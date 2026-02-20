跳至主內容
Splashtop20 years
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
A healthcare worker remotely access another computer.

遠端存取電子保護健康資訊 (ePHI) 的 HIPAA 合規要求

Robert Pleasant
閱讀時間：9 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

遠距醫療的增長使醫療專業人員能夠從幾乎任何地方到達並幫助患者。這需要遠端存取裝置，包括專業的醫療程式和硬體，因此醫生、臨床醫師和其他專業人士可以隨時存取所需的工具和資訊。

遠端存取現已在醫療保健中普遍存在，特別是在IT支援、臨床工作流程和製造商維護方面。然而，隨著存取的便利性而來的風險，包括電子受保護健康資訊（ePHI）的潛在暴露。

控制和管理安全存取電子受保護健康資訊（ePHI）是 HIPAA 合規性 的重要部分，無論是在現場還是遠端工作。因此，任何尋求遠端桌面解決方案的醫療機構都必須確保其用戶能夠在不妥協電子受保護健康資訊 (ePHI) 安全的情況下安全地存取他們的工作。

基於此，讓我們探討一下 HIPAA 如何規範遠端存取、保護醫療環境中 ePHI 的必要保障措施，以及在醫療設施中使用的遠端存取解決方案中應注意的事項。

甚麼時候遠端存取受HIPAA規範？

當遠端存取用於儲存、傳輸、處理或顯示電子受保護的健康信息時，HIPAA 適用。這適用於所有裝置類型，包括 Windows 和 Mac 桌面電腦、Android 裝置和 iOS 裝置。

遠端存取在多種情況下受 HIPAA 規範，包括：

  • 當臨床醫生遠端存取電子健康記錄或臨床應用程式時。

  • 連接或支援顯示患者數據的醫療裝置。

  • 從筆記型電腦、平板電腦或行動裝置進行遠端醫療人員存取。

  • 在螢幕上顯示 ePHI 的製造商或 IT 遠端支援 連線。

HIPAA 安全規則如何管理對 ePHI 的遠端存取？

HIPAA 規定需要合理且適當的保護措施來保護電子健康資訊 (ePHI)，其中包括管理、物理和技術保護措施。每當醫療機構需要遠端存取時，HIPAA 合規性是首要考量，因為保護病患資訊是強制性的。

HIPAA 是基於風險的，這意味著它評估 ePHI 隱私和安全的威脅、這些威脅發生的可能性及其潛在影響。它也是技術中立的，將相同的標準應用於所有裝置，不認證工具或平台。相反地，組織需要在所有工具和流程中展示 HIPAA 合規性，以確認其具備所需的安全措施。

1. 遠端存取 ePHI 所需的管理保護措施

為了維持HIPAA 合規的遠端存取，組織必須實施管理性保障措施。這需要結合治理和文件記錄，以確保有政策來保護敏感資料，並且必須明確包括遠端存取到 ePHI 的路徑，包括誰可以遠端存取含有這些資料的系統以及在什麼情況下，包括：

  • 風險分析 包括遠端存取，其相關風險，以及如何處理這些風險。

  • 存取批准和撤銷流程以確保只有授權用戶可以在任何時候訪問電子受保護健康信息。

  • 製造商存取治理 和 BAA 以管理第三方存取和安全。

  • 文件和審查以定期驗證安全措施是否按預期運作。

行政保障還包括員工培訓。如果操作不慎，遠端連線可能會導致意外的ePHI暴露，因此任何擁有遠端存取的人都需要接受適當的訓練，以便在不危及隱私的情況下安全連接。

此外，如果任何製造商被授予遠端存取ePHI的權限，他們必須簽署商業夥伴協議 (BAAs)，要求他們遵守適用的安全實踐和標準。

2. 在遠端存取期間保護電子患者健康資訊 (ePHI) 的技術防護措施

除了管理保護措施之外，還必須採取技術保護措施，以確保以強大的網絡安全性來保護 ePHI。技術保障是組織在實踐中強化 HIPAA 防護的方法，因此配置強大的安全工具絕對是必不可少的。

符合 HIPAA 要求的技術保護措施包括：

  • 獨特的用戶識別和基於角色的存取到ePHI，以確保只有已驗證的用戶可以存取健康資訊和其他個人資料。

  • 多重驗證用於遠端存取，確保在允許連接之前驗證使用者，並降低受損帳戶獲得存取的風險。

  • 在傳輸過程中和靜止時加密 ePHI，這保護數據不被未經授權的攔截或暴露。

  • 記錄遠端存取含有ePHI系統的稽核記錄，清楚記錄誰在何時存取了什麼資訊，以展示監督以及識別可疑行為。

  • 在提供支援或管理存取期間，連線控制能限制不必要的 ePHI 曝露，從而即使在遠端連線時也能保障數據安全。

3. 仍適用於遠端存取的實體和裝置安全措施

實體裝置也需要具備安全防護措施，以符合 HIPAA 規範的遠端存取。當醫療專業人員遠端連接到他們的工作電腦時，這些電腦仍然應該符合所有的合規要求，畢竟，否則，他們一開始就無法符合其合規要求。

HIPAA 對實體裝置的要求包括螢幕鎖、防止裝置安全性威脅的高級功能以及安全管理存取電子健康資訊的終端裝置的能力。公司還需要一種方法來快速處理包含或能夠存取電子受保護健康資訊 (ePHI) 的遺失或被竊裝置，例如遠端鎖定和遠端清除。這有助於確保敏感資料在其本機裝置和遠端存取時保持安全。

