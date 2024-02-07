Splashtop 致力於增強遠端存取的安全性

數位格局正在迅速發展，帶來了前所未有的機會和新的漏洞。 隨著企業和個人在這一領域的發展，遠端桌面存取的安全性已成為最重要的問題。
最近發生的事件，例如AnyDesk 的安全漏洞，凸顯了風險並強調了採取強有力的安全措施的必要性。
在 Splashtop，我們了解這些挑戰的嚴重性。 我們對安全的承諾是堅定不移的，這源於對那些受到漏洞影響的人的深切同情，並致力於保護我們的解決方案免受網路威脅。 本部落格探討了我們旨在保護這個不確定時代的數位互動的全面、多層安全方法。
遠端桌面存取安全性的重要性
在數位時代，網路安全是現代商業營運的基石。
隨著組織將其邊界擴展到傳統辦公空間之外，對遠端存取解決方案的依賴激增。 這種轉變雖然帶來了前所未有的靈活性和生產力，但也可能成為網路犯罪分子的利用途徑。 因此，與安全的製造商合作進行遠端桌面存取的重要性怎麼強調也不為過。
嚴峻的網路威脅
網路環境中充斥著旨在利用遠端存取軟體中的漏洞的複雜威脅。 從試圖破解弱密碼的暴力攻擊到旨在欺騙用戶授予存取權限的更陰險的網路釣魚計劃，網路犯罪分子�的方法不斷發展。 外洩可能會導致敏感資料外洩、財務損失和聲譽受損，而這種聲譽可能需要數年時間才能重建。
除了安全事件的直接影響之外，信任受損還會帶來長期後果。 客戶、合作夥伴和員工必須對組織保護其數位資產的能力充滿信心。 即使面對網路威脅，安全的遠端桌面存取也能確保這種信任得到維護並保持業務連續性。
合規性和監管要求
此外，許多行業都受到有關資料保護和隱私的嚴格監管要求的約束，例如針對醫療保健的 HIPAA 和針對歐盟資料保護的 GDPR。 確保遠端桌面存取解決方案合規不僅僅是為了避免處罰；還為了避免處罰。這是關於確認對道德和安全資料處理實踐的承諾。
Splashtop 的多層安全方法
認識到這些挑戰，Splashtop 以安全為基本原則設計了遠端存取解決方案。 我們的方法不僅旨在解決當今的安全問題，而且旨在預測和減輕明天的威脅。
透過嚴格遵守行業最佳實踐、高級加密和全面的合規措施，我們確保我們的客戶可以在不影響安全性的情況下利用遠端存取的優勢。
加密和身分驗證：所有遠端連線均採用 256 位元 AES 加密，提供滿足金融機構和政府機構嚴格要求的資料保護。 與裝置身分驗證和雙重驗證（雙重驗證）相結合，Splashtop 可確保只有授權使用者才能獲得存取權限，從而顯著降低資料外洩的風險。
主動安全措施：除了加密之外，Splashtop 還採用即時入侵偵測和定期安全審核來領先潛在漏洞。 這種積極主動的安全立場確保了 Splashtop 的防禦能力與威脅情勢同步發展，針對已知和新興威脅提供強大的保護。
提供使用者支援：Splashtop 為使用者提供工具和知識，以進一步保護其遠端存取環境。 從可自訂的安全設定到最佳實踐的教育資源，Splashtop 與其用戶合作創建一個安全端點存取生態系統。
Splashtop 遵守全球安全標準
Splashtop 對安全的承諾體現在它遵守多項關鍵的全球標準，每個標準在確保使用者的全面安全方面發揮關鍵作用。
ISO/IEC 27001 ：此國際標準標誌著 Splashtop 的系統方法
管理敏感的公司和客戶資訊。 它展示了 Splashtop 識別、預防和防禦潛在安全漏洞的能力。
SOC 2 Type II ：符合此標準證實 Splashtop 保持高水準的安全性和可用性，這一點透過對其控制目標和活動的深入審核得到驗證。 對於要求確保其服務提供者安全地管理資料以保護其組織的利益和客戶隱私的客戶至關重要。
GDPR ：透過遵守《一般資料保護規範》，Splashtop 確保歐盟公民的個人資料得到最謹慎和安全的處理。 對於關心隱私和資料保護權利的使用者來說，這種合規性至關重要。
HIPAA ：對於醫療保健組織來說，Splashtop 對《健康保險流通與責任法案》的支持表明了訪問患者資訊的安全環境，這對於維護患者機密性和遵守醫療保健法規至關重要。
PCI DSS ：遵守支付卡產業資料安全標準意味著 Splashtop 值得信賴，可以處理敏感的支付卡訊息，這對於處理、儲存或傳輸信用卡資料的組織至關重要。
FERPA ：透過遵守《家庭教育權利和隱私法》，Splashtop 確保教育機構能夠安全地管理學生記錄和訊息，強化其對教育資料隱私的承諾。
這些標準中的每一項都有助於奠定信任和安全的基礎，向使用者保證 Splashtop 致力於保護資料並符合跨行業的最佳實踐和監管要求。 這種全面的安全方法凸顯了 Splashtop 作為安全遠端桌面解決方案領導者的地位，讓組織和個人都高枕無憂。
從產業事件中吸取教訓
網路安全情勢充滿挑戰，業界最近發生的事件凸顯了這一點。 這些事件提供了關於數位系統的脆弱性以及違規對企業及其利益相關者的連鎖影響的寶貴教訓。 透過分析此類事件，包括AnyDesk 的顯著漏洞，Splashtop 深入了解潛在的安全漏洞和網路對手所採用的策略。
這個持續學習的過程影響了 Splashtop 安全措施的發展。 它強調了防禦已知威脅和預測新出現的漏洞的重要性。 Splashtop 的主動方法包括定期安全更新、嚴格的滲透測試以及採用先進的防禦技術來領先潛在威脅。
此外，這些事件凸顯了在發生安全漏洞後迫切需要透明度和迅速採取行動。 Splashtop 致力於與使用者保持開放的溝通管道，確保他們了解情況並有能力有效應對任何安全問題。
從本質上講，行業事件是對數位領域始終存在的風險的鮮明提醒。 它們強化了 Splashtop 致力於建置和維護彈性安全基礎架構的決心，旨在防範當前和未來的網路威脅，確保使用者可以信任 Splashtop 進行安全、可靠的遠端存取。
Splashtop 對安全與隱私的承諾
Splashtop 對安全和隱私的堅定承諾是其服務的基礎。 認識到信任對遠端存取解決方案的重要性，Splashtop 建立了一個全面的安全框架，其中包括先進的技術防禦和嚴格遵守全球安全標準。
當我們穿越數位時代的複雜性時，遠端存取中強大的安全措施的重要性怎麼強調都不為過。 Splashtop 致力於提供安全、可靠的遠端桌面體驗，這一點從我們的多層安全方法、嚴格遵守全球安全標準以及為用戶提供保護其數位環境的工具的承諾中可見一斑。
我們在安全性、持續創新和遵守法規方面的積極態度確保了 Splashtop 始終處於安全遠端存取解決方案的前沿。
我們邀請 IT 領導者和組織探索 Splashtop 如何增強您的遠端存取功能，同時優先考慮操作的安全性和隱私。 選擇不會損害安全性的遠端存取解決方案，讓您高枕無憂。
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