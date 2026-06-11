Splashtop é a Melhor Alternativa AnyDesk 2023

Top AnyDesk Alternative 2026 para Acesso Remoto Rápido e Seguro - Splashtop
Compare o AnyDesk com a Splashtop e Comece a Usar a Splashtop Gratuitamente
Os Benefícios do Splashtop: A Melhor Alternativa ao AnyDesk
Acesso Remoto Seguro e de Alto Desempenho
Splashtop gives users fast, reliable remote access with HD streaming, low latency, multi-monitor support, and encrypted connections, so teams can stay productive from anywhere without compromising security or performance.
Suporte e Gestão de TI Consolidados
Support users and devices with attended and unattended access, file transfer, chat, remote reboot, session recording, and centralized admin controls that help technicians resolve issues faster and manage access with less complexity.
Melhor Relação Custo-Benefício para Equipas em Crescimento
Splashtop delivers the remote access and support capabilities teams need at a more predictable cost, with flexible plans, broad device support, and endpoint management tools for patching, alerts, inventory, and automation.
Conheça a tua alternativa ao AnyDesk
Acesso Remoto Splashtop
R$ 25/ mês
Em comparação com R$ 124,90/mês para o AnyDesk Solo
Aceda aos seus computadores remotamente, a partir de qualquer dispositivo. Ideal para particulares, empresas/escolas que pretendam possibilitar o trabalho em casa e o trabalho remoto aos seus utilizadores.
Splashtop Remote Support
R$ 65/ mês
Comparando com planos AnyDesk que começam em R$ 212,90/mês
Software de suporte remoto assistido e não assistido. Fornece suporte remoto a pedido a qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto combinado e software de suporte remoto para toda a sua empresa, organização ou instituição educacional.
Vantagens da Escolha da Splashtop em Relação ao AnyDesk
Confiabilidade e Alta Performance
A Splashtop recebe boas avaliações dos seus usuários com muita frequência devido à sua confiabilidade. Você sempre terá conexões remotas de alto desempenho, o que facilita tarefas como edição de vídeo, mixagem de áudio, sincronização labial e CAD 3D, tudo isso através do seu desktop remoto.
A Splashtop suporta os sistemas operacionais que você usa e oferece acesso remoto entre plataformas. Obtenha acesso a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. A equipe de TI pode acessar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel para fornecer suporte remoto.
Gerenciamento de computadores fácil de usar
Precisa gerenciar vários usuários na sua conta?
Os recursos da Splashtop permitem que você gerencie facilmente todos os seus usuários e dispositivos no console de administração centralizado.
Você pode agrupar usuários e computadores, ajustar suas preferências de segurança e muito mais.
Também não há necessidade de memorizar senhas no caso do acesso não supervisionado — basta definir as permissões de acesso para cada usuário acessar seus computadores.
Preços que Fazem Sentido
O objetivo da Splashtop é fornecer a solução mais simples e rápida de acesso remoto e suporte remoto a um preço extremamente acessível, com preços e práticas comerciais consistentes.
É por isso que temos o Splashtop Remote Access para escalar com o teu caso de utilização específico e com preços por utilizador, com limites de computador que escalam de acordo com o número de utilizadores adquiridos. Indivíduos e pequenos grupos de usuários de acesso remoto podem achar este modelo o mais fácil.
Splashtop também tem uma história de nunca aumentar os preços. Compara os preços de Splashtop versus AnyDesk.
Segurança robusta
A Splashtop protege sua rede, dados e informações com uma infraestrutura segura, prevenção contra invasões e segurança de aplicativos.
Isto significa firewalls robustos, encriptação de dados, mitigação DDoS, detecção de intrusão 24×7, mecanismos de defesa, segurança com senha multinível, bloqueio automático da tela, timeout de sessão, notificação de conexão remota, autenticação de servidor proxy, e aplicações assinadas digitalmente.
Também seguimos os mais recentes padrões do setor para projetar e manter o nosso ambiente de nuvem sob a maior segurança possível.
O AnyDesk detectou o uso comercial com o plano gratuito?
Mude a para Splashtop em vez de comprar um plano AnyDesk mais caro!
Splashtop vs. AnyDesk: Qual Ferramenta de Acesso Remoto é Melhor?
Splashtop surge como a alternativa ao AnyDesk mais vantajosa por vários motivos:
Desempenho e velocidade: Splashtop oferece acesso remoto de alta definição, garantindo que os usuários se sintam como se estivessem diretamente na frente do dispositivo remoto. Tarefas como edição de vídeo, mistura de áudio e desenho CAD 3D tornam-se rápidas, oferecendo uma experiência de utilizador difícil de superar.
Custo-Benefício: A Splashtop orgulha-se de fornecer soluções de suporte e acesso remoto de primeira linha a uma fração do custo. Ao comparar os preços da Splashtop com o AnyDesk, os usuários obterão mais valor pelo seu dinheiro com a Splashtop, sem comprometer os recursos ou a segurança.
Segurança: A Splashtop possui medidas de segurança robustas, incluindo firewalls, criptografia de dados, mitigação de DDoS e detecção de invasões 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estas funcionalidades garantem que os dados dos utilizadores permanecem protegidos a todo o momento, dando tranquilidade a utilizadores individuais e empresas.
Suporte multiplataforma: Splashtop oferece suporte a uma ampla variedade de sistemas operacionais, permitindo aos usuários acessar computadores Windows, Mac e Linux a partir de praticamente qualquer dispositivo, seja outro computador, tablet ou dispositivo móvel. Esta flexibilidade é crucial no ambiente tecnológico diversificado de hoje.
Gerenciamento fácil de usar: O console de administração centralizado da Splashtop permite que os administradores gerenciem facilmente usuários e dispositivos. A Splashtop oferece uma experiência de gerenciamento mais intuitiva, desde agrupar usuários até ajustar preferências de segurança.
Avaliações de clientes: A Splashtop recebe consistentemente altas classificações de usuários, indicando satisfação com seus recursos, desempenho e suporte ao cliente. A confiança do usuário é uma prova do compromisso da Splashtop com a excelência.
Em conclusão, a Splashtop oferece uma solução mais abrangente, segura e fácil de usar. Quer seja um indivíduo que procura uma ferramenta de acesso remoto fiável ou uma empresa que procura capacitar a sua força de trabalho, a Splashtop destaca-se como a melhor alternativa AnyDesk.
Porque a Splashtop é a Melhor Alternativa ao AnyDesk
O software de desktop remoto Splashtop permite-te aceder aos teus computadores a partir de qualquer lugar, utilizando qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. Conexões remotas rápidas fazem você se sentir como se estivesse sentado na frente do computador remoto. Além disso, você terá os seguintes principais recursos de área de trabalho remota:
Transferência de arquivos arrasta e solta
Impressão remota
Reinicialização remota
Início remoto por LAN
Suporte a vários monitores
Chat
Autenticação de dois fatores
... e muito mais!