Mac用の最高のリモートサポートソフトウェア

Mac リモートサポートソフトウェア for IT, Help Desks, and MSPs

Splashtopを入手して、MacOSコンピュータ(およびその他のデバイス)に最適なリモートサポートソフトウェアを入手してください!Mac のリモート接続やパフォーマンスの低下で機能が少ない製品に時間やお金を無駄にしないでください。Splashtopを使用すると、ITプロフェッショナルは以下を享受できます。

  • Mac への無人アクセスと有人アクセスの両方

  • Mac リモートコンピュータへの高パフォーマンスリモート接続

  • ドラッグアンドドロップによるファイル転送、チャット、リモート印刷など、すべての主要機能

  • Macリモートオーディオ – リモートMacコンピュータからのサウンドをローカルデバイスで聞く

  • 設定、スケーリング、管理を容易にする一元化された管理コンソールSplashtop

Mac向けリモートサポートソリューション

ITサポートおよびヘルプデスク用のリモートサポートソフトウェア

Splashtop Remote Support

  • 有人および無人のリモートサポートソフトウェア。

  • オンデマンドで無制限のデバイスをサポートします。

  • 提供 有人リモートサポート あらゆるコンピューター、タブレット、またはモバイルデバイスに。

  • 事前の設定なしで、Mac、Windows、iOS、およびAndroidデバイスにアクセスできます。

オールインワンのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューション

Splashtop Enterprise

  • IT 部門に有人および無人のリモートサポートを提供します。

  • エンドユーザーに職場のコンピューターへのリモートアクセスを提供します。

  • シングルサインオン統合、きめ細かな権限制御、グループベースのアクセス許可、予定されたアクセスなどを取得します。

  • 柔軟なライセンス – リモートアクセスエンドユーザーおよび/またはリモートサポート技術者のライセンスを選択します。

Splashtopは、Macだけでなくモバイルデバイスでも優れたパフォーマンスを提供します...SOS アプリを iPad のセルフサービス ポータルに配置できるため、学生は必要に応じて簡単にダウンロードできるようになりました。Mac の場合は、SOS アプリのインストール手順を作成し、サポートが必要なときに教師に電子メールを送信しました。

Tracy Dilossi, Systems Administrator/Technology Support, Ridley School District

私は連絡を取り、Mac用の[Splashtop]にどれほど感銘を受けたかを伝えざるを得ないと感じています。Splashtop を使用すると、バッファのコピー/ペースト、ファイル転送、驚くほどスムーズなリモート グラフィックスなど、必要なことを行うことができます。それについては、いくら良いことを言っても足りません。とても感銘を受けています。」

Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair, Healthcare Simulation

私は Mac で Splashtop を使用していますが、同時に 5 台以上のコンピューターにリモート接続する場合でも、一貫してスムーズな接続を経験しています。

Tyler Wilber, Network Administrator, Bill Miller Bar-B-Q

Splashtopを選択するメリット

セキュリティ、監査、コンプライアンス

使いやすさと効率性

  • ユーザー、グループ、デバイス、アクセス許可などを管理するための一元化された技術者コンソール

  • 任意のオペレーティングシステム(Windows、Mac、iOS、Android、Chrome)でSplashtopアプリを使用して、リモートセッションを起動します

  • 直感的で、操作するためのトレーニングを必要としないユーザーフレンドリーなインターフェイス

  • Mac コンピュータとの間でリモート処理を行うときなど、生産性を向上させるセッション内機能

シングルサインオン(SSO) *

  • SSO ID プロバイダーと統合して、現在の企業ディレクトリを介して Splashtop ユーザーを管理します

  • SSO を活用して、従業員がさらに別のパスワードを作成する必要がなくなります

  • オンボーディングとオフボーディングの従業員は、SCIM による SSO によって自動化されます

* Enterprise でのみ利用可能

オールインワンのリモートアクセスおよびサポート機能

  • 有人(管理されていない)コンピューターとモバイルデバイスに対するオンデマンドの迅速なサポート。サポートが要求された瞬間にMacユーザーをサポートします

  • 無人リモートサポート

  • エンドポイントの監視と管理 *

  • 無人 Android アクセス *

  • エンドユーザーが任意のデバイスから職場のコンピューターにリモートでアクセスできるようにする* (Mac との間のデバイスを含む)

柔軟性と制御

  • スケジュールされたリモートアクセスセッション、きめ細かな機能権限、グループベースのアクセスなどによる制御の強化*

  • 顧客がダウンロードする SOS オンデマンド サポート アプリを、独自のロゴ、色、手順、会社名でカスタマイズします

  • cloudまたはオンプレミスの設定を選択する

発券システム統合

