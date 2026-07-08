現代 IT 團隊管理的筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、行動裝置和遠端端點，分布在比以往更多的地點。如果沒有清楚的生命週期流程，這些裝置就會更難追蹤、修補、保護、支援，並在適當時機汰除。
端點生命週期管理為 IT 團隊提供一套有條理的方法，從採購到汰役全面管理裝置。它有助於維持可視性、減少人工工作、支援稽核準備，並在端點的整個使用壽命期間維持安全與生產力。
本指南說明端點生命週期管理包含哪些內容，以及自動化如何協助 IT 團隊更有效率地管理端點。
什麼是端點生命週期管理？
端點生命週期管理是指用來管理組織裝置在整個生命週期中的流程、原則與程序。這包括從取得到汰除期間，追蹤、維護、更新、保護及部署裝置。
為什麼端點生命週期管理對 IT 團隊很重要？
未受管理、未受保護的端點很容易成為網路攻擊的目標，也因此成為大多數資料外洩事件的起點。事實上，根據報告，67% 的端點安全事件都源於漏洞，例如薄弱或缺少 Multi-Factor Authentication、認證遭竊，以及暴力破解存取。
因此，若端點未受管理，組織將面臨重大的��安全與 IT 合規風險。
雖然企業可能會嘗試以臨時拼湊的裝置管理方式來補強安全缺口，但這種缺乏結構的方法既沒有效率，也不可靠。相較之下，建立結構化的生命週期至關重要。這能讓裝置從採購到汰役的整個過程都受到妥善管理，並可透過相關資料與統計數據追蹤其健康狀態與威脅。
端點生命週期階段：實用的 5 步驟架構
實用的端點生命週期通常包含五個階段：
採購與規劃：當公司取得裝置時，生命週期便開始。不過，這並不是隨機進行的；企業需要先判斷所需的裝置，並制定部署與使用計畫。
佈建與部署：取得裝置後，即可將其指派給適當的使用者或部門。這包括安裝硬體與軟體、設定裝置、將其註冊到端點管理軟體中，並驗證其已可供使用。
維護與監控：在裝置的整個生命週期中，IT 團隊會定期監控是否有問題，並持續進行維護。這有助於確保裝置以最少的問題盡可能延長使用壽命，進而將其價值與生產力最大化。
支援與更新：除了持續維護之外，裝置也會在有可用項目時獲得支援與更新。讓裝置維持在最新狀態，對網路安全與 IT 合規非常重要，因為這包括可用來因應威脅與漏洞的安全修補程式，也能透過更新與錯誤修正提升效能。
汰役與處置：當裝置不再需要時，無論是因為已過時或無法正常運作，都會進行汰役並處置。在這個階段，裝置中的所有公司資料與軟體都會被徹底清除，確保其中不會留下任何敏感資訊。
端點生命週期管理面臨哪些最大挑戰？
端點生命週期管理是在裝置使用期間持續進行的流程，這表示過程中會遇到一些常見挑戰。如果這些問題沒有妥善處理，管理工作就會變得困難，因此 IT 團隊應該提高警覺。
端點生命週期管理的挑戰包括：
工具氾濫：過多彼此分散的工具，可能演變成複雜又雜亂的局面，難以管理或妥善運用。與其投資多個彼此脫節、卻做著相同事情的工具，不如使用一套能處理多項任務的解決方案，成本效益更高。
缺乏單一可信資訊來源：當關鍵資訊分散在各個裝置和工具之間，且來自不同來源時，就很容易出現資訊互相矛盾的情況，也更難找到重要的詳細資料。少了單一可信資訊來源，IT 團隊可能無法掌握裝置在生命週期中的位置，讓管理變得更加困難。
手動修補的缺口：僅靠手動修補端點、作業系統和應用程式，已經不再足夠。手動修補速度慢且容易出錯，導致遺漏裝置或修補程式、修補不一致，以及安全漏洞。強大且自動化的修補程式管理解決方案，對於維持各裝置的修補合規性至關重要。
