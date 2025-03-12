Splashtop 安全措施
安全基礎架構
我們的雲端基礎設施託管在亞馬遜網路服務 (AWS) 上，提供安全的網路和計算環境，包括但不限於網路、應用程式和實例層的防火牆、數據加密、DDoS 緩解等。 Splashtop 已獲得 SOC 2 類型 2 認證以及 SOC 3。
入侵防禦
我們在 24 小時全年無休的生產環境設有入侵偵測和防禦機制，採用業界最佳做法來建置雲端應用程式堆疊，確實執行安全功能與強化實例，並持續掃描遠端存取和遠端支援產品，以確保其完整性。Splashtop 與一流公司合作，定期進行安全稽核，也配合多家安全公司，對我們的所有系統進行滲透測試。
應用程式安全性
在端點裝置上，我們提供多種層級的安全保護，包括強制性的裝置驗證，以及選用的雙重驗證和安全代碼。所有遠端連線均受 TLS (包括 TLS 1.2) 和 256 位元 AES 加密技術保護。
授權與審核
Splashtop 的設計涵蓋強化身份驗證的需求，確保使用者確有其人。另有一組強大的授權控制，可以透過身份驗證使用者來精細劃分權利及存取權限，亦可利用組織的 SSO (單一登入) 和 SCIM (跨域身份管理系統) 功能。再加上完整的日誌記錄，實現全面監控和審核。
安全至上
Splashtop 對於安全性的重視程度非比尋常，因此投注大量心力不斷提升我們的基礎架構和安全措施。此外，我們也邀請到全球頂尖的網路安全和合規領域專家，組成安全顧問委員會，幫助我們實現嚴格的安全與合規目標。
Splashtop 技術與組織措施
歐盟 (EU) 使用者注意事項
Splashtop 建置了 2 組雲端基礎架構，1 組用於歐洲地區，另 1 組用於歐洲以外地區的使用者。每個架構包含其專屬的 API 伺服器、中繼伺服器、網路伺服器和資料庫。這 2 組基礎結構中的使用者資料互不分享。預設情況下，系統會將歐洲地區使用者導向建置在歐洲的雲端基礎架構中建立帳戶並維護使用者資料。分別建立不同的基礎架構是為了讓使用者能夠遵循其地區/國家的資料主權要求。