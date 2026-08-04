Comparação de preços de AnyDesk

O preço do AnyDesk é um fator importante para as empresas que comparam ferramentas de acesso remoto, mas a tarifa mensal indicada nem sempre conta toda a história. O custo real depende do plano escolhido, de quantos utilizadores e dispositivos são necessários, de ser preciso adicionar mais ligações simultâneas e das funcionalidades de acesso ou suporte remoto de que a equipa depende.
O histórico de preços também importa. A AnyDesk aumentou os preços nos últimos anos, o que pode dificultar as renovações e o planeamento orçamental a longo prazo para equipas que precisam de custos de software previsíveis. Se o acesso remoto faz parte das operações do dia a dia, vale a pena analisar mais do que a página atual de planos antes de assumir outra subscrição anual.
Este guia analisa os preços do AnyDesk por plano, explica como os preços do AnyDesk mudaram e compara o AnyDesk com o Splashtop para ajudar a escolher uma solução de acesso remoto que ofereça à empresa um forte valor ao longo do tempo.
Preços do AnyDesk em resumo
Plano AnyDesk
Preço mensal indicado
Faturação
Solo
R$ 124,90/mês
Cobrado Anualmente
Standard
R$ 212,90/mês
Cobrado Anualmente
Advanced
R$ 458,90/mês
Cobrado Anualmente
Ultimate
Orçamento personalizado
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Os planos pagos da AnyDesk estão estruturados em torno de diferentes níveis de acesso remoto, gestão de utilizadores, gestão de dispositivos e necessidades de suporte. Solo é a opção paga de menor custo para uso empresarial individual, enquanto Standard e Advanced foram criados para equipas que precisam de acesso mais amplo e mais capacidades de suporte.
Ao comparar planos, o custo anual é importante. A AnyDesk apresenta os preços como uma tarifa mensal, mas os planos pagos são faturados anualmente, pelo que os compradores devem avaliar o compromisso anual completo antes de escolher um plano.
Como os preços da AnyDesk mudaram nos últimos anos
O preço atual do AnyDesk é importante, mas o histórico recente de preços é igualmente importante para as empresas que comparam ferramentas de acesso remoto. Nos últimos anos, o AnyDesk aumentou os preços indicados dos seus principais planos pagos, o que pode tornar os custos a longo prazo mais difíceis de prever.
Por exemplo, entre 2024 e 2026, o preço do AnyDesk Solo aumentou cerca de 94%. Nesse mesmo período, o preço do AnyDesk Standard aumentou cerca de 118% e o AnyDesk Advanced aumentou cerca de 40%.
Estas alterações são importantes porque o software de acesso remoto normalmente não é uma compra única. As empresas dependem frequentemente dele para o trabalho diário, suporte de TI e acesso não supervisionado a dispositivos. Quando os preços sobem significativamente num curto período, uma ferramenta que antes se enquadrava no orçamento pode tornar-se mais difícil de justificar na renovação.
Ver mais: Aumento de preço do AnyDesk
O que está incluído em cada plano do AnyDesk?
Os planos pagos do AnyDesk variam consoante o número de utilizadores, dispositivos geridos, ligações simultâneas e funcionalidades administrativas. Esses limites são importantes porque o plano mais básico nem sempre é a melhor opção quando há vários utilizadores ou fluxos de trabalho de suporte envolvidos.
AnyDesk Solo
AnyDesk Solo é o plano pago de menor custo e foi concebido para um utilizador. Inclui uma ligação de saída e até 100 dispositivos geridos. Para equipas, o Solo será provavelmente demasiado limitado. Não oferece a capacidade de utilizadores nem a flexibilidade de suporte partilhado de que a maioria das empresas precisa.
AnyDesk Standard
AnyDesk Standard é o primeiro plano orientado para equipas. Suporta até 20 utilizadores licenciados e até 500 dispositivos geridos, mas começa com uma ligação simultânea.
Isto significa que vários utilizadores podem estar no plano, mas as sessões remotas ativas continuam limitadas, a menos que sejam adicionadas ligações extra. As equipas pequenas devem verificar se uma ligação incluída é suficiente antes de escolher este nível.
AnyDesk Avançado
AnyDesk Advanced foi concebido para equipas maiores que precisam de mais capacidade. Suporta até 100 utilizadores licenciados, até 1.000 dispositivos geridos e começa com duas ligações em simultâneo.
AnyDesk Ultimate
AnyDesk Ultimate é o plano com preço personalizado para organizações maiores com requisitos mais complexos. Como o preço é baseado em orçamento, os compradores devem solicitar uma discriminação clara dos utilizadores incluídos, ligações, dispositivos geridos, suplementos, termos contratuais e expectativas de renovação antes de assumirem um compromisso.
A AnyDesk oferece faturação mensal?
A AnyDesk apresenta os preços dos seus planos pagos como valores mensais, mas os planos são faturados anualmente. Isto significa que um plano apresentado como $49.90 por mês não é uma subscrição mensal. Representa o equivalente mensal de um compromisso anual.
