了解 Splashtop 的多層安全方法

隨著技術的進步，確保數據安全性的重要性也是如此。 Splashtop 是 遠程存儲提取軟件的領先提供商，非常了解這一點。在 Splashtop，我們開發了一個建立在信任、客觀、監控和隱私基礎上的安全框架，致力於保護所有數據交互並保護您的設備。
了解 Splashtop 安全性的核心
Splashtop 採用多層安全方法，將多道防線編織在一起以確保全面保護。這種方法涉及加密、用戶和安裝驗證以及許多其他安全措施，這些措施可以協調工作以保護您在 Splashtop 軟件中的數據。
驗證措施
Splashtop 安全措施的核心是用戶體驗。此安全通訊協定要求使用者在授予資料或系統存取權之前提供有效的認證。 為了提高安全性，Splashtop 採用雙重驗證（雙重驗證），這需要額外的步驟來驗證您的身份。
設置驗證是 Splashtop 採用的另一項關鍵措施，確保在連線期間使用公認和信任的設置。最重要的是， Splashtop 提供單點登錄 (SSO) 以無縫且安全地訪問多種資源。此外，連線確認功能驗證每條新連線的合法性，增加了額外的安全層。
Splashtop 中的加密
加密是將信息轉換為只有授權方才能讀取的編碼格式的過程。 Splashtop 利用這項關鍵技術，特別是傳輸層安全性 (TLS) 和 256 位高級加密標準 (AES)，在傳輸過程中保護數據。這確保了每個遠程連接線都被加密，從而保持數據的完整性和機密性。
Splashtop 中的附加安全措施
除了加密和驗證之外，Splashtop 還採用了一些額外的安全措施。連線空閒超時功能會自動結束不活動的會話，從而最大限度地減少潛在的安全風險。
Splashtop 還包括安全功能，如螢幕防窗和鎖定鍵盤，以在遠程會話期間保護您的系統。此外，Splashtop 通過不存儲或訪問連線數據來保護數據隱私。問責制和審計也被優先考慮，軟件中集成了全面的日誌記錄和報告功能。
為了增強安裝保護， Splashtop 提供與防病毒軟件 (Bitdefender) 的兼容性，並包括一個安裝/系統管理器來維護設備的安全健康。
Splashtop 技術和組織措施
Splashtop 展示了對個人數據安全的堅定承諾，實施了其 技術和組織措施 (TOM)中概述的一系列保護措施。
Splashtop 具有全面的數據安全控制措施，並實行嚴格的變更管理和風險評估。該公司強調 IT 安全性原則、員工培訓，並針對使用者資料使用強大的加密技術。
Splashtop 服務設計有自動修復和自動縮放功能，以確保服務對 Splashtop 客戶的可用性。
此外，Splashtop 維護著災難恢復和業務連續性計劃，並設計了其服務以實現高可用性。稽核記錄可協助追蹤系統活動，而採用各種保護工具的全面威脅與弱點管理計畫，可確保全面防禦安全威脅。
符合全球安全標準
Splashtop 嚴格遵守全球標準，體現對安全性的承��諾：
ISO/IEC 27001 認證：這項全球公認的標準證明 Splashtop 資訊安全管理方面的實力堅強。如果客戶最重視的是資料完整性，且希望確保資訊會按最佳做法受到保護，那麼像 Splashtop 這樣獲得此認證的軟體製造商便是重要關鍵 (請參閱「Splashtop 榮獲 ISO 27001 認證」)。
符合 SOC 2 Type II 規範：證實 Splashtop 具備嚴格的資料安全措施，其營運也符合管理客戶資料的高標準。這樣可以讓客戶安心，明白 Splashtop 的服務控管措施和流程都定期接受詳細稽核，確保能夠可靠且安全地在各項服務之間處理和保護資料。
符合 GDPR 和 CCPA 標準：這些法規不僅涉及資料隱私，更關乎使用者的信任感。Splashtop 遵守法規，體現出對個人資料權利採取積極主動的態度，也是在向使用者做出保證，Splashtop 會以最尊重、最透明的方式處理使用者資訊。
遵循 PCI DSS：這項標準對會處理到信用卡交易的組織來說都至關重要。符合 PCI DSS 標準，表示 Splashtop 確實能安全地處理、儲存和傳輸付款資料，防止資料外洩和詐欺。
HIPAA 支援：在醫療保健領域，HIPAA 合規性至關重要，因為它保護了敏感的患者健康信息。Splashtop 與 HIPAA 標準的對齊 表示對安全資料處理的堅定承諾，使醫療機構能夠利用遠端存取技術，而不會影響合規性或患者隱私。
遵守 FERPA：對於教育機構來說，保護學生記錄不僅是為了遵守法律要求，也是與學生和家長建立起信任的默契。Splashtop 符合 FERPA 規定，突顯出其具備了保護教育記錄的能力，是各級學校的可靠工具。
這些認證反映了 Splashtop 實踐安全措施的全方位做法，能滿足不同的監管要求和使用者需求。
確保使用者的安全性
用戶在維護安全性方面也起著至關重要的作用。 建議為您的 Splashtop 帳戶創建強而獨特的密碼，定期更新軟件，並認真管理訪問權限。這些步驟可以大大補充 Splashtop 的安全措施。
摘要
Splashtop 致力於採用多層安全方法，確保您的數據和設備受到良好保護。雖然 Splashtop 提供了安全措施的堡壘，但用戶還必須保持警惕並採用最佳實踐來維護安全的環境。
深入了解了 Splashtop 安全性。有關安全性的任何疑問或幫助，請隨時聯繫 Splashtop 的支持資源。我們可以一起讓遠程存儲成為更安全、更有保障的體驗。
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