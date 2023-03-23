TeamViewer14 種替代方案 — 為什麼使用 Splashtop 會更好

如果您在市場上尋找新的遠端存取和/或遠端支援解決方案，那麼最好選擇 Splashtop 而不是最新版本的 TeamViewer。 最近宣布的 TeamViewer 14 決賽列出了新版本中的一些新功能和性能增強功能（其中一些已經在 Splashtop 中）。

但是，事實的真相是，您將使用 Splashtop 獲得所需的一切，並且為此付出的費用要少得多。

在本文中，我們將介紹 Splashtop 與 TeamViewer 14 的比較方式以及您將從每個選項中獲得的收入。另外，在我們繼續進行之前，重要的是要提到，您可以免費使用您選擇的 Splashtop 解決方案 7 幾天（無需信用卡或承諾），因此您可以自己嘗試 Splashtop 並獲得所需的保證，確保在購買之前做出正確的決定。

免費試用

這就是為什麼您應該暫停該 TeamViewer 14 下載並首先嘗試使用 Splashtop 的原因。

遠端存取/遠端支援功能比較

作為核心，Splashtop 和 TeamViewer 都是遠端存取解決方案。 兩者都可以從世界任何地方從任何其他設備快速遠程連接到計算機和設備。 兩者都可以在最常用的操作系統（MacWindows，iOS 和 Android）上工作，並且兩者都具有簡單的用戶界面。

在業務專業人員，IT/支持團隊和服務台專業人員所需的工具和功能方面，Splashtop 具有 TeamViewer 14 中具有相同的主要功能，包括：

快速遠端存取

檔案傳輸（包括拖放）

聊天（連線中和連線外）

遠端列印

遠端喚醒

遠端重新開機

連線記錄

螢幕共享

多對多螢幕支援

用戶和電腦管理

分組

記錄檔

256 位 AES 加密

兩者都具有完成日常任務所需的功能。 您將能夠遠端控制電腦或行動裝置，並輕鬆完成工作。

價格差異

這就是 Splashtop 作為明確選擇的地方。 無論您的使用情況如何，與 TeamViewer 14 的商業計劃相比，Splashtop 都可以為您節省 50％ 或更多。 TeamViewer 14 的商業計劃始於 $508.92 每位使用者每年 *。 Splashtop 從 $479 每年 $99 開始。 原因是 Splashtop 針對不同的用例提供了不同的解決方案。

借助Splashtop，您將獲得旨在滿足您需求的解決方案。您是否希望遠端桌面解決方案可以在外出時訪問電腦？您需要支援用戶的電腦嗎？還是您需要一種在客戶需要時提供按需遠端支援的方法？無論用例如何，Splashtop都有一個解決方案，可為您提供快速的遠端存取和所需的確切功能。

Splashtop 還具有 TeamViewer 14 中新增的一些性能增強功能和功能，例如 MacOS 莫哈韋黑暗模式支持以及查看用戶受信任設備的功能。

請參閱我們的價格比較與價格比較。 您還可以看到我們的完整比較，說明為什麼 Splashtop 是最好的 TeamViewer 替代品。

嘗試 Splashtop 並親自看看

不要只相信我們的話，還可以免費試用 Splashtop 7 數天。 我們保證您會確信它是 TeamViewer 14 的最佳替代方案。 由於我們不需要信用卡或強迫您履行任何承諾即可開始使用，因此立即進行設置沒有風險。 選擇您選擇的 Splashtop 解決方案以了解更多信息，或單擊下面的按鈕開始使用 SplashtopBusiness Access 以獲得快速簡單的遠端桌面解決方案。

準備好開始了嗎？ Splashtop 屢獲殊榮的遠端桌面解決方案是 TeamViewer 14 的最佳替代方案。按照下面的按鈕，在幾分鐘內完成設置。

免費試用

* 資料來源： TeamViewer 美國網站單一使用者計劃，2023 年 3 月的價格為每月 $58/ 年。

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