Melhor Ambiente de Trabalho Remoto Chrome Alternativo 2023 — Splashtop

As ferramentas de acesso e suporte remoto da Splashtop oferecem melhores alternativas ao Chrome Remote Desktop. Acesse computadores Windows, Mac, Linux, iOS e Android remotamente com a Splashtop.

O Chrome Remote Desktop é um produto da Google que permite o acesso remoto a computadores através de outro dispositivo. Muitas pessoas o utilizam para uso pessoal, geralmente para executar tarefas simples acessando os seus próprios computadores remotamente.

No entanto, aqueles que precisam de mais possibilidades em seu software de acesso remoto muitas vezes ficam insatisfeitos com Chrome Remote Desktop. Executivos que desejam trabalhar remotamente e técnicos de suporte de TI que precisam oferecer suporte aos seus clientes reclamam que o Chrome Remote Desktop não possui os recursos e a funcionalidade que eles precisam.

Como alternativa, as soluções de software de suporte e acesso remoto da Splashtop foram criadas para atender aos casos de uso exigentes de funcionários remotos, suporte de TI, help desks e MSPs. É por isso que dezenas de milhares de empresas e mais de 20 milhões de pessoas usam a Splashtop.

Veja os prós e contras do Chrome Remote Desktop e por que a Splashtop é a melhor alternativa.

O que é o Chrome Remote Desktop?

Originalmente, o Chrome Remote Desktop era uma extensão do Chrome (navegador da Web). Atualmente, ele é uma combinação de uma extensão do Chrome e um portal web no navegador Chrome.

Caso você deseje acesso remoto a qualquer momento, você precisa ter os aplicativos apropriados do Chrome Remote Desktop instalados em ambos os dispositivos. Você também precisa certificar-se de que esses dispositivos estão conectados à mesma conta do Google. Para fornecer suporte remoto, você precisa dizer para seu usuário final instalar o aplicativo necessário para permitir o acesso ao seu computador.

O que é a Splashtop?

Alternativamente, a Splashtop é alimentada pelo seu próprio software de acesso remoto da Splashtop. Tudo o que você precisa para realizar o acesso remoto é de uma conexão com a internet e do software Splashtop apropriado, não é necessário possuir uma conta compartilhada do Google.

Uma vez configurado, você poderá ver a lista de todos os computadores aos quais você tem acesso no aplicativo Splashtop. Basta clicar em um deles para iniciar a conexão remota. Você pode acessar computadores Windows, Mac e Linux a partir de outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Para fornecer suporte ad-hoc ao computador de um usuário, eles podem baixar e executar um pequeno aplicativo para gerar um código de sessão que lhe dará acesso ao seu computador — sem nenhuma instalação!

Chrome Remote Desktop vs Splashtop

Então, por que a Splashtop é uma alternativa superior ao Chrome Remote Desktop? Um resumo rápido das principais diferenças:

Comparação de Acesso Remoto

Comparação de suporte remoto

Comparação de características

Para aqueles que desejam ser mais produtivos, ficar mais seguros e/ou querem fornecer suporte de forma mais eficiente, não há dúvida de que a Splashtop é a melhor alternativa ao Chrome Remote Desktop

Splashtop Software de Acesso Remoto

Como mencionado acima, a Splashtop oferece vários produtos de acesso remoto diferentes, todos eles foram projetados para usuários com diferentes necessidades, incluindo executivos, equipes de suporte de TI, MSPs e profissionais help desk.

Confira nossos principais produtos abaixo e comece a usar o o produto feito para você, de maneira totalmente gratuita. Não é necessário inserir seu cartão de crédito.

Splashtop Business Access: para profissionais de negócios e pequenas equipas que queiram acesso remoto aos seus computadores. APRENDA MAIS | TESTE GRÁTIS

Splashtop Remote Support: para MSPs e equipas de TI que queiram acesso remoto não vigiado aos computadores dos seus utilizadores para fornecerem suporte remoto. APRENDA MAIS | TESTE GRÁTIS

Splashtop SOS: para equipas de TI, suporte e help desk que precisam de uma solução de suporte rápido e assistido para fornecer suporte remoto on-demand aos dispositivos dos seus utilizadores. APRENDA MAIS | TESTE GRÁTIS

Vê todas as soluções Splashtop

Aprende mais sobre o software Splashtop remote desktop .