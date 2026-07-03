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People working in a small business office with their laptops.

小型企業需要 RMM 軟體嗎？

Robert Pleasant
閱讀時間：7 分鐘
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如果是小型企業的決策者，就必須審慎評估要投資哪些軟體。小型企業需要可靠的裝置、安全的存取、軟體更新，以及快速解決問題的能力，但往往沒有足夠預算建立專責 IT 團隊或導入複雜的 IT 管理平台。

無論公司規模大小，仍仰賴筆記型電腦、桌上型電腦，以及各式各樣需要妥善管理的應用程式。那麼，小型企業究竟需要多少 IT 工具？

遠端監控與管理（RMM）軟體可協助管理端點，但對員工少於 20 人的企業來說，完整平台可能超出實際需求。考量到這點，接著來看看 RMM 的功能、什麼情況適合使用，以及小型企業若覺得它超出需求，應該留意哪些替代方案。

什麼是 RMM 軟體？

遠端監控與管理軟體可協助 IT 團隊和 MSPs 遠端監視、維護及疑難排解端點。傳統 RMM 平台通常還包含更廣泛的 IT 營運功能，包括：

  • 遠端裝置監控

  • 端點健康狀態問題警示

  • 修補程式管理

  • 遠端存取與支援

  • 跨端點的軟體部署

  • 資產與詳細目錄追蹤

  • 指令碼與自動化

  • 報表

  • 以 MSPs 為核心的工作流程，例如帳務、工單或 PSA 整合

員工少於 20 人的小型企業，真的需要 RMM 嗎？

對於許多員工少於 20 人的企業來說，完整的 RMM 平台往往超出實際需求。但這並不表示可以忽略 IT 管理。即使是小型團隊，仍然需要可靠的方法來存取裝置、支援員工、套用更新、監控端點健康狀態，以及掌握所使用的電腦與軟體。

更好的問題是，企業是否需要傳統 RMM 平台通常包含的整套工具。許多 RMM 解決方案是為 MSP、專責 IT 團隊，或管理較大型且更複雜環境的組織所打造。如果企業只需要核心裝置可視性、遠端支援、修補程式管理、詳細目錄，以及基本自動化功能，那麼較輕量的解決方案可能會更適合。

小型企業應規劃的基本 IT 需求

如果是正在評估 RMM 是否適合自身需求的 IT 領導者，建議先盤點 IT 需求。與其先看解決方案，不如先聚焦於應該規劃哪些需求，再找出符合這些需求的平台。

小型企業的 IT 團隊需要：

  • 員工遇到問題時，提供快速遠端支援，讓問題即使在外出工作時也能迅速解決。

  • 掌握裝置健康狀態與狀態，以便及早發現問題。

  • 作業系統與第三方軟體的自動更新，讓端點維持最新且安全。

  • 軟體與硬體詳細目錄，用來追蹤目前使用中的項目及其修補程式狀態。

  • 常見端點問題的警示

  • 修復動作，例如重新啟動、執行指令碼或套用更新。

  • 使用者存取控制與權限管理，可掌握哪些人能存取哪些內容。

  • 用於問責與疑難排解的活動記錄檔

完整 RMM 平台可能太過龐大的情況

考量到這一點，哪些跡象顯示 RMM 平台的功能其實超出需求？遠端監控與管理工具非常適合有這類需求的企業，但對較小型的企業來說，未必是最合適的起點。

如果勾選以下任何方塊，可能就不需要 RMM 解決方案：

  • 沒有專責的 IT 管理員可設定及維護此平台。

  • 只需管理少量電腦。

  • 不需要 PSA、帳單或 MSP 工作流程。

  • 您正在為不需要或很少使用的進階模組付費。

  • 設定、訓練與維護所花的時間，可能比這套工具省下的時間還多。

  • 您的主要需求包括遠端存取、支援、修補程式管理、監控和詳細目錄。

平價 RMM 替代方案該看哪些重點

如果 RMM 解決方案超出實際需求，應該改投資什麼？尋找 RMM 替代方案時，應聚焦在業務真正需要的核心功能，而即使是輕量型解決方案，也應具備這些功能。找到具備這些能力的解決方案，就能在不增加複雜度的情況下，獲得完整 RMM 的關鍵效益：

