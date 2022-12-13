Splashtop 安全措施
安全基礎架構
我們的雲端基礎設施託管在亞馬遜網路服務 (AWS) 上，提供安全的網路和計算環境，包括但不限於網路、應用程式和實例層的防火牆、數據加密、DDoS 緩解等。 Splashtop 已獲得 SOC 2 類型 2 認證以及 SOC 3。
入侵防禦
我們為運行 24×7 的生產環境提供了入侵檢測和防禦機制。 我們在構建雲應用程式堆疊時採用了行業最佳實踐，以確保實施安全性並強化實例。 我們不斷掃描我們的遠端訪問和遠端支援產品，以確保其完整性。 Splashtop 與一流公司合作，定期進行安全審計。 我們還使用多家安全公司對所有系統進行滲透測試。
應用程式安全性
在端點裝置上，我們提供多種層級的安全保護，包括強制裝置身份驗證，以及選用的雙重身份驗證和安全代碼。所有遠端連線均受 TLS (包括 TLS 1.2) 和 256 位元 AES 加密技術保護。
授權與審核
Splashtop 的設計涵蓋強化身份驗證的需求，確定使用者真有其人。另提供一組強大的授權控制選項，可以透過身份驗證使用者來精細劃分權責及存取權限，亦可利用組織的 SSO (單一登入) 和 SCIM (跨域身份管理系統) 功能。再加上完整的記錄，實現全面監控和審核。
安全至上
Splashtop 非常重視安全性，這就是為什麼我們進行大量投資以不斷改進我們的基礎設施和安全措施的原因。 此外，我們還召集了全球領先的網路安全和合規性專家，組成了我們的安全顧問委員會，以説明指導我們實現嚴格的安全性和合規性目標。
Splashtop 技術與組織措施
技術和組織措施 （TOM） 描述了 Splashtop 實施和維護的安全措施和控制措施，以保護和保護我們存儲和處理的個人數據。 閱讀 Splashtop 的技術和組織措施。
歐盟 (EU) 使用者注意事項
Splashtop 建置了 2 組雲端基礎架構，1 組用於歐洲地區，另 1 組用於歐洲以外地區的使用者。每個架構包含其專屬的 API 伺服器、中繼伺服器、網路伺服器和資料庫。這 2 組基礎結構中的使用者資料互不分享。預設情況下，系統會將歐洲地區使用者導向建置在歐洲的雲端基礎架構中建立帳戶並維護使用者資料。分別建立不同的基礎架構是為了讓使用者能夠遵循其地區/國家的資料主權要求。
MSP 和 IT 安全摘要
您是否知道 Splashtop 為 MSPs 和 IT 專業人員提供安全提要，以便及時瞭解與操作系統、瀏覽器、VPN 和 RDP 相關的最新網路安全新聞和漏洞警報？立即查看並訂閱以接收電子郵件警報，以便您可以通過安全新聞保護您的企業和客戶。