Splashtop 安全措施

Splashtop 建置了 2 組雲端基礎架構，1 組用於歐洲地區，另 1 組用於歐洲以外地區的使用者。每個架構包含其專屬的 API 伺服器、中繼伺服器、網路伺服器和資料庫。這 2 組基礎結構中的使用者資料互不分享。預設情況下，系統會將歐洲地區使用者導向建置在歐洲的雲端基礎架構中建立帳戶並維護使用者資料。分別建立不同的基礎架構是為了讓使用者能夠遵循其地區/國家的資料主權要求。