Uso Comercial Detectado no AnyDesk?

AnyDesk Commercial Use Detectado? Conexões Sendo Bloqueadas?
É por isso que você deve trocar para a Splashtop...
Frustrado com a Detecção Comercial do AnyDesk?
Se estavas a usar a versão gratuita do AnyDesk e tiveste as ligações remotas bloqueadas após alguns minutos devido a suspeitas de uso comercial, nós temos a solução. Quando o AnyDesk detecta que estás a usar a sua licença gratuita para fins comerciais, eles limitarão as tuas conexões remotas para te fazer pagar um plano comercial.
A Splashtop oferece uma alternativa acessível ao AnyDesk. Quando comparas os preços do Splashtop com o AnyDesk, a Splashtop pode poupar-te 40% ou mais! Começa com uma avaliação gratuita, não é necessário cartão de crédito ou compromisso!
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Para indivíduos e equipes
Acesso Remoto Splashtop
Começa em R$ 25 /mês
Em comparação com R$ 124,90/mês para o AnyDesk Solo
Acesse seus computadores remotamente a partir de qualquer dispositivo. Perfeito para indivíduos ou empresas/escolas que desejam habilitar o trabalho em casa para seus usuários.
Para TI, suporte e suporte técnico
Splashtop Remote Support
Começa em R$ 65 /mês
Comparando com planos AnyDesk que começam em R$ 212,90/mês
Software de suporte remoto supervisionado e não supervisionado. Forneça suporte remoto sob demanda (QuickSupport) para qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel.
Para Equipes Grandes
Splashtop Enterprise
Acesso remoto combinado e software de suporte remoto para toda a sua empresa, organização ou instituição educacional.
Satisfação dos usuários de desktop remoto do G2 — Splashtop vs. Anydesk
Muda para a Splashtop: Uma Solução Mais Segura, Fiável e Económica
A Splashtop é confiável, segura, possui um alto desempenho e é muito econômica em relação ao AnyDesk. Você desfrutará de acesso ilimitado aos seus computadores de qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Além disso, você terá todos os recursos principais, como transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, bate-papo, suporte a vários monitores e muito mais.
Com a Splashtop, você terá uma experiência de atendimento ao cliente líder do setor, razão pela qual a Splashtop obteve a maior pontuação NPS do setor (conforme avaliado por usuários e terceiros do G2). O AnyDesk também requer aviso prévio de 28 dias para cancelar sua assinatura. Na Splashtop, você pode simplesmente desativar a renovação automática a qualquer momento com um único clique em nosso console web. A Splashtop está comprometida em oferecer o melhor valor e serviço para você.
É por isso que a Splashtop é a melhor alternativa ao AnyDesk.