分階段部署對於測試以及在錯誤廣泛擴散前識別問題非常重要。
4. 設定核准與升級規則
並非所有動作都應該自動化。請務必區分可輕鬆自動化的低風險動作，以及需要技術人員核准的較大變更，這樣端點管理解決方案才不會在未經核准的情況下進行大規模變更。同樣重要的是設定升級規則，明確定義當修復失敗或相同情況再次發生時該如何處理，避免自動化工具在問題持續反覆出現��時陷入迴圈。
5. 記錄並檢視每個結果
雖然自動化很適合執行可重複的修復作業，但仍需要能夠驗證它是否確實正確完成工作。IT 團隊應能掌握每一項動作與結果，包括何時執行、哪些端點受到影響，以及是否成功。這些資訊不僅對於在稽核期間驗證 IT 合規性相當重要，也可用來微調臨界值，並找出反覆發生問題的根本原因。
主動修補如何協助預防端點問題
只要事先做好適當準備，大多數端點事件都能避免。這些事件通常始於遺漏的 OS 更新、過時軟體或部署失敗，因此如果能及早識別這些問題，就能在它們演變成真正問題之前先行處理。
透過即時可視性與基於原則的修補，IT 團隊可以快速識別並更新過時的端點，縮短其暴露於風險中的時間，同時提升安全性與效能。請記住，任何自動化修補程式管理流程都應包含驗證與後續追蹤，而不是在部署開始後就認定工作已完成。
良好的 修補程式管理解決方案 應該具備：
識別遺漏的更新，包括作業系統和第三方應用程式。
依據公司原則、嚴重性與端點暴露情況，優先處理更新。
將核准的修補程式部署到選取的裝置群組。
使用分階段推出來測試更新並降低營運風險，並安排在方便的時間進行。
追蹤安裝成功與失敗情況。
修復或升級仍未完成修補的裝置
IT 技術人員何時仍需要介入
自動化不應取代 IT 團隊。相反地，它應該協助並強化 IT 團隊，將時間從重複性的手動工作中釋放出來，好專注處理更關鍵的問題。事實上，即使有自動化，仍有許多情況需要技術人員進行檢視。
IT 技術人員需要介入的情況：
無法將問題原因辨識為任何已知情況。
自動化動作一再失敗。
此問題會影響業務關鍵或專門用途的應用程式，因此需要謹慎處理。
修復作業可能會中斷工作或導致資料遺失風險。
多個端點問題往往指向基礎架構中更大的問題。
此裝置需要透過遠端方式進行實機疑難排解。
當使用者遇到無法透過背景動作解決的問題時，就需要提供協助。
如何衡量主動式端點管理是否發揮成效
當然，投資自主端點管理解決方案後，會希望確認它確實發揮作用。幸好，有幾項關鍵指標可供追蹤，用來判斷主動式端點管理是否運作正常，或是否需要調整自動化規則。
如果出現以下情況，就代表端點管理解決方案運作正常：
特定問題的重複支援工單減少。
偵測到的問題中，有更高比例會自動解決。
修復成功率提升，而失敗率則下降。
從偵測到解決的時間縮短。
升級供技術人員檢視的問題數量會減少。
修補程式與設定的合規率會提升。
修復後重複發生的事件會減少。
可預防或減少的影響使用者事件比率會提升。
這些衡量指標將顯示工作流程是否確實解決了有意義的問題，而不是只是產生更多警示或自動化活動，卻沒有處理任何真正的問題。
Splashtop AEM 如何協助 IT 團隊主動解決問題
Splashtop AEM 透過將端點可視性、修補程式管理、警示、指令碼、自動化與遠端疑難排解整合到單一平台中，協助 IT 團隊落實主動式端點管理工作流程。
Splashtop AEM 提供集中化的端點可視性、自動化修補程式管理、主動式警示、CVE 洞察與修復工具，協助 IT 團隊維持裝置安全並穩定運作。
使用 Splashtop AEM，可以：
1. 維持持續的端點可視性
Splashtop AEM 可提供所有端點的可視性，包括健康狀態、軟體、硬體、修補程式狀態、設定和已知弱點。這有助於確保 IT 團隊能從單一位置清楚查看、管理並支援其管理的所有裝置，提升快速偵測並排定問題優先順序的能力。
2. 建立主動警示與自動修復
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可針對問題或端點狀態設定警示，並搭配核准的修復動作，快速加以處理。這可能包括執行指令碼、重新啟動服務，甚至通知技術人員，讓任何問題都能盡可能有效率地處理。
3. 自動化作業系統與第三方修補程式管理
讓裝置與軟體維持適當的修補狀態，對安全性與效率都至關重要，而 Splashtop AEM 的修補程式自動化可協助 IT 團隊讓受管理端點保持在最新狀態，並識別更新失敗或仍有待更新的裝置。Splashtop AEM 可以識別遺漏的更新、加以排程，並在遵循公司修補程式優先順序與測試原則的前提下，將更新部署到各個端點。
4. 執行指令碼和背景動作
最好的技術支援，就是高效率到讓終端使用者甚至沒發現自己原本需要幫忙。Splashtop AEM 的指令碼與背景動作可協助 IT 團隊調查裝置，並在盡量不干擾使用者的情況下修正許多問題。這包括執行指令碼、管理服務、檢查程序，以及跨多個端點執行可重複的任務，進而提升整個公司�的效率。
5. 遠端解決複雜的例外狀況
當自動化不足以處理問題時，IT 人員可無縫啟動遠端支援連線，進行疑難排解與裝置管理。無論 IT 團隊在哪裡工作，或遠端裝置位於何處，Splashtop 的遠端支援工具都能提供可視性、補救處理與疑難排解，讓每台裝置都維持順暢運作。
使用 Splashtop AEM 建立主動式端點管理工作流程
許多反覆發生的問題都能在很早之前就被識別並預防。不過，這需要持續可視性、有效的偵測規則、自動化、驗證，以及在必要時升級交由技術人員處理的能力。
有了 Splashtop AEM，IT 團隊可獲得所需的可視性、自動化與控制能力，快速偵測問題，並在問題演變成重大狀況前加以解決。這有助於提升 IT 代理人員與終端使用者的效率與生產力，同時維持強大的網路安全防護，並讓裝置保持最新狀態。
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