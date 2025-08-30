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Splashtop is a superior alternative to VPN

視頻：Splashtop-VPN 的卓越替代方案

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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Splashtop 易於部署、擴充，同時也是最經濟實惠的遠端存取解決方案。這就是為什麼 Splashtop 是 VPN 最佳替代方案

Splashtop - A Superior Alternative to VPN-based Remote Access Solutions
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VPN 可能不是貴公司遠端存取需求的最佳選擇

隨著居家辦公成為新常態，強大的遠端存取解決方案對於提高生產力至關重要。VPN 最適合需要短時間存取公司網路以完成特定任務的使用者，但是對於提高生產力的需求，卻已是過時的解決方案。

當全部工作人員整天都需要透過 VPN 維持連線時，會產生流量回傳問題，即使不需透過 VPN 完成，也會導致連線不穩定和效能降低，而這正是使用者最害怕的噩夢。

除了花費大量金錢和精力來建立、擴充和維護 VPN，更不用說只能使用公司發行的裝置才能連接到 VPN，這些種種麻煩到最後導致效能表現不佳。

如果 VPN 負載量過大，無法有效地檢查網路流量，因而出現安全問題。甚至諸如分割通道 - 意即透過限制 VPN 流量來提供幫助的解決方案也開啟了新的安全風險。

值得慶幸的是，一個簡單的解決方案誕生了。Splashtop 是最佳的 VPN 替代方案，讓員工可以安全、快速、穩定地存取其工作電腦。

Splashtop 是啟用遠端電腦存取的現代化解決方案

Splashtop 易於設定、管理及可擴充性提供了快速、可靠的遠端存取連線，無需費力維護且成本低廉。使用者唯一要做的就是在工作電腦上安裝一個小型應用程式，即可使用 Splashtop 應用程式立即從任何裝置進行遠端存取。

完整的遠端存取解決方案，不會對公司網路造成壓力

公司網路只會在遠端存取期間使用，因此可以減少流量並提高效能，而安全性和合規性功能則可實現順暢的遠端連接。使用者可以安全地傳輸檔案、遠端列印以及在遠端連線期間完成任何其他工作，而這些操作都會進行錄製及記錄。甚至，Splashtop 應用程式及基礎架構會自動更新、提供保護與監控，進而免除了手動更新的麻煩。

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