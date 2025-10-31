跳至主內容
Splashtop
登入免費試用
+1.408.886.7177免費試用
A woman smiling while using Splashtop on her laptop to work remotely.

為什麼選擇 Splashtop 作為遠端存取的首選而非競爭對手？

Robert Pleasant
閱讀時間：9 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

當你在尋找適合你業務的遠端存取解決方案時，選擇可能會讓人不知所措。你需要找到一個高效能、可擴展且安全的解決方案，能夠與你的組織中的所有裝置和操作系統相容。那麼，為什麼選擇 Splashtop 而非競爭對手?

Splashtop 設計旨在讓各種規模的企業能夠無縫地在任何地方工作，具備強大的功能和先進的安全性，以達到有效且高效的安全遠端工作。那麼，讓我們來探討什麼讓 Splashtop 脫穎而出，它相較於其他遠端存取軟體提供了哪些好處，以及真實用戶的評價。

隱藏的風險和其他遠端存取解決方案的陷阱

首先，我們應該檢視企業在使用遠端存取和支援解決方案時面臨的各種挑戰。查看 AnyDesk、TeamViewer、LogMeIn 等方案的評價， 我們可以看到許多可能面臨的常見問題，包括：

1. 效能問題

任何遠端存取平台最重要的面向之一就是其效能，然而許多企業因效能問題而面臨延遲。如果一個解決方案缺乏連接遠端裝置的速度和可靠性，用戶將面臨不斷中斷，因為他們的連接會在專案進行中途失敗。

例如，一個AnyDesk 的評論指出，“有時它會無法預測地正常運作，或就像是糖漿一樣慢。很難不想大喊就能工作。”這些效能問題可能導致公司的生產力和員工滿意度大幅降低，耗費的時間比節省的還要多。

2. 安全顧慮

網路安全對每個組織來說都至關重要，許多公司有特定的IT 合規性要求，例如 PCI DSS、GDPR 和 HIPAA 合規性。未能滿足這些要求會讓公司的數據與網路面臨風險，招致巨額罰款，並導致客戶信任的喪失。研究顯示，系統指令是最常見的數據洩露類型，佔所有事件的 36%，沒有強大的安全功能，企業將面臨風險。

TeamViewer遇到了多年的多次安全風險，例如2024年APT29的網路攻擊以及2020年的CVE-2020-13699漏洞。在這些事件期間，依賴軟體安全性而未採取其他措施的組織面臨著重大資料洩露的風險。

3. 相容性問題

一個好的遠端存取解決方案應該能在所有裝置和作業系統上運行；如果它無法連接到或從某設備連接，那麼其用途將大大減少。然而，企業經常報告遠端存取工具的相容性問題。這意味著他們的員工無法使用軟體來連接或從某些設備連接，嚴重限制了他們隨時隨地工作的能力。

例如，一些BeyondTrust 的評論提到了相容性問題，例如它“與 Citrix、VMWare、RDS Gateway 及幾乎所有虛擬化軟體運行得非常糟糕。”

4. 靈活性有限

成長和變化是商業中的常態，企業需要能夠跟上它們的解決方案。缺乏擴展性和適應性的僵化平台可能會有害，因為它們可能會創造出新的障礙，減緩成長和生產力。找到一個靈活且可擴展的解決方案對於保持遠端工作的效率是至關重要的。

5. 高成本

沒有企業擁有無限的預算，因此決策者需要仔細考慮成本。即使一個解決方案乍看之下似乎價格合理，附加功能和隱藏成本可能導致企業超出其預算。找到一個不含隱藏費用、不需昂貴附加功能的解決方案，並具有一致且可預測的價格是很重要的。

例如，一個關於 LogMeIn 的評論指出，“僅僅是價格就應該讓你遠離這個產品… LogMeIn 的定價模式具有掠奪性，退一步來說是不公平的。”同樣地，一些 AnyDesk 的評論也對用戶即使在提前很早取消訂閱時，仍被迫支付整年的費用表示擔憂。

頂級遠端存取解決方案的關鍵功能

鑑於這些挑戰和風險，企業在選擇遠端存取解決方案時應該尋找什麼？知道哪些功能是必備的，可以幫助決策者識別最佳選擇，並確保他們選擇的平台具備他們所需的一切，因此請記住以下幾點：

  1. 易於使用：過於複雜的解決方案會讓員工感到困惑，並減緩工作速度。找到一款使用者友好的軟體是至關重要的，它能夠快速簡便地遠端存取，允許員工一鍵連接，並使用其首選裝置工作，而不需要瀏覽複雜的設定。

  2. 跨平台相容性：如果您的遠端存取解決方案無法跨平台和操作系統運作，許多員工將無法連接到他們的工作裝置。跨平台相容性是必需的，這樣員工不管是使用 Mac、PC、Android 裝置、虛擬桌面或其他任何平台，都能夠工作。

  3. 安全性：穩健且可靠的網路安全對於保護裝置、使用者和數據安全至關重要。此外，企業必須確保滿足其特定的合規要求和規範；例如，醫療機構會想要確保他們使用的是符合 HIPAA 的遠端存取軟體。尋找多重驗證、基於角色的訪問控制特權存取管理等安全功能，以確保帳戶和裝置安全。

  4. 擴展性：你需要一個能夠追上你成長速度的平台。添加新使用者和裝置應該是一個簡單且無痛的過程，因此找到一個可擴展的解決方案是必須的。

  5. 客戶支援：如果員工遇到技術問題或需要協助，他們應該能夠快速連接到有經驗的支援代理，幫助解決問題。在尋找製造商時，查看他們的評論，尋找誰提供可靠、友好、24/7 的客戶支援，以確保您的員工不會等待援助。

