LogMeIn Central Comparação de Preços

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A pile of money, showing that Splashtop Remote Support costs much less when compared to LogMeIn Central pricing

Preços do LogMeIn Central: planos, complementos e comparação de custos

Trevor Jackins
5 min de leitura
Atualizado
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O preço do LogMeIn Central começa com um plano base, mas o custo total depende de quantos computadores gere e dos complementos de que a sua equipa precisa.

Essa distinção é importante. Muitas equipas de TI que avaliam o LogMeIn Central não procuram apenas acesso remoto. Também precisam de gestão de patches, visibilidade dos endpoints, automação, relatórios de inventário, alertas e gestão de segurança. Com o LogMeIn Central, muitas dessas capacidades estão associadas a pacotes complementares.

Este guia explica a estrutura de preços do LogMeIn Central, o que os complementos incluem, quanto custa o LogMeIn Central com complementos e como isso se compara com o Splashtop AEM.

Visão geral dos preços do LogMeIn Central

O preço do LogMeIn Central é definido pelo número de computadores que gere. O plano base inclui acesso remoto e funcionalidades principais de gestão, com capacidades adicionais de gestão de endpoints disponíveis através de complementos.

Número de computadores

Preço base anual do LogMeIn Central

25 computadores

R$ 1.524/ano

50 computadores

R$ 1.956/ano

100 computadores

R$ 2.640/ano

250 computadores

R$ 5.544/ano

O preço base é útil para perceber o custo de entrada. No entanto, não reflete o custo total para equipas que precisam de funcionalidades de gestão de endpoints, como patching, automatização, relatórios, inventário e gestão de antivírus.

Para isso, é preciso olhar para os add-ons do LogMeIn Central.

O que está incluído no LogMeIn Central Base?

O LogMeIn Central Base foi concebido principalmente para acesso remoto e gestão básica de computadores. Destina-se a equipas que precisam de se ligar a computadores remotos, organizar dispositivos e gerir o acesso num grupo de endpoints. As funcionalidades incluem:

  • Acesso remoto a computadores geridos

  • Gestão de utilizadores e computadores

  • Agrupamento de computadores

  • Ferramentas de implementação

  • Transferência de arquivos

  • Impressão remota

  • Autenticação de dois fatores

  • Fluxos de trabalho centrais de gestão remota

As equipas que procuram uma solução de gestão de endpoints mais abrangente normalmente precisam de mais do que o plano base. Funcionalidades como gestão de patches, execução automatizada de tarefas, alertas, inventário, relatórios e gestão de antivírus estão associadas a complementos separados.

O que incluem os add-ons do LogMeIn Central?

O LogMeIn Central oferece três add-ons principais que expandem as suas capacidades de gestão de endpoints: Security, Automation e Insight.

Add-on de segurança

O complemento de Segurança inclui funcionalidades de segurança de endpoints e gestão de atualizações, incluindo:

  • Gestão de Correcções

  • Atualizações do Windows

  • Atualizações da aplicação

  • LogMeIn Antivirus com tecnologia Bitdefender

  • Gestão de antivírus

Add-on de automação

O complemento Automation inclui ferramentas para executar tarefas, scripts e alertas em computadores geridos, incluindo:

  • Gestão automatizada de tarefas One2Many

  • Execução remota

  • Scripts avançados

  • Alertas de autorreparação

  • Alertas proativos

Complemento Insight

O complemento Insight centra-se na visibilidade, relatórios e inventário de endpoints, incluindo:

  • Gestão de ativos

  • Painel e relatórios

  • Auditoria e inventário de computadores

Quanto custa o LogMeIn Central com add-ons?

Para equipas que comparam suporte remoto com soluções de gestão de endpoints, o preço base do LogMeIn Central é apenas parte do cenário. Se a sua equipa precisa de patching, gestão de segurança, automatização, alertas, inventário, dashboards e relatórios, a referência mais relevante é o LogMeIn Central com os add-ons Security, Automation e Insight.

Número de computadores

LogMeIn Central com complementos

25 computadores

R$ 4.152/ano

50 computadores

R$ 4.584/ano

100 computadores

R$ 5.268/ano

250 computadores

R$ 8.172/ano

Preços do LogMeIn Central vs preços do Splashtop AEM

Splashtop AEM é uma solução de gestão de endpoints que inclui controlo remoto, gestão de patches, visibilidade de CVE, inventário, alertas, scripting e automação num único pacote baseado em endpoints.

