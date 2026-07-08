如何保護您的組織免受遠端存取詐騙：減輕安全風險的 6 個提示

要注意的最新網絡釣魚策略涉及遠程訪問欺詐。 了解如何使用 Splashtop 安全與合規高級總監謝傑瑞的提示保護自己。
隨著網絡犯罪環變得更加有組織和複雜，所有大小企業都面臨風險。 很大程度上是因為 95％ 的網絡犯罪始於人為錯誤-使網絡釣魚詐騙成為網絡犯罪分子中流行的策略。 在此博客中，我們將介紹應在雷達上的一種新形式的網絡釣魚-遠程訪問詐騙。
Splashtop 對我們來說，您的安全性是我們的首要考慮。 我們會定期評估系統上的可疑行為，以確保客戶的安全性。 但是，為了保護組織和數據，您可以做的最好的事情就是了解當前的網絡犯罪，並為您的員工提供頻繁的網絡安全培訓。 只要按一下惡意連結，就可能會使您的組織面臨風險。
什麼是遠端存取詐騙？
要點：威脅組正在利用遠端存取工具嘗試勒索攻擊。
這些攻擊利用遠端存取服務來暗中攻擊受害者的電腦。 遠端存取詐騙會利用人為弱點，而非任何固有的技術弱點。 儘管如此，這些攻擊可能導致昂貴且破壞性的數據洩露或數據勒索。
詐騙者如何進入您的計算機？
根據 Sygnia 的說法，新的網絡釣魚活動偽裝成流行的訂閱服務，以欺騙受害者下載商業遠程訪問工具。 然後，不良行為者利用這些工具來部署惡意軟件活動，並最終訪問受感染的網絡和數據。
使用者感知是保護組織資料不可或缺的一部分。 每位員工都需要得到通知和警惕。 Splashtop 優先考慮用戶的安全性，作為預防措施，我們建議您評估遠端存取軟體的安全性。
安全性是 Splashtop 的首要任務
這就是為什麼我們的產品具有強大的安全功能，包括設備身份驗證，雙因素身份驗證，單一登錄和 IP 白名單。 每個會話都與所有用戶數據一起加密，因此未經授權的用戶無法讀取它。 Splashtop 產品還具有基於角色的訪問控制，定期帳戶審查和日誌記錄，以確保您的團隊合規性和安全性。
此外，Splashtop 與 BitDefender 合作，為用戶提供了通過業界領先的端點安全技術保護其託管電腦的能力。
作為額外的保護措施，您的自定義 SOS 應用程序會向用戶提供彈出警告，以確保他們正在與受信任的來源開始會話。 我們的團隊審查每個定制的 SOS 帳戶，並拒絕任何看起來不規則的帳戶 其中一個例子是一個帳戶嘗試在不同地理位置存取比預期更多的電腦。
減輕安全風險的 6 個秘訣
隨著網絡犯罪的發展，Splashtop 建議遵循以下六種最佳實踐以減輕安全風險：
1.定期提供員工培訓
按一下錯誤的連結可能會危及整個系統。 針對新的安全威脅發出警報，再加上定期培訓和知識測試，可以完全防止安全漏洞。 開始使用網絡安全和基礎設施局（CISA）提供的網絡釣魚提示表。
2.優先順序和備份資料
瞭解不同類型資料的價值，有助於改善資料安全性策略。 判斷您最敏感的資料、加密並備份資料。 頻繁的備份策略對於保護財務資料、智慧財產權、原始碼和電子郵件至關重要。
3.加密最有價值的數據
這將使未經授權的用戶無法讀取。 如果資料遭到入侵，則只能使用加密金鑰將其解譯。
4.經常修補和更新
從作業系統、應用程式到裝置，都可隨時取得安全性更新和修補程式。 這一步通常會被跳過。 不要讓您的組織和員工受到攻擊；修補並更新所有內容（操作系統，應用程序，固件和設備）。
5.建立端點安全
組織的伺服器遭到入侵，通常源自端點遭到入侵，因此，有效的端點安全策略應該成為任何防禦計畫的核心部分。能持續監控所有端點與終端使用者裝置的端點偵測與回應（EDR）解決方案，有助於偵測並回應勒索軟體等網路威脅。
6.諮詢專家以協助您設定 VPN
傳統 VPN 無法充分控制誰或哪些設備可以連接到網絡。 沒有標準的方法可以設置，操作或分發訪問權限，因此它們經常被利用。 專家可以確保訪問通道受到安全，以保護數據和機密性。
查看 Splashtop 的網絡攻擊預防信息圖表以獲取更多提示。
保持警惕
網絡安全永遠不會完成。 每個人都有責任隨時了解最新的最佳實踐情況。 在 Splashtop，我們定期進行員工培訓和測試，以確保每個人都將這些技術付諸實踐。 我們強烈建議您這樣做。
若要進一步了解 Splashtop 安全性，請造訪我們的安全性頁面。 如果您還有其他問題，請與我們聯繫。