儘管自攜裝置 (BYOD) 政策越來越受歡迎，如果沒有適當的控制和安全工具，它們也可能不安全。如果醫療機構希望在任何裝置上啟用遠端工作，他們必須實施工具和控制措施，以確保這些裝置在任何時候都保持安全。

如何選擇支持 HIPAA 要求的遠端存取方式

當你需要符合 HIPAA 規範的遠端存取時，可以遵循一些最佳實踐。並非所有方法都同樣安全，因此請明智選擇您的方法以確保安全性及IT 合規性

首先，請避免使用未管理的遠端桌面工具。如果沒有適當的管理和安全措施，這些就會變得不可靠且不安全，將帳戶和數據置於風險之中。同樣地，每個使用者應該有一個唯一的帳戶；共用可存取電子保護健康資訊（ePHI）的帳戶會使監督和監控變得複雜，而且如果有使用者離開，他們仍然可以存取共用帳戶。如果製造商需要存取，雙重驗證和日誌記錄對於驗證使用者和追踪活動至關重要。

同樣重要的是使用一個不將含有ePHI的系統連接到互聯網的平台，因為這可能使其暴露於威脅和漏洞之中。您需要一個可以橋接裝置的存取模型，同時不妥協安全性和不複製或存儲ePHI。

最佳方法是使用管理的遠端存取來控制系統，保持 ePHI 集中且安全。安全遠端存取允許使用者連接到包含電子健康信息 (ePHI) 的管理系統，而無需不必要地複製、儲存或分發這些數據，有助於組織更好地控制和監控存取。

此外，如果您需要授予製造商存取權，請確保您可以對該存取設置時間限制，並記錄每次連線。這有助於保持裝置安全，並在製造商連接時提供負責權。

醫療機構必須能夠證明什麼關於遠端存取電子受保護健康資訊（ePHI）？

維持 HIPAA 合規性需要證明。在 HIPAA 審核期間，審核員將檢查多個元素，以確定您的網路安全性是否符合 HIPAA 的法規要求。這些包括：

  • 裝置和設備的實體安全

  • 帳戶和網路的數位保護措施

  • 員工培訓和安全意識。

  • 存取控制以確保只有授權使用者能夠連接。

  • 事件回應計畫旨在於發生漏洞時迅速回應並處理損害。

因此，醫療機構需要保存日誌和文檔，以顯示誰查閱了電子受保護健康信息（ePHI）、何時查閱，以及理想情況下，他們為什麼需要這些信息。這些記錄可以判斷一個事件是否構成必須報告的違規行為，或者只是例行工作活動。

在採購遠端存取解決方案時，醫療機構應尋找提供安全存取和驗證的平台，這是為了符合 HIPAA 法規的要求，並具備連線記錄檔和報告功能，以支持高效率的事件回應。HIPAA 合規不僅僅是防止資料洩露，還包括能夠迅速有效地應對洩露，審計將反映這些要求。

Splashtop 如何支援安全、可稽核的系統遠端存取，以處理電子受保護健康資訊（ePHI）

醫療機構需要一個強大、可靠和最重要的是安全的遠端存取解決方案。任何用於醫療環境的遠端存取軟體都必須支援強大的安全控制，以幫助保護電子受保護健康信息 (ePHI) 並降低監管風險。

Splashtop 提供集中化、安全的遠端存取，旨在幫助醫療 IT 團隊實施一致的存取控制並維持對涉及含有 ePHI 系統之遠端連線的可見性。

使用 Splashtop，用戶可以從任何地方、使用任何裝置安全地存取他們的工作設備。這使醫療專業人員能夠在遠端工作時，存取筆記、檢驗結果和專用設備，而不會影響安全性或效率。

Splashtop 也透過多重驗證等功能確保持帳戶安全，當用戶連接時增加一層驗證，確保只有授權用戶才能存取電子健康信息。

此外，透過 Splashtop 的詳細稽核記錄，用戶可以存取顯示誰在何時存取哪些資訊的詳細記錄。這有助於維持合規性和問責性，支持調查，並通過審計。

符合 HIPAA 標準的遠端存取是可行的

雖然HIPAA要求對ePHI進行嚴格控制，但這並不意味著遠端存取是不可能的。只要具備適當的可見性、防護和文件紀錄，就可以透過遠端存取方案安全地從任何地方工作，同時遵循 HIPAA 的安全要求，而不犧牲速度或品質。

醫療機構在尋找遠端存取應用程式時，應評估自己的選擇，並選擇一個能夠在不妨礙安全或增加操作複雜性的情況下，提供一致遠端存取管理的解決方案。藉由使用像 Splashtop 這樣的解決方案，醫療保健 IT 團隊可以在標準化遠端存取工作流程的同時，改進存取控制、連線可見性和監管。

準備好看看 Splashtop 有多簡單又安全嗎？立即開始免費試用。

現在就開始吧！
開始您的 Splashtop 遠端存取免費試用
免費試用


分享
RSS 摘要訂閱

常見問題

HIPAA 是否允許遠端存取醫療設備？
有哪些 HIPAA 安全措施適用於 ePHI 的遠端存取？
醫療機構如何標準化對包含 ePHI 的系統的遠端存取？

相關內容

IT admin at desk using laptop for remote computer access
IT 及服務台遠端支援

Splashtop Enterprise中的遠端存取權限

深入了解
A login screen on a computer with a fish hook
安全性

10 種防止網絡釣魚攻擊的方法

深入了解
An IT administrator and a remote worker side by side.
安全性

高監管行業中對遠端存取的合規性

深入了解
IT specialists using remote access, working together to safeguard the network from ransomware attacks
安全性

如何保護您的網路免受勒索軟體攻擊？ 不要讓任何人在上面

深入了解
查看所有部落格