O Splashtop AEM começa em $1,188 por ano para até 100 endpoints com faturação anual.

Número de computadores ou endpoints

LogMeIn Central com complementos

Splashtop AEM

25

R$ 4.152/ano

R$ 5.988/ano

50

R$ 4.584/ano

R$ 5.988/ano

100

R$ 5.268/ano

R$ 5.988/ano

Splashtop AEM tem um mínimo de 100 endpoints. O preço apresentado do LogMeIn Central inclui os complementos de Automação, Insight e Segurança. Os preços são apresentados em termos anuais.

Mesmo com o mínimo de 100 endpoints, o Splashtop AEM custa menos do que o LogMeIn Central com complementos em cada contagem de endpoints apresentada.

À medida que o número de endpoints ultrapassa os 100, a diferença entre os preços do LogMeIn Central e do Splashtop AEM aumenta, sendo que o Splashtop AEM permite poupar muito mais no custo anual (ver preços do Splashtop AEM).

Porque é que os add-ons são importantes ao comparar os preços do LogMeIn Central

Ao avaliar os preços do LogMeIn Central, a questão mais importante é de que capacidades a sua equipa realmente precisa. Se comparar apenas o plano base, o preço pode não refletir o custo total da gestão de endpoints.

Eis como as principais capacidades se comparam entre o LogMeIn Central e o Splashtop AEM:

Capacidade

LogMeIn Central

Splashtop AEM

controle remoto

Incluído na base

Incluso

Gestão de Correcções

Complemento de segurança

Incluso

Atualizações do Windows

Complemento de segurança

Incluso

Atualizações de aplicações de terceiros

Complemento de segurança

Incluso

Gestão de antivírus

Complemento de segurança

Disponível através das opções de segurança de endpoints

Tarefas automatizadas

Complemento de automação

Incluso

Criação de scripts

Complemento de automação

Incluso

Alertas

Complemento de automação

Incluso

Gestão de ativos

Complemento Insight

Incluso

Painel e relatórios

Complemento Insight

Incluso

Auditoria e inventário de computadores

Complemento Insight

Incluso

Para um caso de uso básico de acesso remoto, o LogMeIn Central Base pode ser suficiente. Para a gestão de endpoints, os add-ons tornam-se centrais na comparação.

O Splashtop AEM oferece às equipas de TI uma forma mais consolidada de gerir estes fluxos de trabalho a partir da plataforma Splashtop.

Escolher entre o LogMeIn Central e o Splashtop AEM

Para equipas que estão a avaliar LogMeIn Central vs Splashtop AEM, o Splashtop AEM é a escolha mais forte.

O Splashtop AEM oferece às equipas de TI estas capacidades de gestão de endpoints numa solução simplificada e única, sem exigir pacotes adicionais separados para fluxos de trabalho essenciais, como gestão de patches, automatização e inventário. Isto torna os preços mais fáceis de compreender e ajuda as equipas a evitar pagar mais à medida que as suas necessidades de gestão de endpoints crescem.

A diferença de custo também é significativa. O Splashtop AEM custa até 77% menos do que o LogMeIn Central com complementos.

Para equipas de TI e MSPs que pretendem uma gestão prática de endpoints com um custo anual mais baixo, o Splashtop AEM é a melhor opção. Isto faz do Splashtop a melhor alternativa ao LogMeIn Central.

Experimente o Splashtop AEM gratuitamente

Os preços do LogMeIn Central podem aumentar significativamente quando os add-ons de gestão de endpoints são incluídos. O Splashtop AEM oferece às equipas de TI uma forma mais simples de gerir, aplicar patches, monitorizar e dar suporte a endpoints, com preços previsíveis baseados em endpoint.

Inicie uma avaliação gratuita do Splashtop AEM para ver como a sua equipa pode simplificar a gestão de endpoints e reduzir os custos anuais de software.

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Perguntas Frequentes

O que está incluído no LogMeIn Central Base?
O que são os add-ons do LogMeIn Central?
O Splashtop AEM é mais barato do que o LogMeIn Central?

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