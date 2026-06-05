Splashtop 的卓越安全性：已獲得 ISO 27001 認證！

在我們快速發展的數字化環境中，強大的安全措施的重要性不容忽視。 Splashtop 堅定地致力於優先考慮安全性，繼續在端點訪問行業中處於領先地位。
我們最近宣布 Splashtop 已獲得 ISO/IEC 27001 認證，這證明了我們對信息安全、數據保護和法規遵從性最高標準的堅定追求。在這篇博客中，我們將研究這對我們的用戶和更廣泛的 Splashtop 社區意味著什麼。
什麼是 ISO 27001？
ISO 27001 由國際標準化組織 (ISO) 和國際電工委員會 (IEC) 共同開發，是一個國際知名的標準，描繪了建立、實施、維護和持續完善資訊安全管理系統 (ISMS) 的要求。
該認證的核心提供了一個系統的方法來管理和保護敏感的公司數據，確保其機密性，完整性和可訪問性。
為了實現此認證而踏上嚴格旅程的組織正在做出強有力的陳述。 這是他們致力於保護敏感信息以及建立有效的安全控制措施的宣言。
對於 Splashtop 來說，這不僅僅是為了滿足行業基準，而是為了確保我們的用戶可以毫無保留地信任我們，知道他們的數據是安全的。
Splashtop 對安全的奉獻
隨著數位視野的擴大，威脅也是如此。 Splashtop 承認，實現安全的生態系統是一個持續的過程，我們致力於保持領先地位。
我們 對 Foxpass 的收購 強調了這一承諾。這一戰略舉措不僅僅是業務擴張，而是一個經過深思熟慮的步驟，旨在加強我們的安全產品組合，特別是滿足中小型企業 (SMB) 和託管服務提供商 (MSPs) 的獨特需求。Foxpass cloud RADIUS 解決方案的集成對於支持 Splashtop 所有全球辦事處的單點登錄 (SSO) 和一致的 Wi-Fi 安全策略至關重要。這些措施在幫助我們與 ISO 合規標準保持一致方面發揮了關鍵作用。
但是我們並沒有就此停止。
2023 年 2 月，Splashtop 與網絡安全領域的巨頭 Bitdefender 建立了擴大的合作夥伴關係。該聯盟旨在通過引入尖端的防病毒功能來加強我們的保護措施，特別是針對 MSPs 和 IT 團隊的保護措施。通過確保最佳防禦網絡威脅，我們的目標是進一步鞏固用戶對我們的信任。
這些戰略合作及其持續的增強體現了 Splashtop 對創建業界最全面的安全端點訪問產品的不懈追求。
為什麼企業信任 Splashtop
在數字交互至關重要的時代，服務提供商與其用戶之間的信任權重至關重要。 隨著終端訪問形勢變得更加複雜，世界各地的企業都在尋找不會在安全性上妥協的可靠合作夥伴。這就是 Splashtop 成為許多人值得信賴的合作夥伴的原因。
安全措施的一致進步： 我們最近的 ISO 27001 認證只是我們對安全性增強功能的持續敘述中的一章。 Splashtop 的每一次更新和功能都強調加強保護用戶的圍牆。
符合全球標準： 除了 ISO 27001 之外，Splashtop 還符合許多 行業和政府標準和法規。我們的解決方案符合 GDPR 和 SOC 2 標準。 此外，我們還擴大了對 HIPAA、FERPA、PCI 以及許多其他關鍵產業合規性的支援。 如此廣泛地遵守全球標準，強調了我們全面的數據保護和安全方法。
認可與合作： 我們與 Foxpass 和 Bitdefender 等行業領導者的合作增強了我們的安全產品，並認可了我們對卓越的承諾。
滿足各種需求的定制解決方案： 從中小企業到財富 500 強企業，Splashtop 提供量身定制的解決方案，以滿足各種規模企業的獨特需求。這種靈活性和強大的安全性使我們成為許多人的首選。
透明和響應迅速的客戶服務： 信任建立在開放式溝通和迅速的服務之上。 我們專業的客戶服務團隊可確保快速解決疑慮，查詢和反饋，從而促進用戶的安全感和歸屬感。
Splashtop 的旅程不僅僅是提供頂級的端點訪問解決方案；這是關於建立和培養信任。隨著我們不斷創新和擴展，這種信任（安全性）的基石將永遠是我們的指導之星。
瞭解有關Splashtop的更多資訊
Splashtop 獲得 ISO 27001 認證的歷程是我們堅定不移地 致力於卓越安全的一個重要里程碑。
當我們反思自己的成就並展望未來時，我們對全球社會的承諾保持不變：不斷提升我們的標準，負責任地創新，並強化數百萬人對我們的信任。
感謝您與到目前為止與我們一起旅行的人的信任和合作夥伴關係。 對於那些剛剛發現 Splashtop 的人，我們歡迎您體驗一個端點訪問滿足無與倫比的安全性的世界。
為了更深入地了解 Splashtop 屢獲殊榮的終端訪問和支持解決方案，並探索我們如何塑造安全數字交互的未來，我們邀請您深入了解 Splashtop 的解決方案。