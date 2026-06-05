Software Like AnyDesk – Comparison of AnyDesk Competitors

A AnyDesk oferece soluções de acesso remoto para uma variedade de casos de utilização, como trabalho remoto, suporte de TI e muito mais. Mas é o melhor programa de acesso remoto disponível?
Uma das maiores desvantagens do AnyDesk é que é caro. AnyDesk também não pode oferecer pacotes adaptados para se adequarem ao teu caso de uso único.
Encontrar um software de desktop remoto alternativo ao AnyDesk é essencial para garantir que consegues a melhor solução para satisfazer as tuas necessidades e requisitos específicos de acesso remoto. Eis uma visão geral dos programas principais como o AnyDesk (e qual é o melhor):
Splashtop
TeamViewer
Chrome Remote Desktop
pc remoto
Zoho Assist
AirDroid Remote Support
Parsec
Anyviewer
Logmein
GotomyPC
Por que Precisas de uma Alternativa ao AnyDesk?
AnyDesk pode apresentar certas limitações que podem afetar as tuas necessidades de acesso remoto. Identificar essas deficiências pode ajudá-lo a determinar se uma alternativa pode oferecer uma melhor adequação às suas necessidades.
Alto Custo
Um problema notável do AnyDesk é a sua estrutura de custos. Os planos de assinatura podem ser proibitivamente caros, especialmente para empresas que precisam escalar ou ter vários usuários. Esse alto custo pode sobrecarregar os orçamentos e levar a menos flexibilidade na escolha do plano certo para suas necessidades específicas.
É essencial explorar alternativas que resolvam esta questão e proporcionem uma melhor relação custo-benefício. Soluções como a Splashtop oferecem funcionalidades mais abrangentes a um custo mais baixo, constituindo uma opção robusta para quem procura soluções de acesso remoto eficazes e económicas.
Escolher um software como o AnyDesk: O que procurar
Ao avaliar alternativas ao AnyDesk, é crucial identificar os principais fatores que podem melhorar a tua experiência de acesso remoto. Aqui estão os critérios essenciais a considerar:
Relação Custo-Benefício: Avaliar a estrutura de preços de potenciais alternativas. Procura um software que ofereça um conjunto abrangente de funcionalidades a um custo inferior ao do AnyDesk. Considere planos de subscrição que se alinhem com o seu orçamento, ao mesmo tempo que satisfazem os seus requisitos de acesso remoto.
Conjunto de Funcionalidades: Compare as funcionalidades oferecidas por diferentes soluções de acesso remoto. Certifique-se de que o software inclua funcionalidades essenciais como transferência de ficheiros, impressão remota, acesso multi-utilizador, e despertar remoto. Funcionalidades avançadas como streaming em alta definição e medidas de segurança robustas também são importantes.
Compatibilidade: Verifique a compatibilidade do software com vários sistemas operativos e dispositivos. Uma solução versátil deve suportar Windows, Mac, Linux, iOS, Android e outras plataformas para garantir um acesso sem problemas a partir de qualquer dispositivo que utilizes.
Desempenho e Fiabilidade: Avalia o desempenho e a fiabilidade do software. Procura soluções que ofereçam conexões de alta velocidade, baixa latência e tempo de inatividade mínimo. O desempenho é crucial para manter a produtividade e garantir uma experiência remota suave.
Experiência do Usuário: Considere a facilidade de uso e a experiência do usuário oferecida pelo software. Uma interface intuitiva e um processo de configuração simples podem afetar significativamente a eficiência das operações remotas e reduzir a curva de aprendizagem.
Segurança: Certifique-se de que o software fornece recursos de segurança robustos para proteger seus dados e privacidade. Procure soluções que ofereçam criptografia, autenticação segura e outras medidas de segurança para proteger suas sessões remotas.
