AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

O AnyDesk é um software de desktop remoto que permite aos utilizadores aceder remotamente aos seus computadores. Existem licenças pagas disponíveis e uma versão gratuita.
Então qual é a diferença entre o AnyDesk gratuito e o pago? Existem alternativas que deves considerar? E qual é a melhor escolha para ti?
Neste blogue, vamos mostrar-te as diferenças e guiar-te para a escolha certa.
AnyDesk Grátis vs Pago — Principais diferenças
A principal diferença entre as versões gratuita e paga do AnyDesk é o conjunto de recursos que estão disponíveis para os utilizadores. A versão gratuita é limitada em termos de recursos, enquanto a versão paga vem com funcionalidades adicionais e recursos mais avançados.
Limitações da Versão Gratuita do AnyDesk
A versão gratuita do AnyDesk só permite aceder até 3 dispositivos, o que pode ser uma restrição se tens vários dispositivos a que tens de te ligar. Também faltam várias funcionalidades ao AnyDesk Gratuito, normalmente necessárias para utilizadores de desktops remotos, incluindo:
Reinicialização remota
Início remoto por LAN
Gravação de sessão
Modo de privacidade
Lembrar das configurações da sessão
Gerenciamento de usuários
Suporte técnico ativo (bilhete, conversa ao vivo) ou suporte por telefone do AnyDesk
Com estas limitações em mente, a versão gratuita do AnyDesk pode não ser a melhor opção para ti, especialmente se precisas de uma ferramenta de desktop remoto para trabalhar remotamente.
Restrições de Uso Comercial e Risco de Bloqueio de Conexões
Um problema que os usuários gratuitos costumam experimentar é que têm as conexões remotas bloqueadas pelo AnyDesk para suspeitas de uso comercial. Isso é uma grande limitação da versão gratuita do AnyDesk pois você corre o risco de ficar impedido de aceder aos teus computadores remotos se a anyDesk suspeitar que estás a usá-lo para fins comerciais.
A Versão Gratuita do AnyDesk Pode Atender Suas Necessidades de Acesso Remoto?
Ao considerar software de acesso remoto, é essencial avaliar se a versão gratuita do AnyDesk pode atender às suas necessidades específicas. Embora a versão gratuita do AnyDesk ofereça capacidades básicas de acesso remoto, ela vem com várias limitações que podem afetar sua eficácia para uso profissional ou empresarial.
Principais Limitações da Versão Gratuita do AnyDesk:
Recursos Limitados:A versão gratuita do AnyDesk não inclui muitos dos recursos avançados disponíveis nas versões pagas.
Limites de Tempo de Sessão: Os usuários podem enfrentar limites de tempo nas sessões remotas, o que pode ser perturbador, especialmente ao realizar tarefas prolongadas. Essa limitação pode prejudicar a produtividade e a continuidade do fluxo de trabalho.
Preocupações com a Segurança: A versão gratuita pode não oferecer o mesmo nível de funcionalidades de segurança que as versões pagas, como o modo de privacidade. Isso pode representar riscos, especialmente ao aceder a informações confidenciais remotamente.
Restrições de Uso Comercial: A versão gratuita do AnyDesk se destina principalmente ao uso pessoal. Utilizá-la para fins comerciais pode violar os termos de serviço, potencialmente levando à suspensão da conta ou outros problemas.
Para empresas ou casos de uso profissional, essas limitações podem ser barreiras significativas para um trabalho remoto eficaz.
Está a considerar a versão paga do AnyDesk? Explore Alternativas Superiores
O AnyDesk oferece vários pacotes de assinatura paga que oferecem mais recursos, no entanto, há uma desvantagem significativa nisto. O AnyDesk é uma das apps de acesso remoto mais caras de fora.
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