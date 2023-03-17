如何確保在家工作員工的安全遠端存取

雖然在過去的兩年中，人們最終出於必要性在家工作，但許多人發現它更具生產力和愉快。 結果，大約 60％ 的工人表示他們更有可能申請可以選擇遠程工作的工作。

如果您的公司正在考慮讓員工繼續遠端工作，您需要知道如何保護遠端存取公司的運算資源和資料。 切換到遠程工作開闢了您以前可能沒有遇到的特殊安全挑戰。

如果您急於允許遠程工作，則可能忽略了一些最佳實踐。

讓我們來看看您應該審查哪些內容，以確保公司的數據和系統盡可能安全。

選擇遠端存取解決方案而不是 VPN

許多公司仍然傾向於使用 VPN 等舊技術進行遠端存取。 但是，VPN 並不像遠程訪問平台那樣安全。 VPN 會將遠端裝置連線到公司網路，可能會暴露於網路威脅之中。

VPN 也很難設定、擴展和維護。 許多 VPN 不會自動安裝安全性更新和修補程式，導致組織容易受到攻擊。

更好的選擇是允許零信任網絡訪問的平台。 Splashtop 之類的遠端存取平台可實現對託管設備的安全遠端存取。 遠端存取使用戶可以訪問工作機器，而不會出現與 VPN 相關的漏洞。

確保您的遠端存取解決方案具有您需要的安全功能

系統與遠端裝置之間的安全連線有兩個目的。 首先，您可以控制誰訪問哪些公司設備。 其次，您可以確保來回的數據不能被外部各方拾取。

但是要做到這一點，您部署的遠端存取解決方案需要提供一套可靠的安全功能。 這些應該可讓您控制資料安全性，而不會為員工造成障礙。

首先，尋找可保護使用者帳戶不被破壞的功能，以及未經授權的使用者不會存取您的電腦。 其中包括兩因素身份驗證（2FA），以確保設備或用戶就是他們所說的人，以及設備身份驗證和多級密碼安全性。

其他需要注意的安全功能包括：

業界標準 TLS 1.2 搭配 AES 256 位元加密功能，適用於遠端連線

遠端連線通知

屏幕自動鎖定和會話空閒超時

複製/貼上控制

檔案傳輸控制

遠端列印控制

鎖定 Streamer 配置

代理伺服器認證

數位簽名的應用程式

連線、檔案傳輸和歷史紀錄

一種安全的遠端存取解決方案，只有您授予權限的使用者和裝置才能存取受管理的機器，這是零信任、安全網路環境的重要元素。

設定適當的權限

您的遠端存取解決方案需要允許您正確設置用戶訪問權限，以確保最大程度的安全性。 您希望員工只能存取完成工作所需的電腦。

很多時候，遠程工作者最終獲得了比他們需要更多的訪問權限，這為黑客提供了更多的攻擊機會。 狹窄地建立訪問權限減少了黑客可以採取的途徑。

借助 Splashtop 之類的安全遠端存取解決方案，可以在個人和組級別設置訪問權限。 這使得 IT 管理員可以更輕鬆地管理大規模權限。

監控、維護和更新

即使是最受保護的系統也會隨著時間的推移變得脆弱，如果你不密切關注它。 您的遠程訪問解決方案應該使您可以輕鬆監控訪問並在遠程連接建立時向您發出警報。它還應該使您了解計算機狀態和軟件安裝的最新信息。

軟體通知可協助您讓使用者持續使用其程式的最新版本。 畢竟，過時的軟件是黑客的主要目標。 您還需要一個可以幫助您跟踪庫存的系統，並提供有關會話，文件傳輸和更改的易於理解的日誌。

最後，您的遠端存取解決方案本身應使所有安全更新和補丁免費且易於下載。這可確保您和您的員工始終使用最新，最安全的遠端存取應用程序版本。

設定期望和教育

最大的安全資源和危險是您的員工。 通過公司政策制定適當的期望，並教育他們在網絡風險中的作用，對於創建安全的數據環境來說是很長的路要走。

您的遠程工作策略應包括有關可以下載哪些數據以及需要留在辦公室的信息和規則。 員工應該知道如何處理敏感信息，例如健康記錄和商業秘密。 他們還需要符合合規標準所需的程序。

這些規則還應涵蓋個人設備，包括如何以及何時可以將其用於公司業務。 還包括員工報告任何可疑活動或可疑攻擊的步驟。

對遠程工作者的教育應包括有關在家中遵循與在辦公室相同的程序的提醒。 這包括知道在哪裡存儲文件以及如何保護他們的計算機。

儘管網絡釣魚攻擊對於遠程工作並不是唯一的，但人們不在辦公室時很容易不小心。大約一半的安全漏洞是通過網絡釣魚或惡意軟件發生的。

當您的員工知道要尋找什麼以及如何做出反應時，就是您對這兩者的第一道防線。

進一步了解如何保護遠端存取

許多公司計劃允許員工繼續在家工作。 制定安全的政策和計劃可以幫助您應對增加的網絡安全風險。 從保護您的設備開始，然後為員工提供安全存取執行工作所需的軟體和檔案的方法。

仍然對如何為員工保護遠端存取有疑問？ 與我們的遠端電腦存取專家聊天，或開始免費試用安全遠端存取解決方案。

