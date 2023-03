Splashtop é a Melhor Alternativa AnyDesk 2023

Precisa gerenciar vários usuários na sua conta?

Os recursos da Splashtop permitem que você gerencie facilmente todos os seus usuários e dispositivos no console de administração centralizado.

Você pode agrupar usuários e computadores, ajustar suas preferências de segurança e muito mais.

Também não há necessidade de memorizar senhas no caso do acesso não supervisionado — basta definir as permissões de acesso para cada usuário acessar seus computadores.