2018 年，歐盟制定了一項新法律，以保護歐洲公民免受收集數據的任何人誤處理他們的個人數據。 這可能意味著企業和組織，無論是親身還是虛擬方式。 這項突破性的法律為其他法例鋪平了道路，例如加利福尼亞州的加州消費者隱私法案（CCPA）。
同時，隨著越來越多的組織轉向混合和遠端工作，遠端存取解決方案變得比以往任何時候都更加重要，這就提出了此類技術如何符合嚴格的 GDPR 標準的問題。
作為領先的遠端存取供應商，Splashtop 不僅遵守 GDPR 合規性，而且還遵守 GDPR 合規性。我們將其融入我們的營運 DNA 中。本部落格探討了 Splashtop 如何維護 GDPR 合規性、為什麼我們優先考慮資料的完整性，以及為企業和個人選擇符合 GDPR 的遠端存取解決方案的重要性。
什麼是 GDPR？
一般數據保護規例（GDPR）是歐盟制定的數據隱私法，有助於建立關於企業應如何處理個人客戶數據的結構，尤其是在數字環境方面。GDPR 遵循了 GDPR 第 5.1-2 條所述的七個不同的保護原則：
合法性、公平性和透明度：任何處理資料的企業都必須以合法、公平和透明的方式對資料當事人進行。
目的限制：資料必須用於您收集資料當事人時明確指定的合法業務目的。
數據最小化：企業只��應收集業務目的所需的數據。
準確性：企業應處理的數據應準確且最新。
存儲限制：處理程序只應在必要的時間存儲數據。
完整性和機密性：處理程式應以確保安全性、完整性和機密性的方式處理資料。
責任：數據控制者負責證明 GDPR 符合上述所有要求。 如果無法證明這一點，企業不能符合 GDPR 規範。
Splashtop 是否符合 GDPR 規定？
保護客戶的個人資料是我們的首要任務。 在 Splashtop，我們採取以下步驟來確保我們的資料處理實務符合 GDPR：
精心設計的資料保護：Splashtop 使用肯定同意選項，客戶在註冊時必須先選擇與我們分享其個人資料。這使我們的客戶可以選擇自行撤回同意。 Splashtop 僅收集和處理我們向客戶提供服務所需的個人資料。我們存儲的任何客戶數據都經過 GDPR 安全標準和最佳做法進行加密，無論是在傳輸和靜止狀態中。
資料治理：Splashtop 識別並繪製我們收集的所有個人識別資訊 (PII)、我們如何處理這些資訊、誰有權存取這些資訊以及這些資訊流向何處。我們所有第三方服務供應商都必須簽署數據處理協議 (DPA)，以確保他們也承諾維持 GDPR 合規性。
政策：Splashtop 的隱私權和 cookie 政策符合 GDPR 要求，以確保我們的使用者權利受到保護並明確闡明。
流程與溝通：Splashtop 利用第三方審核員來測試我們的 GDPR 準備。此外，我們建立了其他流程並設置適當的通信渠道，以處理內部和外部有關 GDPR 的所有查詢。
培訓和意識：我們投資為我們的員��工提供全面的培訓，以確保他們了解 GDPR 合規的重要性，並且有足夠在日常工作中堅持這些標準。 這種內部意識是防止數據洩露並確保所有團隊成員都是用戶隱私的管理者的關鍵。
透過這些措施，Splashtop 確保我們的遠端存取解決方案符合 GDPR 的要求，並體現該法規尋求建立的信任和安全精神。有關 Splashtop GDPR 合規性的更多信息，請查看我們的隱私原則、合規性和安全性功能。
為什麼 Splashtop 優先考慮 GDPR 合規性
由於我們對隱私和資料安全的核心信念，Splashtop 優先考慮 GDPR 合規性。透過嚴格遵守 GDPR 指令，我們為使用者提供的服務可提供頂級遠端存取功能並維護他們的隱私權。在數據被視為寶貴貨幣的數位時代，我們的用戶需要確保他們的遠端存取工具是其資訊的值得信賴的保管人。
Splashtop 的 GDPR 合規性不僅僅是一個法律複選框；它體現了我們對保護客戶資料和保護我們自己資料的承諾。這項承諾表明，透過 Splashtop，用戶選擇的是一個以最高標準重視和保護其隱私的合作夥伴。
選擇合規的遠端存取供應商
選擇遠端存取提供者時，確保 GDPR 合規性應該是您決策過程的首要考慮因素。這種合規性表明了供應商對數據保護的奉獻，以及對隱私問題的積極態度。 對於企業和個人而言，Splashtop 是此類合規性的典範，提供了遵守嚴格 GDPR 標準的承諾和良好的記錄。
選擇 Splashtop 意味著與了解資料保護法的複雜性並致力於維護安全和私密服務的供應商合作。這是一個確認您在當今數位環境中對數據安全和合規性的價��值的選擇。
選擇重視您隱私的合作夥伴
GDPR 合規是法律必要性，也是卓越和信任的標誌。 Splashtop 對 GDPR 原則的堅定承諾確保每個使用者的隱私都受到尊重。有興趣了解 Splashtop 如何幫助您的團隊遠端存取他們的工作站？
了解 Splashtop 如何為您的團隊提供安全可靠的端點存取功能，以保持他們的工作流程順利進行，無論其位置如何。查看我們的Splashtop 解決方案，或立即開始免費試用。