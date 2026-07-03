如果是小型企業的決策者，就必須審慎評估要投資哪些軟體。小型企業需要可靠的裝置、安全的存取、軟體更新，以及快速解決問題的能力，但往往沒有足夠預算建立專責 IT 團隊或導入複雜的 IT 管理平台。
無論公司規模大小，仍仰賴筆記型電腦、桌上型電腦，以及各式各樣需要妥善管理的應用程式。那麼，小型企業究竟需要多少 IT 工具？
遠端監控與管理（RMM）軟體可協助管理端點，但對員工少於 20 人的企業來說，完整平台可能超出實際需求。考量到這點，接著來看看 RMM 的功能、什麼情況適合使用，以及小型企業若覺得它超出需求，應該留意哪些替代方案。
什麼是 RMM 軟體？
遠端監控與管理軟體可協助 IT 團隊和 MSPs 遠端監視、維護及疑難排解端點。傳統 RMM 平台通常還包含更廣泛的 IT 營運功能，包括：
員工少於 20 人的小型企業，真的需要 RMM 嗎？
對於許多員工少於 20 人的企業來說，完整的 RMM 平台往往超出實際需求。但這並不表示可以忽略 IT 管理。即使是小型團隊，仍然需要可靠的方法來存取裝置、支援員工、套用更新、監控端點健康狀態，以及掌握所使用的電腦與軟體。
更好的問題是，企業是否需要傳統 RMM 平台通常包含的整套工具。許多 RMM 解決方案是為 MSP、專責 IT 團隊，或管理較大型且更複雜環境的組織所打造。如果企業只需要核心裝置可視性、遠端支援、修補程式管理、詳細目錄，以及基本自動化功能，那麼較輕量的解決方案可能會更適合。
小型企業應規劃的基本 IT 需求
如果是正在評估 RMM 是否適合自身需求的 IT 領導者，建議先盤點 IT 需求。與其先看解決方案，不如先聚焦於應該規劃哪些需求，再找出符合這些需求的平台。
小型企業的 IT 團隊需要：
員工遇到問題時，提供快速遠端支援，讓問題即使在外出工作時也能迅速解決。
掌握裝置健康狀態與狀態，以便及早發現問題。
作業系統與第三方軟體的自動更新，讓端點維持最新且安全。
軟體與硬體詳細目錄，用來追蹤目前使用中的項目及其修補程式狀態。
常見端點問題的警示。
修復動作，例如重新啟動、執行指令碼或套用更新。
使用者存取控制與權限管理，可掌握哪些人能存取哪些內容。
用於問責與疑難排解的活動記錄檔。
完整 RMM 平台可能太過龐大的情況
考量到這一點，哪些跡象顯示 RMM 平台的功能其實超出需求？遠端監控與管理工具非常適合有這類需求的企業，但對較小型的企業來說，未必是最合適的起點。
如果勾選以下任何方塊，可能就不需要 RMM 解決方案：
沒有專責的 IT 管理員可設定及維護此平台。
只需管理少量電腦。
不需要 PSA、帳單或 MSP 工作流程。
您正在為不需要或很少使用的進階模組付費。
設定、訓練與維護所花的時間，可能比這套工具省下的時間還多。
您的主要需求包括遠端存取、支援、修補程式管理、監控和詳細目錄。
平價 RMM 替代方案該看哪些重點
如果 RMM 解決方案超出實際需求，應該改投資什麼？尋找 RMM 替代方案時，應聚焦在業務真正需要的核心功能，而即使是輕量型解決方案，也應具備這些功能。找到具備這些能力的解決方案，就能在不增加複雜度的情況下，獲得完整 RMM 的關鍵效益：
1. 簡單的遠端存取與支援
其中一項最重要的功能，是能夠可靠地遠端存取裝置並遠端支援員工。因此，具備強大遠端存取與遠端支援功能的平台至關重要。這應該能夠輕鬆在各種裝置上完成設定，讓員工和 IT 代理人員無論是為了遠端工作還是 IT 支援，都能快速且方便地連接到遠端裝置。
別忽略臨機與主動遠端存取的雙重價值。雖然臨機存取常用於遠端支援，但對於需要下班後支援或通常不易接觸到的遠端端點而言，主動存取也同樣重要。
2. 無須繁重管理的端點可視性
小型團隊應該能清楚掌握哪些裝置需要關注與支援，因此好的解決方案應提供端點可視性，包括其作業系統、應用程式和修補程式狀態。請尋找具備儀錶板、最新詳細目錄，以及完整裝置健康狀態檢視的解決方案，而不是過於複雜的報表。這能讓組織掌握所需資訊，快速因應潛在問題，而不是增加更多管理工作。
3. 例行 IT 工作的實用自動化
自動化是降低重複性手動工作的強大工具，進而提升各團隊的整體效率。請尋找具備強大自動化功能的解決方案，包括排程更新、警示、重新啟動、以指令碼為基礎的動作，以及修補程式管理。有了這些功能，IT 團隊就能保持更高的敏捷性與效率，並快速為所有端點提供支援。
4. 適合極小型團隊的定價
如果取得的不是完整的 RMM 解決方案，就不該支付完整 RMM 的價格。請尋找價格可預期且實惠的方案，並務必避免購買不需要的企業套裝組合或 MSP 功能。關鍵在於從解決方案中獲得最大價值，也就是根據所需的使用者、裝置和技術人員數量，選擇相符的方案。
5. 易於管理的安全控制
最好避免不必要的複雜性，尤其是在網路安全控制方面。請尋找可靠且易於管理的安全控制，例如多重要素驗證（MFA）、角色型存取控制（RBAC）、記錄和權限管理。這些功能即使由小型團隊管理也應該很容易上手，並有助於強化存取控制、稽核準備度與責任歸屬。
Splashtop 如何協助小型企業在不增加完整 RMM 複雜性的情況下管理 IT
如果正在尋找更簡單的方式來支援使用者、存取裝置，並在不必承受完整 RMM 平台複雜度的情況下管理端點，Splashtop 可以提供協助。Splashtop 讓小型企業能以實用的方式，透過單一平台處理核心 IT 工作。
Splashtop 為隨時在外工作的員工提供遠端存取，也提供可在需要時進行疑難排解的遠端支援。此外，透過 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management），IT 團隊可取得從任何地方管理整個網路中端點所需的端點可視性、自動化、軟體詳細目錄、修補程式管理、警示和修復功能。
這讓 Splashtop 特別適合需要 IT 控制能力，但不想承擔傳統 RMM 額外負擔或複雜性的團隊。有了 Splashtop，小型團隊可以：
快速且有效率地遠端存取並支援員工裝置。
從集中式控制台監控整個網路中端點的健康狀態。
以即時更新檢視硬體與軟體詳細目錄。
將例行端點工作自動化，以減少人工處理。
在受管理裝置上套用更新，讓每個端點都維持在最新狀態。
在不增加不必要 IT 複雜度的情況下提升可視性
務實調整 IT 管理規模的方法
小型企業必須有計畫來管理整個組織中的裝置、更新、存取與支援，但這不代表一開始就需要完整的 RMM 解決方案。相反地，應尋找符合企業規模的工具，包括需要管理的端點數量、可用的 IT 資源，以及所需的控制程度。
有了 Splashtop，中小企業能以更簡單的方式支援使用者並管理端點。Splashtop 為員工提供所需工具，讓他們能在任何地點透過任何裝置工作，並讓 IT 團隊能在整個公司內遠端支援及管理裝置。
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