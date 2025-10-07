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Chart showing LogMeIn increasing price by 253% over 4 years.

2018年LogMeIn價格上漲

Splashtop Team
閱讀時間：1 分鐘
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又是一年，又是漲價

LogMeIn 最近再次為他們的 LogMeIn Pro 產品提高了他們的價格。 個人現在必須為 LogMeIn 的遠端存取產品支付US$349.99/年費（從 2017 年的 249.99 美元起），增加了 40％。 查看我們更新的 LogMeIn Pro 價格 比較。

Splashtop 屢獲殊榮的遠端存取軟體解決方案 Splashtop Remote Access將保持其起始價格為NT$2,300 /年，這是 Splashtop 連續 5 年拒絕提高其流行遠端存取軟體的價格。

Splashtop Remote Access （最佳LogMeIn Pro替代品）可讓您使用任何其他裝置遠端連線至您的工作電腦。 連接後，您將能夠控制您的計算機並訪問所有應用程序和文件。由於 Splashtop 具有高清視訊和聲音的快速連接，工作變得輕鬆。

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