未追蹤的汰役裝置：當裝置汰役後，仍可能保留敏感資料。追蹤已汰役的裝置，有助於確保每台裝置在生命週期結束時都能被妥善清除資料並處置，降低資料外洩風險。
有效管理完整端點生命週期的好處
面對這些挑戰，不禁要問：專注於有效的端點生命週期管理有哪些好處？組織和 IT 團隊會想投資生命週期管理的原因有很多，因為它能帶來多項改善。
這些優點包括：
更強大的安全態勢，因為持續監控與維護可讓裝置維持已套用修補程式並保持最新狀態，同時讓 IT 團隊監控威脅。
降低總持有成本 (TCO)，因為端點生命週期管理可協助企業盡可能長時間充分利用裝置，同時在裝置不再需要時，建立精簡的取消配置與處置流程。
由於有清楚的佈建、設定與解除佈建工作流程，可協助快速且有效率地為使用者完成裝置設定，因此能加快到職／離職流程。
完整的資產可視性，因為端點生命週期管理包含端點監控與詳細目錄追蹤。這可確保每台裝置都能被妥善追蹤並獲得支援，不會有任何遺漏。
更好的生產力和使用者體驗，因為在裝置整個生命週期中持續維護，有助於將問題和中斷降到最低，讓 IT 團隊能專注於其他任務，也讓員工不必經常因為遇到問題而中斷工作。
自動化如何簡化端點生命週期管理
現今的端點生命週期管理可從自動化中大幅受益。適當的自動化功能有助於簡化並管理修補程式部署、排定維護工作流程，並即時修正問題，進而協助維持裝置狀態與網路安全。
當 IT 團隊將基本工作自動化，例如安裝修補程式和監控問題時，就能確保這些工作在各個裝置上都能一致執行，不受裝置所在地點影響。同時，這也能為 IT 人員節省時間，讓他們把重心放在更複雜或更關鍵的事項上。
例如，修補程式自動化可在有新更新可用時加以偵測，依據公司原則排定優先順序、安排部署，並追蹤各裝置的修補狀態。這有助於讓端點更持續維持在最新狀態，而無需 IT 團隊手動管理每一台裝置。
同樣地，自動化監控與修復工作流程可協助 IT 團隊識別端點問題、接收警示，並更快採取行動。對於已知或例行性問題，自動化可依據原則觸發預先定義的修復步驟。
因此，端點可維持良好狀態，同時也能減輕 IT 團隊的工作負擔。
Splashtop AEM 如何支援端點生命週期管理
強大的端點生命週期管理仰賴持續的可視性與可重複執行的工作流程。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）可透過集中管理端點可視性、修補、監控、自動化和遠端支援工作流程，協助 IT 團隊管理使用中的端點生命週期。
透過 Splashtop AEM，IT 團隊可檢視端點詳細目錄、監控裝置健康狀態、自動執行作業系統與第三方修補程式更新、檢閱 CVE 洞察、設定警示，以及在受管端點上執行指令碼或背景動作。這有助於團隊在遠端、混合及分散式環境中維持控制。
Splashtop AEM 也提供 AI 驅動的 CVE 洞察，協助 IT 團隊識別、了解並優先處理漏洞。Smart Actions 可針對常見修復工作流程觸發自動化回應，協助團隊在端點需要處理時更快做出回應。
當有可用更新時，Splashtop AEM 可協助 IT 團隊根據原則部署修補程式，並追蹤各端點的修補狀態。這有助於讓裝置維持更一致的更新狀態，而不必仰賴在每台機器上手動修補。
Splashtop AEM 可與 Splashtop 遠端存取和遠端支援搭配運作，因此當端點需要疑難排解時，技術人員能從可視性快速轉向實際處理。IT 團隊不必再依賴彼此分離的監控、修補和遠端支援工具，而是能透過單一平台管理關鍵的端點作業。
這讓端點更新更輕鬆、能更早識別問題、更快支援使用者，並在分散式環境中持續維持控制。對於希望簡化端��點生命週期管理的 IT 團隊來說，Splashtop AEM 提供所需的可視性與自動化，讓裝置在整個使用期間都能更有效率地受到管理。
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