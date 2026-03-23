如何確保在家工作員工的安全遠端存取

雖然在過去的兩年中，人們最終出於必要性在家工作，但許多人發現它更具生產力和愉快。 結果，大約 60％ 的工人表示他們更有可能申請可以選擇遠程工作的工作。
如果您的公司正在考慮讓員工繼續遠端工作，您需要知道如何保護遠端存取公司的運算資源和資料。 切換到遠程工作開闢了您以前可能沒有遇到的特殊安全挑戰。
如果您急於允許遠程工作，則可能忽略了一些最佳實踐。
讓我們來看看您應該審查哪些內容，以確保公司的數據和系統盡可能安全。
遠端存取在當今工作場所的意義
遠端存取 在現代工作環境中已變得不可或缺，提供了若干關鍵的好處：
靈活性和生產力：遠端存取允許員工在任何地方工作，提高靈活性，通常會帶來更高的生產力和工作滿意度。
業務連續性：透過允許員工遠端存取公司係統，確保在緊急情況或自然災害等中斷期間順利運作。
全球人才庫：公司可以不受地域限制地從更廣泛的人才庫中進行招聘，為團隊帶來多樣化的技能和觀點。
增強協作：遠端存取解決方案中的整合協作工具可促進有效的溝通和團隊合作，無論實體位置為何。
成本效率：遠端存取可以降低與辦公空間、公用事業和通勤相關的成本，使其成為企業經濟高效的解決方案。
採用遠端存取有助於組織保持競爭力並在靈活的工作環境中保持高效運作。
升級到安全遠端存取解決方案：超越 VPN
許多公司仍然傾向於使用 VPN 等舊技術進行遠端存取。 但是，VPN 並不像遠程訪問平台那樣安全。 VPN 會將遠端裝置連線到公司網路，可能會暴露於網路威脅之中。
VPN 也很難設定、擴展和維護。 許多 VPN 不會自動安裝安全性更新和修補程式，導致組織容易受到攻擊。
更好的選擇是允許零信任網絡訪問的平台。 像 Splashtop 這樣的遠端存取平台可以對託管設備進行 安全的遠端桌面訪問 。 遠端存取使用戶可以訪問工作機器，而不會出現與 VPN 相關的漏洞。
確保遠端員工安全的 4 個關鍵步驟
1. 確保您的遠端存取解決方案具有您所需的安全功能
系統與遠端裝置之間的安全連線有兩個目的。 首先，您可以控制誰訪問哪些公司設備。 其次，您可以確保來回的數據不能被外部各方拾取。
但是要做到這一點，您部署的 遠端存取解決方案 需要提供一套可靠的 安全功能。 這些應該可讓您控制資料安全性，而不會為員工造成障礙。
首先，尋找可保護使用者帳戶不被破壞的功能，以及未經授權的使用者不會存取您的電腦。 其中包括兩因素身份驗證（2FA），以確保設備或用戶就是他們所說的人，以及設備身份驗證和多級密碼安全性。
其他需要注意的安全功能包括：
業界標準 TLS 1.2 �搭配 AES 256 位元加密功能，適用於遠端連線
遠端連線通知
屏幕自動鎖定和會話空閒超時
複製/貼上控制
檔案傳輸控制
遠端列印控制
鎖定 Streamer 設定
代理伺服器認證
數位簽名的應用程式
連線、檔案傳輸和歷史紀錄
一種安全的遠端存取解決方案，只有您授予權限的使用者和裝置才能存取受管理的機器，這是零信任、安全網路環境的重要元素。
2. 設定適當的權限
您的遠端存取解決方案需要允許您正確設置用戶訪問權限，以確保最大程度的安全性。 您希望員工只能存取完成工作所需的電腦。
很多時候，遠程工作者最終獲得了比他們需要更多的訪問權限，這為黑客提供了更多的攻擊機會。 狹窄地建立訪問權限減少了黑客可以採取的途徑。
借助 Splashtop 之類的安全遠端存取解決方案，可以在個人和組級別設置訪問權限。 這使得 IT 管理員可以更輕鬆地管理大規模權限。
3. 監控、維護和更新
即使是最受保護的系統也會隨著時間的推移變得脆弱，如果你不密切關注它。 您的遠程訪問解決方案應該使您可以輕鬆監控訪問並在遠程連接建立時向您發出警報。它還應該使您了解計算機狀態和軟件安裝的最新信息。
軟體通知可協助您讓使用者持續使用其程式的最新版本。 畢竟，過時的軟件是黑客的主要目標。 您還需要一個可以幫助您跟踪庫存的系統，並提供有關會話，文件傳輸和更改的易於理解的日誌。
最後，您的 遠端桌面解決方案 本身應該使所有安全性更新和修補程式免費且易於下載。這可確保您和您的員工始終使用最新、安全的遠端存取應用程式�版本。
4.設定期望並進行教育
最大的安全資源和危險是您的員工。 通過公司政策制定適當的期望，並教育他們在網絡風險中的作用，對於創建安全的數據環境來說是很長的路要走。
您的遠程工作策略應包括有關可以下載哪些數據以及需要留在辦公室的信息和規則。 員工應該知道如何處理敏感信息，例如健康記錄和商業秘密。 他們還需要符合合規標準所需的程序。
這些規則還應涵蓋個人設備，包括如何以及何時可以將其用於公司業務。 還包括員工報告任何可疑活動或可疑攻擊的步驟。
對遠程工作者的教育應包括有關在家中遵循與在辦公室相同的程序的提醒。 這包括知道在哪裡存儲文件以及如何保護他們的計算機。
儘管網絡釣魚攻擊對於遠程工作並不是唯一的，但人們不在辦公室時很容易不小心。大約一半的安全漏洞是通過網絡釣魚或惡意軟件發生的。
當您的員工知道要尋找什麼以及如何做出反應時，就是您對這兩者的第一道防線。
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許多公司計劃允許員工繼續在家工作。 制定安全的政策和計劃可以幫助您應對增加的網絡安全風險。 從保護您的設備開始，然後為員工提供安全存取執行工作所需的軟體和檔案的方法。
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