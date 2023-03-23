2018年LogMeIn價格上漲

又是一年，又是漲價

LogMeIn 最近再次為他們的 LogMeIn Pro 產品提高了他們的價格。 個人現在必須為 LogMeIn 的遠端存取產品支付 $349.99 /年費（從 2017 年的 249.99 美元起），增加了 40％。 查看我們更新的 LogMeIn Pro 價格 比較。

Splashtop Business AccessSplashtop 屢獲殊榮的遠端存取軟體解決方案，其起始價格將保持在每年 $60 ，使得 Splashtop 連續 5 年拒絕提高其流行遠端存取軟體的價格。

2018 年標誌著 LogMeIn Pro 的又一次價格上漲。 以下是過去 5 年 LogMeIn Pro 與 Splashtop Business Access 的定價比較。

Splashtop Business Access （最好的 LogMeIn Pro 替代品）允許您使用任何其他設備遠程連接到工作計算機。 連接後，您就可以控制計算機並訪問所有應用程序和文件。 由於 Splashtop 具有高清視頻和聲音的快速連接，工作變得輕鬆。

使用Splashtop Business Access，您可以花費更少，享受更快的連接，並通過Business Access Pro存取多達10台電腦（LogMeIn Pro僅為2台電腦）。 Splashtop Business Access以較低的價格提供您需要的所有功能。

有興趣首次嘗試使用遠端存取解決方案或從LogMeIn Pro切換嗎？立即嘗試我們的無風險，無義務，免費試用版。只需幾分鐘即可開始！您的工作效率以及您的錢包，將在稍後感謝您。

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