Uso Comercial Detectado no AnyDesk?

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Office worker using a computer with remote computer access

AnyDesk Commercial Use Detectado? Conexões Sendo Bloqueadas?

É por isso que você deve trocar para a Splashtop...

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Frustrated network administrator contemplating a switch from AnyDesk Commercial to Splashtop due to dissatisfaction

Frustrado com a Detecção Comercial do AnyDesk?

Se estavas a usar a versão gratuita do AnyDesk e tiveste as ligações remotas bloqueadas após alguns minutos devido a suspeitas de uso comercial, nós temos a solução. Quando o AnyDesk detecta que estás a usar a sua licença gratuita para fins comerciais, eles limitarão as tuas conexões remotas para te fazer pagar um plano comercial.

A Splashtop oferece uma alternativa acessível ao AnyDesk. Quando comparas os preços do Splashtop com o AnyDesk, a Splashtop pode poupar-te 40% ou mais! Começa com uma avaliação gratuita, não é necessário cartão de crédito ou compromisso!

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Acesse seus computadores remotamente a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas/escolas que desejam habilitar o trabalho em casa para seus usuários.

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Satisfação dos usuários de desktop remoto do G2 — Splashtop vs. Anydesk

Comparison chart: Splashtop vs. AnyDesk ratings. Splashtop scores higher in functionality


IT technician reading into the cons of anydesk commercial and how Splashtop is a better option

Muda para a Splashtop: Uma Solução Mais Segura, Fiável e Económica

A Splashtop é confiável, segura, possui um alto desempenho e é muito econômica em relação ao AnyDesk. Você desfrutará de acesso ilimitado aos seus computadores de qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Além disso, você terá todos os recursos principais, como transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, bate-papo, suporte a vários monitores e muito mais.

Com a Splashtop, você terá uma experiência de atendimento ao cliente líder do setor, razão pela qual a Splashtop obteve a maior pontuação NPS do setor (conforme avaliado por usuários e terceiros do G2). O AnyDesk também requer aviso prévio de 28 dias para cancelar sua assinatura. Na Splashtop, você pode simplesmente desativar a renovação automática a qualquer momento com um único clique em nosso console web. A Splashtop está comprometida em oferecer o melhor valor e serviço para você.

É por isso que a Splashtop é a melhor alternativa ao AnyDesk.

Porque os Clientes Preferem a Splashtop ao AnyDesk: Críticas do TrustRadius


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Perguntas Frequentes

Quais são os riscos de continuar a utilizar o AnyDesk após o aviso de utilização comercial?
Porque o AnyDesk assinala alguns utilizadores para uso comercial?
Que plano Splashtop é recomendado para utilizadores individuais?