Suporte e Escalabilidade: Avalie as opções de suporte ao cliente disponíveis e a escalabilidade do software. O suporte ao cliente confiável e a capacidade de dimensionar a solução à medida que suas necessidades crescem são essenciais para manter um acesso remoto eficaz.
Ao se concentrar nesses fatores, você pode selecionar uma solução de acesso remoto que não apenas atenda às suas necessidades, mas também aprimore sua experiência geral de trabalho remoto.
10 Melhores Apps Como AnyDesk
1. Splashtop
Splashtop é um software de área de trabalho remota que oferece funcionalidades semelhantes ao AnyDesk, como transferência de arquivos e impressão remota. Também oferece funcionalidades adicionais como acesso remoto multiutilizador, ativação remota, e streaming de alto desempenho para conteúdos multimédia. Splashtop é compatível com múltiplos sistemas operativos, incluindo Windows, MacOS, Linux, iOS, Android e Chrome OS.
O que diferencia a Splashtop do AnyDesk é o preço. Quando comparas o Splashtop com os preços do AnyDesk, a Splashtop poupa-te até 40% ou mais sobre o custo da tua subscrição!
A Splashtop também obtém avaliações mais altas em sites de análise de terceiros e foi recentemente reconhecido pela TruStradius como líder de suporte ao acesso remoto. A TrusTradius nomeou a Splashtop como Melhor Valor, Melhor Relacionamento, Melhor Conjunto de Recursos e Melhor Software.
Por essas razões, a Splashtop é a melhor alternativa ao AnyDesk.
2. TeamViewer
O TeamViewer é muito parecido com o AnyDesk e oferece recursos mais avançados. No entanto, o TeamViewer é geralmente mais caro do que AnyDesk, especialmente para uso comercial. Os planos de preços do TeamViewer baseiam-se no número de dispositivos e utilizadores, tornando-o mais adequado para equipas ou organizações maiores.
No entanto, o AnyDesk ainda é uma escolha cara e não ideal para a maioria dos utilizadores, razão pela qual o Splashtop continua a ser a melhor substituição para o AnyDesk.
3. Chrome Remote Desktop
O Desktop Remoto do Chrome é um software de desktop remoto oferecido pela Google que permite aos utilizadores aceder remotamente aos seus computadores através do navegador Chrome. Embora o Desktop Remoto do Chrome seja uma aplicação gratuita, faz muita falta em termos de suporte, funcionalidades e segurança do dispositivo.
O Desktop Remoto do Chrome só pode ser utilizado através de um navegador Chrome e os dois computadores devem ter sessão iniciada na mesma conta Google, o que pode apresentar problemas de segurança se houver vários utilizadores a partilhar informações da conta. Também carece de muitas funcionalidades básicas normalmente encontradas no software de acesso remoto, o que faz com que não seja ideal para trabalho remoto.
4. RemotePC
O RemotePC é semelhante ao AnyDesk mas não dispõe de muitas funcionalidades, a menos que pagues pelo plano Enterprise (incluindo reinício remoto, gestão de utilizadores e agrupamento). O RemotePC é uma opção básica de software de acesso remoto e fica caro depois de o desconto no primeiro ano expirar.
Se estás a olhar para o RemotePC e para o AnyDesk, a melhor opção seria usar a Splashtop em vez disso.
5. Zoho Assist
O Zoho Assist é uma ferramenta de suporte remoto baseada na cloud que atrai pequenas empresas e help desks. Oferece acesso não supervisionado e integrações dentro do ecossistema Zoho, mas funcionalidades avançadas muitas vezes requerem planos de nível superior. Comparado ao Splashtop, o Zoho Assist pode ser mais limitado em desempenho e suporte a plataformas mais amplas. O Splashtop oferece sessões remotas mais rápidas, segurança de nível empresarial e gestão de endpoints opcional para cobrir tanto as necessidades de suporte de TI quanto de acesso.
