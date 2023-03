Comparação de preços de AnyDesk

O AnyDesk mudou recentemente os seus preços e pacotes. Aqui está um olhar sobre os preços do AnyDesk e como você pode poupar escolhendo a Splashtop.

Preço AnyDesk vs Splashtop

O AnyDesk removeu recentemente o pacote AnyDesk Performance, que custa $19.90 /mês e substituiu por um pacote AnyDesk Standard semelhante que começa em €29.90 /mês, um aumento do preço inicial superior a 50%!

Se você procura uma alternativa ao AnyDesk que ofereça o desempenho, a confiabilidade e a segurança de que você precisa, tudo a um custo melhor que o AnyDesk, então a Splashtop é a resposta pra você.

Como o AnyDesk, a Splashtop oferece pacotes diferentes com base no seu caso de uso. Em cada caso, a Splashtop sai como o melhor negócio, ajudando você a poupar até 40% ou mais no custo da sua assinatura anual.

Está se perguntando quanto custa o AnyDesk e como ele se compara contra a Splashtop? Aqui está um olhar sobre o preço inicial de cada pacote do AnyDesk e como ele se compara com soluções Splashtop similares.

Comparações de Preços do AnyDesk

Para acesso individual de computador remoto

Preço de Início (mensal)

Splashtop Business Access — €7.50

Indivíduos e pequenas equipes que procuram uma solução de acesso remoto para permitir o trabalho remoto podem poupar até 40% ou mais escolhendo a Splashtop em vez do AnyDesk.

Com o Splashtop Business Access, você poderá acessar os seus computadores a partir de qualquer dispositivo, de qualquer lugar. Também terá as principais funcionalidades de que necessita, como transferência de arquivos, impressão remota, chat, wake-on-LAN remoto, reinício remoto, gravação de sessão, suporte multi-monitor, e muito mais!

Para uma solução de acesso remoto assistido para equipes de TI

Preço de Início (mensal)

Splashtop SOS — €16

Poupe até 40% ou mais ao escolher o Splashtop SOS para as suas necessidades de suporte remoto. Como o AnyDesk Standard, o Splashtop SOS dá acesso a qualquer dispositivo para prestar suporte e vem equipado com todos os recursos de suporte remoto superiores.

Para acesso não assistido e para equipes maiores com necessidades comerciais adicionais

Preço de Início (mensal)

Splashtop SOS Unlimited — €31

O Splashtop SOS Unlimited dá a você tanto o acesso supervisionado a dispositivos ilimitados, como acesso sem supervisão a um número ilimitado de computadores geridos (o AnyDesk Advanced permite gerir apenas até 1.000 dispositivos).

Escolher o Splashtop SOS Unlimited em vez do AnyDesk Advanced pode te ajudar a poupar até 50% ou mais no custo da sua assinatura anual!

Porque a Splashtop é a Melhor Alternativa ao AnyDesk

Indivíduos, empresas e organizações educacionais preferem a Splashtop ao AnyDesk por mais razões do que apenas o preço.

A Splashtop funciona melhor do que o AnyDesk e tem todas as funcionalidades de topo necessárias para o trabalho remoto, suporte de TI, gestão remota, e muito mais. De fato, a Splashtop é reconhecida pela TrustRadius como líder em acesso remoto e suporte em 2022, com o Melhor Valor, Melhor Relacionamento, Melhor Conjunto de Funcionalidades, e Melhor Software.

Você terá uma solução altamente segura e de melhor desempenho com um melhor serviço ao cliente ao escolher a Splashtop. Veja a nossa comparação completa da Splashtop vs AnyDesk.

Experimente a Splashtop gratuitamente

Comece a usar a Splashtop de graça! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para iniciar um teste gratuito.