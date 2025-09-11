Estás à procura de um substituto para o AnyDesk? Muitos utilizadores que procuram uma alternativa ao AnyDesk estão a mudar para o Splashtop Remote Access Pro - a melhor alternativa ao AnyDesk.
5 Reasons to Replace AnyDesk with Splashtop
If you’re considering moving away from AnyDesk, Splashtop offers clear advantages that make it a stronger choice for individuals, teams, and enterprises.
Better Value at Lower Cost: Splashtop delivers enterprise-grade features at a more affordable, predictable price compared to AnyDesk’s paid tiers.
Cross-Platform Support: Unlike tools that focus mainly on Windows and macOS, Splashtop also supports Linux, iOS, Android, and Chromebooks, giving you flexibility across devices.
Enterprise-Grade Security: Splashtop meets ISO 27001, SOC 2, and HIPAA standards, with security features like MFA, SSO/SAML, and session logging—capabilities AnyDesk does not match at the same level.
High-Performance Remote Sessions
Splashtop offers 4K streaming at up to 60fps with low latency, making it ideal for creative professionals and hybrid workers who need seamless performance.
Optional Add-Ons for IT Teams
With Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) for patching and automation, Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, and Splashtop AR for remote guidance, IT teams can extend Splashtop far beyond basic remote access.
Together, these advantages make Splashtop not just an alternative to AnyDesk, but a long-term upgrade that scales with your needs.
O Splashtop Remote Access Pro começa em R$32.50 por mês, enquanto o AnyDesk Professional começa em $19.90 por mês - o que representa mais de 50% em poupanças para os utilizadores que mudam do AnyDesk para o Splashtop.
Os usuários da Splashtop também possuem mais recursos e em muitos casos uma segurança superior.
Este foi o caso da ABCIs, um provedor SaaS que trabalha com clientes da área do varejo e oferece soluções que ajudam a melhorar as operações diárias das suas lojas.
Veja a nossa comparação completa de preços do AnyDesk .
ABCis Chooses Splashtop as the best alternative to replace AnyDesk
A ABCIS compartilhou isso depois de usar o AnyDesk para acessar remotamente os computadores dos seus clientes, o anyDesk não tinha medidas de segurança suficientes, especialmente quando se tratava de um ambiente multiusuário:
"O AnyDesk não fornece a capacidade de gerir usuários, o que é uma preocupação para nós, pois precisamos de senhas compartilhadas para acesso não assistido”, disse Braeden Saxon, Gerente de Sistemas Integrados da ABCis. “Isso é longe de ser o ideal. Não temos como travar o acesso caso um dos membros da nossa equipe deixe a empresa. Então, começamos a procurar uma solução alternativa que tivesse suporte multiusuário e proporcionasse uma segurança muito melhor. "
Quando se trata de software de acesso remoto seguro, a Splashtop tem o que você precisa. A Splashtop usa uma variedade de tecnologias e funcionalidades para manter os dados do usuário seguros, incluindo firewalls robustas, encriptação de dados, redução de DDoS, mecanismos de defesa de intrusão 24×7, autenticação de dispositivos, verificação de dois fatores, criptografia TLS (incluindo TLS 1.2) e criptografia AES de 256 bits, segurança de senha vários níveis, bloqueio automático de tela, tempo limite de sessão ociosa, notificação de conexão remota, autenticação do servidor proxy e medidas de segurança para ambientes multiusuários — que é exatamente o que a ABCis precisava.
Porém, o gerenciamento e a segurança multiusuário não eram as únicas razões pelas quais a ABCis estava procurando por um substituto do AnyDesk.
Como muitos usuários que procuram uma alternativa ao AnyDesk, a ABCis procurou uma solução de acesso remoto mais econômica. Depois de experimentar várias soluções alternativas como o LogMeIn Central, LogMeIn Rescue e TeamViewer, a ABCis descobriu que a Splashtop é a melhor alternativa ao AnyDesk quando o assunto são recursos e preços.
"A Splashtop tornou muito fácil continuar a dar suporte aos nossos clientes, tem um preço competitivo e tem todas as funcionalidades que procurávamos," disse Braeden (leia o caso de estudo completo da ABCIS).
Então, embora existam muitas ferramentas de acesso remoto, como a Splashtop, a maioria tem um preço elevado, não é suficientemente seguro ou tem recursos mínimos. Isso posicionou a Splashtop como a melhor solução de acesso remoto do mercado — com preços frequentemente 80% mais baixos que a concorrência, segurança de nível corporativo e recursos premium como streaming 4K. Os usuários de acesso remoto que procuram uma alternativa ao AnyDesk repararam nisso e é por isso que estão trocando para a Splashtop.
Explora uma comparação lado a lado entre o Splashtop Remote Access e o AnyDesk Professional ou experimenta qualquer uma das nossas soluções gratuitamente para veres por ti próprio porque é que o Splashtop é a melhor solução para as tuas necessidades de acesso remoto.