6. AirDroid Remote Support
AirDroid Remote Support foca-se em dispositivos móveis e Android, tornando-se uma ferramenta de nicho para equipas que gerem smartphones ou tablets. Embora ofereça funcionalidades úteis de controlo remoto, a sua cobertura é limitada para organizações que também precisam de suporte a desktops. Splashtop suporta Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Chromebooks, oferecendo às equipas de TI uma cobertura completa de plataformas a partir de uma única solução.
7. Parsec
Parsec é popular entre criativos para streaming de baixa latência de jogos e aplicações de design. Funciona bem para utilizadores individuais, mas carece de funcionalidades de suporte de TI mais amplas, como gestão centralizada, conformidade e correção de endpoints. Splashtop iguala o streaming de alto desempenho do Parsec, ao mesmo tempo que fornece controlos empresariais, certificações de segurança e integrações que as equipas de TI precisam.
8. AnyViewer
AnyViewer é uma ferramenta de desktop remoto leve e gratuita, frequentemente usada para conexões pessoais ou pequenas equipas. É fácil de configurar, mas o seu conjunto de funcionalidades é limitado, com menos capacidades de segurança ou gestão empresarial. Splashtop oferece a mesma simplicidade enquanto adiciona padrões de segurança de nível empresarial (ISO 27001, SOC 2, prontidão HIPAA) e licenciamento flexível para equipas de todos os tamanhos.
9. LogMeIn
O LogMeIn tem sido uma ferramenta de acesso remoto bem conhecida há anos, mas muitos utilizadores relatam custos elevados e licenciamento complexo. Oferece conexões fiáveis, mas carece de gestão integrada de endpoints e flexibilidade de complementos. O Splashtop oferece funcionalidades mais modernas, conformidade de segurança mais forte e preços mais baixos, tornando-o uma atualização económica para empresas que procuram mais do que apenas acesso remoto.
10. GoToMyPC
GoToMyPC oferece acesso básico a desktop remoto e é frequentemente usado por indivíduos ou pequenas empresas que precisam de uma conexão simples. No entanto, os seus recursos limitados e interface desatualizada podem torná-lo menos atraente para as necessidades empresariais. Splashtop combina facilidade de uso com opções avançadas como suporte remoto, gravação de sessões, e Splashtop AEM para patching em tempo real.
O que Distingue o Splashtop de Outras Apps Como o AnyDesk?
Ao comparar ferramentas de acesso remoto, muitas alternativas focam-se numa única força, seja acesso leve, cobertura de dispositivos móveis, ou streaming criativo. A Splashtop reúne todas essas capacidades numa plataforma segura e rentável.
Conexões de alto desempenho com streaming 4K e baixa latência, tornando o Splashtop ideal para profissionais criativos e forças de trabalho híbridas.
Suporte multiplataforma para Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Chromebooks, ao contrário de ferramentas que apenas se especializam num sistema operativo.
Segurança de nível empresarial incluindo SOC 2, ISO 27001 e prontidão HIPAA, além de funcionalidades como MFA, SSO/SAML e registo de sessões.
Planos flexíveis para indivíduos e empresas com preços mais baixos e previsíveis em comparação com ferramentas legadas como LogMeIn ou GoToMyPC.
Capacidades adicionais com Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) para patching em tempo real, Splashtop Antivirus potenciado pelo Bitdefender, e Splashtop AR para orientação remota.
Estas vantagens fazem do Splashtop não apenas uma substituição para o AnyDesk, mas uma solução preparada para o futuro que pode escalar com as tuas necessidades pessoais, profissionais ou empresariais.
Mude para Splashtop: Melhor Desempenho, Mais Segurança e Maior Valor
Como mostrado acima, a Splashtop é de longe a melhor aplicação similar ao AnyDesk, pois dá-te todos os principais recursos, melhor desempenho, mais segurança e um valor melhor ao poupar-te até 40% ou mais!
Podes experimentar a Splashtop gratuitamente hoje para ver porque os utilizadores a classificaram mais alto do que AnyDesk em sites de análise de terceiros.