Uso Comercial Detectado no AnyDesk?

A Splashtop é confiável, segura, possui um alto desempenho e é muito econômica em relação ao AnyDesk. Você desfrutará de acesso ilimitado aos seus computadores de qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Além disso, você terá todos os recursos principais, como transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, bate-papo, suporte a vários monitores e muito mais.

Com a Splashtop, você terá uma experiência de atendimento ao cliente líder do setor, razão pela qual a Splashtop obteve a maior pontuação NPS do setor (conforme avaliado por usuários e terceiros do G2). O AnyDesk também requer aviso prévio de 28 dias para cancelar sua assinatura. Na Splashtop, você pode simplesmente desativar a renovação automática a qualquer momento com um único clique em nosso console web. A Splashtop está comprometida em oferecer o melhor valor e serviço para você.