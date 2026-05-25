TeamViewer14 種替代方案 — 為什麼使用 Splashtop 會更好

如果您在市場上尋找新的遠端存取和/或遠端支援解決方案，那麼最好選擇 Splashtop 而不是最新版本的 TeamViewer。 最近宣布的 TeamViewer 14 決賽列出了新版本中的一些新功能和性能增強功能（其中一些已經在 Splashtop 中）。
但是，事實的真相是，您將使用 Splashtop 獲得所需的一切，並且為此付出的費用要少得多。
在本文中，我們將介紹 Splashtop 與 TeamViewer 14 的比較方式以及您將從每個選項中獲得的收入。另外，在我們繼續進行之前，重要的是要提到，您可以免費使用您選擇的 Splashtop 解決方案 7 幾天（無需信用卡或承諾），因此您可以自己嘗試 Splashtop 並獲得所需的保證，確保在購買之前做出正確的決定。
這就是為什麼您應該暫停該 TeamViewer 14 下載並首先嘗試使用 Splashtop 的原因。
遠端存取/遠端支援功能比較
作為核心，Splashtop 和 TeamViewer 都是遠端存取解決方案。 兩者都可以從世界任何地方從任何其他設備快速遠程連接到計算機和設備。 兩者都可以在最常用的操作系統（MacWindows，iOS 和 Android）上工作，並且兩者都具有簡單的用戶界面。
在業務專業人員，IT/支持團隊和服務台專業人員所需的工具和功能方面，Splashtop 具有 TeamViewer 14 中具有相同的主要功��能，包括：
快速遠端存取
檔案傳輸（包括拖放）
聊天（連線中和連線外）
遠端列印
遠端喚醒
遠端重新開機
連線錄製
多對多螢幕支援
用戶和電腦管理
分組
記錄檔
256 位 AES 加密
兩者都具有完成日常任務所需的功能。 您將能夠遠端控制電腦或行動裝置，並輕鬆完成工作。
價格差異
這正是讓 Splashtop 脫穎而出的原因。無論您的使用情境是什麼，與 TeamViewer 14 的商業方案相比，Splashtop 可以為您節省 50% 或更多。TeamViewer 14 的商業計劃起價為每位用戶每年 NT$17,880*。Splashtop 每年起價為 NT$3,090。原因是 Splashtop 擁有適用於不同使用案例的不同解決方案。
借助Splashtop，您將獲得旨在滿足您需求的解決方案。您是否希望遠端桌面解決方案可以在外出時訪問電腦？您需要支援用戶的電腦嗎？還是您需要一種在客戶需要時提供按需遠端支援的方法？無論用例如何，Splashtop都有一個解決方案，可為您提供快速的遠端存取和所需的確切功能。
Splashtop 還具有 TeamViewer 14 中新增的一些性能增強功能和功能，例如 MacOS 莫哈韋黑暗模式支持以及查看用戶受信任設備的功能。
請參閱我們的價格比較與價格比較。 您還可以看到我們的完整比較，說明為什麼 Splashtop 是最好的 TeamViewer 替代品。
嘗試 Splashtop 並親自看看
不要只聽我們的話，試試 Splashtop，免費試用 7 天。我們保證你會相信它是 TeamViewer 14 的最佳替代方案。我們不需要信用卡，也不會強迫你做出任何承諾，因此現在設置沒有風險。
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