LogMeIn Central Comparação de Preços

À medida que as empresas continuam a confiar em computadores e software para realizar as operações diárias, a procura de MSPs para as apoiar cresceu. Para os MSPs fornecerem suporte eficaz, precisam de uma solução que lhes permita apoiar, monitorizar e gerir remotamente os endpoints dos seus clientes.

Uma opção bem conhecida é LogMeIn Central. No entanto, podes ter notado que essa LogMeIn Central é uma das opções mais caras do mercado.

Por outro lado, sabias que podes ter uma solução de alto nível para suporte remoto, monitorização e gestão a um custo que te poupará até 50% ou mais quando comparado com LogMeIn Central? Se isso lhe parece a solução, então recomendamos-te Splashtop Remote Support.

Embora ambos Splashtop Remote Support e LogMeIn Central ofereçam as mesmas características principais utilizadas pelos MSPs, o preço deles difere significativamente. Neste artigo, compararemos os LogMeIn Central preços versus os preços do Suporte Remoto do Splashtop para te ajudar a determinar qual solução é a melhor para as tuas necessidades e orçamento da tua empresa.

LogMeIn Central Preços

LogMeIn Central é fixado pelo número de computadores que precisas gerir. LogMeIn Central o preço começa nos $80 por mês (faturado anualmente em $960 por ano) para gerir 25 computadores. Veja o quanto LogMeIn Central custos por ano dependendo do número de endpoints gerenciados.

25 computadores: €840 /ano

50 computadores: €1,068 /ano

100 computadores: €1,440 /ano

250 computadores: €3,036 /ano

Da mesma forma, Splashtop Remote Support tem um preço pelo número de endpoints geridos (e oferece preços anuais com desconto, além de opções mensais flexíveis). Ao comparar o custo (para o plano anual) do Splashtop Remote Support vs LogMeIn Central, podes ver que o Splashtop te pode poupar até 50% no custo da tua licença:

25 computadores: €439 /ano

50 computadores: €669 /ano

100 computadores: €889 /ano

250 computadores: €1,759 /ano

Tens de pagar um extra por LogMeIn Central recursos adicionais que estão incluídos gratuitamente Splashtop Remote Support

As poupanças que podes ter com o Splashtop não ficam por aqui. Se estás à procura de funcionalidades para gerir melhor os teus endpoints, então tens de pagar ainda mais pela tua LogMeIn Central licença.

Isso porque LogMeIn Central agrupa esses recursos em três pacotes adicionais separados (mas todos caros):

Complemento de segurança (gerenciamento antivírus e atualizações do Windows): €480 /ano em 25 computadores

Suplemento de automação (1 para muitas ações, alertas proativos, etc.): €480 /ano, em 25 computadores

Suplemento de insight (inventário do sistema, registos de eventos, etc.): €468 /ano, com 25 computadores

Já para não falar, à medida que adicionas mais endpoints geridos à tua subscrição, o preço dos suplementos LogMeIn Centraldo também aumenta. Isso fica LogMeIn Central fora do alcance da maioria das pequenas a médias empresas e faz com que seja uma opção muito cara para grandes organizações.

Mas o Splashtop é diferente. Em vez de cobrarem um extra pelas características vitais que os MSPs precisam, estão incluídos sem nenhum Splashtop Remote Support custo extra! Estes recursos incluem:

Gerenciamento de atualizações do Windows

Painel de segurança de endpoint

Alertas configuráveis

Logs de eventos

&Histórico do painel de inventário do sistema

AÇÕES 1-PARA-MUITOS

Prompt de Comando Remoto

Implementar& gerir o antivírus Splashtop

Habilite o Acesso Remoto do Usuário Final

Não só vais ter as principais funcionalidades de que precisas para prestar o melhor serviço possível aos teus clientes por uma fração do custo, também terás uma solução que oferece conexões remotas confiáveis e segurança líder do setor quando escolhes o Splashtop. É por isso que Splashtop Remote Support é a melhor LogMeIn Central alternativa.

Experimente o Splashtop Remote Support gratuitamente hoje mesmo!

Ao comparar LogMeIn Central preços versus o Suporte Remoto Splashtop, é importante considerar o teu orçamento. Com o Splashtop, terás as mesmas características principais a um valor muito melhor. Mais, as avaliações dos utilizadores na TruStradius concordam que o Splashtop é superior ao LogMeIn Central, dando ao Splashtop uma classificação de 9,2 em 10 em comparação com LogMeIn Centrala classificação 8,5.

Comece hoje com uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Support para que possas ver por ti mesmo, porque é a opção certa para ti e aproveita as poupanças que vais conseguir escolhendo isso LogMeIn Central!