1. 簡單的遠端存取與支援

其中一項最重要的功能，是能夠可靠地遠端存取裝置並遠端支援員工。因此，具備強大遠端存取與遠端支援功能的平台至關重要。這應該能夠輕鬆在各種裝置上完成設定，讓員工和 IT 代理人員無論是為了遠端工作還是 IT 支援，都能快速且方便地連接到遠端裝置。

別忽略臨機與主動遠端存取的雙重價值。雖然臨機存取常用於遠端支援，但對於需要下班後支援或通常不易接觸到的遠端端點而言，主動存取也同樣重要。

2. 無須繁重管理的端點可視性

小型團隊應該能清楚掌握哪些裝置需要關注與支援，因此好的解決方案應提供端點可視性，包括其作業系統、應用程式和修補程式狀態。請尋找具備儀錶板、最新詳細目錄，以及完整裝置健康狀態檢視的解決方案，而不是過於複雜的報表。這能讓組織掌握所需資訊，快速因應潛在問題，而不是增加更多管理工作。

3. 例行 IT 工作的實用自動化

自動化是降低重複性手動工作的強大工具，進而提升各團隊的整體效率。請尋找具備強大自動化功能的解決方案，包括排程更新、警示、重新啟動、以指令碼為基礎的動作，以及修補程式管理。有了這些功能，IT 團隊就能保持更高的敏捷性與效率，並快速為所有端點提供支援。

4. 適合極小型團隊的定價

如果取得的不是完整的 RMM 解決方案，就不該支付完整 RMM 的價格。請尋找價格可預期且實惠的方案，並務必避免購買不需要的企業套裝組合或 MSP 功能。關鍵在於從解決方案中獲得最大價值，也就是根據所需的使用者、裝置和技術人員數量，選擇相符的方案。

5. 易於管理的安全控制

最好避免不必要的複雜性，尤其是在網路安全控制方面。請尋找可靠且易於管理的安全控制，例如多重要素驗證（MFA）、角色型存取控制（RBAC）、記錄和權限管理。這些功能即使由小型團隊管理也應該很容易上手，並有助於強化存取控制、稽核準備度與責任歸屬。

Splashtop 如何協助小型企業在不增加完整 RMM 複雜性的情況下管理 IT

如果正在尋找更簡單的方式來支援使用者、存取裝置，並在不必承受完整 RMM 平台複雜度的情況下管理端點，Splashtop 可以提供協助。Splashtop 讓小型企業能以實用的方式，透過單一平台處理核心 IT 工作。

Splashtop 為隨時在外工作的員工提供遠端存取，也提供可在需要時進行疑難排解的遠端支援。此外，透過 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management），IT 團隊可取得從任何地方管理整個網路中端點所需的端點可視性、自動化、軟體詳細目錄、修補程式管理、警示和修復功能。

這讓 Splashtop 特別適合需要 IT 控制能力，但不想承擔傳統 RMM 額外負擔或複雜性的團隊。有了 Splashtop，小型團隊可以：

  • 快速且有效率地遠端存取並支援員工裝置。

  • 從集中式控制台監控整個網路中端點的健康狀態。

  • 以即時更新檢視硬體與軟體詳細目錄。

  • 將例行端點工作自動化，以減少人工處理。

  • 在受管理裝置上套用更新，讓每個端點都維持在最新狀態。

  • 在不增加不必要 IT 複雜度的情況下提升可視性

務實調整 IT 管理規模的方法

小型企業必須有計畫來管理整個組織中的裝置、更新、存取與支援，但這不代表一開始就需要完整的 RMM 解決方案。相反地，應尋找符合企業規模的工具，包括需要管理的端點數量、可用的 IT 資源，以及所需的控制程度。

有了 Splashtop，中小企業能以更簡單的方式支援使用者並管理端點。Splashtop 為員工提供所需工具，讓他們能在任何地點透過任何裝置工作，並讓 IT 團隊能在整個公司內遠端支援及管理裝置。

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