選擇 Splashtop 而非其他遠端存取解決方案的五大理由

市場上有許多強大且高效的遠端存取解決方案，但如果您正在尋找一個易用、安全、可擴展，且能夠支持即使是大型企業的遠程工作者的優秀解決方案，那麼選擇 Splashtop 絕對不會錯。

那麼，為什麼各種規模的企業會選擇 Splashtop 滿足其遠端存取需求？原因有多種，包括：

1. 無縫跨平台連接

Splashtop 設計用於在多種平台和操作系統上運行，包括 iOS、macOS、Android、Windows、Linux、Chromebook 和虛擬桌面。這使得員工能夠在遠端工作時使用他們最喜愛的裝置，並無縫連接到他們的工作電腦，讓他們可以存取專案、程式和工具，無論裝置類型為何。

2. 高效能的遠端存取

Splashtop 的遠端存取設計快速、高效且性能卓越。它擁有高達 60fps 的 4K 串流和 iMac Pro Retina 5K 串流，低延遲、4:4:4 色彩以及高保真音訊，使每次遠端連線都清晰無比，流暢無阻。

3. 強大的安全措施

Splashtop 的構建以安全和隱私為念，並包含多種高級安全功能以確保裝置和數據的安全。這包括多因素驗證、多層密碼安全、自動螢幕鎖定等。Splashtop 也不處理、儲存或存取數據，所有連線都受到端到端加密的保護。

這使得 Splashtop 符合多種行業和政府標準，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、CCPA 等更多。

4. 全方位的生產力工具

一個好的遠端存取解決方案不僅僅是連接一台電腦到另一台電腦。Splashtop 的生產力工具旨在使遠端工作高效且簡便，包括多螢幕支援、遠端列印、檔案傳輸、遠端重啟、USB 裝置重新導向等。

5. 靈活且可擴展的解決方案

Splashtop 是一個非常具可擴展性的解決方案，能夠滿足各種規模企業的需求。新增裝置快速簡便，Splashtop 提供多種方案，讓任何企業都能負擔得起。Splashtop Enterprise 提供可自定義的授權和定價，以滿足您組織的規模和需求。

Splashtop 遠端解決方案如何改變企業運營：真實用戶反饋

毫無疑問的是，在 Splashtop 網站上的文章會讚美 Splashtop。可是，您不必只聽我們說。相反，您可以看看真實的 Splashtop 用戶對其的評價 - 好的（有很多），壞的（非常少），以及其他一切。

G2 上，Splashtop 擁有 4.8/5 顆星。用戶讚美 Splashtop 的“可靠服務和極佳的客戶支援”，並稱其為“我用過的最好的遠端控制軟體”，因為它“允許[他們]有很大的自由去執行需要的工作，而不必旅行。”

Capterra 上的用戶同樣感到興奮，給予 Splashtop 4.7/5 星評價。 一位用戶表示：“試過其他 RMM 工具後，Splashtop 就像一股新鮮的空氣。它輕量化的設計提供穩定的連接。”另一位因成本和限制而從 TeamViewer 轉換的客戶，聲稱，“Splashtop 是一款真正做到所承諾的罕見軟體……我從未遇到過無法讓我控制一切的情況，從程式安裝到註冊表編輯。”

TrustRadius 的評論者支持這一看法，給 Splashtop 的評分為 8.8/10。那裡的用戶說 Splashtop 是一款“令人驚訝地簡單和輕量級的遠端存取軟體”，其中一個用戶表示 Splashtop“在易用性、能力和可靠性方面超出了我們的預期。”

無論你在哪裡查看，有一件事很明確：Splashtop 的客戶喜愛 Splashtop 的易用性、功能、可靠性和安全性。

快速部署，集中管理，並且從任何裝置安全連接：Splashtop 遠端存取

在市面上比較每個遠端存取解決方案可能具有挑戰性，但當您檢查選項時，Splashtop 脫穎而出，是一個很好的選擇。Splashtop 讓每個人都可以從任何地方輕鬆工作，從小型和成長中的企業到大型企業，並能完全存取他們的工作電腦、程式和專案。

使用 Splashtop，您將獲得安全、高效能的遠端存取，具備多種功能，包括臨機和主動存取、進階的遠端連線控制、技術整合、漏洞見解等。其靈活的授權選項有助於確保能夠滿足您的組織需求，並且可以擴展以跟上您的增長。

想親自體驗 Splashtop 嗎？你可以從今天開始免費試用：

現在就開始吧！
開始您的 Splashtop 免費試用
免費試用

分享
RSS 摘要訂閱

常見問題

遠端存取解決方案的隱藏成本有哪些？
Splashtop 的安全性與競爭對手的解決方案相比如何？
Splashtop 如何確保比其他解決方案提供更順暢的使用者體驗？

相關內容

Chart showing AnyDesk pricing nearly double the price of Splashtop
比較

AnyDesk 價格比較：尋找更好的遠端存取工具

深入了解
A happy man using Splashtop rather than TeamViewer 14 on his laptop.
比較

TeamViewer14 種替代方案 — 為什麼使用 Splashtop 會更好

深入了解
A happy woman sitting at a table using Splashtop on her laptop
探索遠端存取

為什麼 Splashtop 擁有最高的遠端存取評論分數

深入了解
比較

RDP 安全嗎？ 探索遠端桌面協定漏洞

深入了解
查看所有部落格
獲取最新的 Splashtop 新聞
AICPA SOC icon
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有權利。 $ 所示價格均為美元 顯示的價格均不含適用稅金。