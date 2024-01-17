什麼是遠端桌面協定 (RDP)？

隨著越來越多的公司採用混合式工作人員，我們看到對靈活的遠程工作解決方案的需求大幅增加。 領導者正在尋找現有的解決方案，例如用於這些解決方案的遠端桌面協定 (RDP)。
在這篇文章中，我們討論什麼是遠端桌面協定、它是如何運作的，以及組織可以為遠端工作策略做些什麼。
遠端桌面協定 (RDP) 如何運作？
遠端桌面協定 (RDP) 需要兩台不同的裝置才能運作：一臺本機電腦和一台遠端電腦。
本機電腦也稱為 RDP 用戶端。在此過程中，使用者將坐在電腦前。遠端電腦是您嘗試存取的遠端電腦。 這稱為 RDP 伺服器。
透過 RDP，遠端電腦將螢幕資訊從遠端電腦傳輸到本機計算機，而本機將鍵盤和滑鼠輸入從本機電腦傳送到遠端電腦。
由於來回傳輸的信息量很多，最終用戶可能會在輸入和輸出之間遇到相當的延遲。 例如，輸入或輸入幾個單詞時，按鍵和屏幕上顯示之間可能會有延遲。
遠端桌面協定 (RDP) 安全嗎？
遠端桌面協定 (RDP) 要求您透過網路連線連接到另一台裝置。當兩個設備位於同一個網絡上時，這主要起作用很好，因為無需繞過任何特定的防火牆或其他安全基礎架構。
在安全性方面，RDP 存在重大安全漏洞，特別是對於過去版本的 Windows。由於 Windows 不再支援對過去作業系統的維護，因此隨著時間的推移，這些過去的版本會變得更容易受到攻擊。對於大多數軟體和作業系統都是如此，這就是為什麼確保定期維護和更新軟體很重要。
較新版本的 Windows 作業系統修補了這些漏洞，但 RDP 仍然不是最安全的端點存取選項。
遠端桌面協定 (RDP) 的替代方案
雖然遠端桌面協定是授予電腦存取權限的更標準方法之一，但還有比 RDP 更安全、更可靠的替代方案。以下是您可能會遇到的一些替代方案。
選項 1) 虛擬私人網路 (VPN)
出於易用性和安全性原因，虛擬私人網路 (VPN) 是遠端存取的極其常見的選擇。VPN 在兩個位置之間建立互聯網連接，並允許使用者遠端存取該網路中的電腦及其檔案。
當短期使用 VPN 時，VPN 非常適合終端訪問，但當用於長期處理時，它們的效能就不佳。VPN 不是為了處理大量流量而構建，因此為大量員工部署它們將需要 IT 團隊建立更複雜的基礎架構。
選項 2) 螢幕分享與遠端控制
螢幕共享和遠端控制的工作原理與遠端桌面協定的工作原理非常相似。唯一的區別是他們使用第三方軟體而不是利用整合協議。
從功能上講，此過程的工作方式類似於遠端桌面協定：遠端電腦將顯示資訊傳送到本機電腦，而遠端電腦將輸入傳送到遠端電腦。由於功能非常相似，因此此選項的問題也是如此。 使用螢幕共享和遠端控制在一次性情況下效果很好，但不適合長期使用，因為用戶在輸入和輸出之間收到延遲。
選項 3) 遠端存取軟體
如果您採用遠端桌面協定的主要目標是為您的員工提供遠端工作的能力，請考慮使用Splashtop 等遠端存取軟�體。遠端存取軟體使用戶能夠在不繞過某些防火牆或安全功能的情況下存取遠端設備。
Splashtop 的工作方式允許無縫地存取端點，沒有任何延遲或延遲。當遠端桌面和本機電腦都安裝了必要的應用程式時，輸入和輸出立即發生，沒有延遲。此外，Splashtop 可讓您使用遠端存取軟體存取完全不同網路上的電腦。
使用遠端存取軟體的另一個好處是安全性 - 因為個人遠端連接到安全桌面或裝置，檔案和資訊實際上永遠不會離開裝置，除非明確指示。這有助於防止資料外洩並創建更多安全的端點存取進程。
用於遠端工作的遠端存取軟體
如果您正在尋找合適的解決方案來為員工提供無縫的遠端工作體驗，遠端存取軟體優於透過遠端桌面協定進行連線。
Splashtop 等遠端存取軟體為使用者提供最佳的使用者體驗和遠端工作體驗的安全性。此外，Splashtop 還提供從遠端電腦使用視訊編輯或圖形設計軟體等高效能軟體的能力。
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