Isto é importante ao comparar os preços do AnyDesk com outras ferramentas de acesso remoto. À primeira vista, um valor mensal mais baixo pode parecer mais fácil de orçamentar, mas as empresas devem analisar o custo anual total, os limites do plano e quaisquer complementos necessários antes de escolher um plano.
Para as equipas que estão a avaliar a AnyDesk, a comparação mais útil é o custo anual total do plano que realmente se adequa ao seu fluxo de trabalho, e não apenas o preço mensal apresentado na página de preços.
AnyDesk Free vs Paid: o que as empresas devem saber
A AnyDesk oferece uma versão gratuita para uso pessoal, mas as empresas devem contar com a escolha de um plano pago para acesso remoto profissional, suporte de TI ou utilização em equipa.
Os planos pagos tornam-se necessários quando são precisas funcionalidades como vários utilizadores, dispositivos geridos, acesso não assistido, ligações simultâneas ou administração centralizada. Para as empresas, a questão principal é saber qual o plano pago que melhor se adequa ao seu fluxo de trabalho e orçamento, e não se a versão gratuita é suficiente.
Ver mais: AnyDesk Free vs Paid
Preços da AnyDesk comparados com a Splashtop
Nos últimos anos, os planos pagos da AnyDesk tornaram-se mais caros, o que faz com que valha a pena comparar o custo com alternativas como a Splashtop. Para muitas necessidades empresariais de acesso e suporte remotos, a Splashtop oferece um preço inicial mais baixo, continuando a disponibilizar acesso remoto seguro e fiável para indivíduos, equipas e organizações de suporte de TI.
Caso de utilização
Plano AnyDesk
Preço inicial do AnyDesk
Opção Splashtop
Preço inicial da Splashtop
Acesso remoto individual
Solo
R$ 124,90/mês
Acesso Remoto Splashtop
R$ 32,50/mês
Pequena equipa ou suporte de TI
Standard
R$ 212,90/mês
Splashtop Remote Support
R$ 65/mês
Necessidades de suporte maiores
Advanced
R$ 458,90/mês
Splashtop Remote Support
R$ 65/mês
Com base nos preços iniciais, a Splashtop pode ajudar a poupar até 70% no custo anual em comparação com AnyDesk.
Essa diferença de preço é importante para as equipas que procuram manter os custos do acesso remoto previsíveis. Se os recentes aumentos de preço do AnyDesk tornaram a ferramenta mais difícil de justificar, a Splashtop oferece às empresas uma alternativa mais económica para acesso remoto e suporte seguros.
Porque o Splashtop é uma alternativa ao AnyDesk com preços mais fiáveis
A Splashtop oferece às empresas uma forma mais económica de obter acesso remoto e suporte seguros, sem os preços iniciais elevados comuns nos planos pagos da AnyDesk. Para equipas que precisam de controlar os custos com software, essa diferença pode tornar a gestão do orçamento mais fácil desde o início e na renovação.
Custos iniciais mais baixos para casos de uso essenciais
A Splashtop começa com um preço mais baixo do que os planos comparáveis da AnyDesk para acesso remoto individual, suporte a pequenas equipas e necessidades de suporte de maior dimensão. Isto dá às empresas uma forma prática de reduzir os custos de acesso remoto sem abdicar das capacidades essenciais de que dependem todos os dias.
Planos simples para acesso remoto e suporte remoto
Os planos do Splashtop estão organizados em torno de necessidades empresariais comuns, incluindo trabalho remoto, acesso não supervisionado e suporte de TI. Isto facilita a escolha de um plano com base na forma como a equipa realmente trabalha, em vez de pagar por um nível superior apenas para desbloquear a capacidade ou os controlos de que precisa.
Grande valor para o planeamento orçamental a longo prazo
Os recentes aumentos de preço do AnyDesk mostram porque é que os compradores devem pensar para além do primeiro ano. A Splashtop oferece uma alternativa de menor custo para empresas que procuram acesso remoto e suporte remoto fiáveis, ao mesmo tempo que mantêm os gastos de software a longo prazo mais fáceis de gerir.
Por estas razões, o Splashtop é a melhor alternativa ao AnyDesk.
Splashtop: uma solução de acesso remoto económica
A Splashtop ajuda as empresas a aceder e prestar suporte a computadores de forma segura, a partir de qualquer lugar, com planos criados para indivíduos, equipas, departamentos de TI e organizações de suporte. Quer seja necessário acesso remoto a computadores de trabalho, acesso não assistido para dispositivos geridos ou suporte assistido para utilizadores finais, a Splashtop oferece uma alternativa de menor custo ao AnyDesk.
Com a Splashtop, as equipas obtêm ligações remotas seguras, streaming de alto desempenho, suporte para vários monitores, transferência de ficheiros, impressão remota, gravação de sessões e opções de suporte flexíveis, consoante o plano selecionado. As empresas também podem escolher soluções para trabalho remoto, suporte de TI, fluxos de trabalho de help desk e necessidades de gestão de endpoints.
Se os aumentos de preços da AnyDesk o levaram a reconsiderar o valor a longo prazo da sua ferramenta de acesso remoto, a Splashtop oferece uma forma mais económica de manter a sua equipa ligada e com suporte. Compare os planos da Splashtop e inicie hoje uma avaliação gratuita.