世界のリモートデスクトップソフトウェア市場は 最近 19 億 2,000 万ドルに達し、あらゆるデバイスを使用してどこからでもコンピューターをリモート制御することの人気が高まっていることを示しています。
近年、ビジネスの運営方法は大きく変化しており、 リモートデスクトップソフトウェア は広く使用されているソリューションになりました。 Splashtop は、利用可能な最高のリモートデスクトップ ツールの 1 つであり、安全性が高く、信頼性が高く、操作が簡単です。 iPhone や iPad などの iOS デバイスで Splashtop を使用して、どこからでもコンピュータにアクセスして制御できます。
Splashtopが最高のiOSリモートデスクトップアプリである5つの理由を読み続けてください。
iOS リモートデスクトップアプリとは何ですか？
iOS リモートデスクトップアプリを使えば、iPhoneからリモートでコンピュータにアクセスしてコントロールしたり、iPadから操作したりできます。These apps 接続 your iOS デバイス to your desktop or laptop over the internet, enabling you to use your computer’s files, applications, and settings as if you were sitting right in front of it.この機能は、外出先で仕事のリソースにアクセスする必要があるプロフェッショナル、ITサポート、またはiOS デバイスを使用してどこからでもコンピュータを管理したい人にとって非常に貴重です。
Splashtopが最高のiOS リモートデスクトップアプリとして優れている5つの理由
1. Splashtop iOS リモートデスクトップアプリでどこからでもコンピュータにアクセス
リモートデスクトップソフトウェアの主な目的は、ユーザーがリモートの場所からコンピューターにアクセスできるようにすることです。Splashtop を使用すると、iPad や iPhone などの iOS デバイスを使用して、世界中のどこからでもコンピュータに接続できます。そうすれば、あたかもコンピュータの目の前に座っているかのように、コンピュータを完全に制御できるようになります。
これはいくつかの用途があり、その中で最も一般的なのはビジネス用途です。多くの企業がリモートワークを長年利用してきましたが、最近ではその使用が大幅に増加しています。COVID-19パンデミック以来、リモートワークをサポートできる世界中のほぼすべての企業が何らかの形でそれを実施しており、リモートデスクトップソフトウェアはそれを可能にするための最良のツールの1つです。
Splashtop を使用すると、従業員はどこからでも仕事用のコンピューターにアクセスできます。その後、自宅で仕事をしたり、旅行中の場合は他の場所でも仕事をす�ることができます。これにより、あらゆる種類のビジネスにいくつかのメリットをもたらす、非常に柔軟な作業環境が提供されます。
教育施設もリモートデスクトップソフトウェアを利用しています。学校職員によるリモートワークとリモート学習も、パンデミックの結果としてはるかに一般的になりました。学生は、学校にいなくても通常アクセスできないソフトウェアを使用できます。
Splashtop を個人使用に利用することもできます。頻繁に旅行する場合は、外出先で自宅のコンピューターにアクセスすることをお勧めします。コンピューターに Splashtop をセットアップし、Splashtop アプリがインストールされた iOS デバイスがある場合は、いつでも実行できます。
2. iPadとiPhoneからの高性能リモート接続
インターネットはここ数十年で大幅に進歩し、インターネットの使用方法に多くの変化をもたらしました。少し前まではリモートデスクトップアクセスは不可能でしたが、今でもすべてのアプリケーションが人々が望むほどうまく機能するわけではありません。
iOS に最適なリモートデスクトップアプリをお探しの場合、 Splashtop にはさまざまな利点がありますが、重要なのはそのパフォーマンスです。 すべてのインタラクションが迅速かつ効率的に行われるように強力な接続を確立できるようにしたいと考えていますが、すべてのリモートデスクトッププラットフォームが十分に安定した接続をサポートできるわけではありません。
Splashtop は 4K ストリーミングをサポートしているため、常に鮮明な画像を期待できます。また、40fpsに��も対応しているので、リモートデバイスでビデオを視聴している場合でも、すべてがスムーズになります。オーディオ また、ストリーミングメディアやオーディオ/ビデオファイルの編集に最適なクリスタルクリアで提供されます。
レイテンシーは低く保たれるため、インタラクションは遅延なくリアルタイムで行われます。これは、接続不良によって速度が低下したくないペースの速い作業環境に最適です。
すべてのプロセスはリモート コンピューターで実行され、使用しているデバイスに表示されます。これは、 iPhone を使用している場合でも、接続しているコンピュータのコンピューティング機能をすべて利用できることを意味します。Splashtop を設定してパフォーマンスを向上させることもできます。
Splashtop 自体は最小限の CPU 使用率を必要とします。これにより、使用する必要のあるアプリケーションを処理するためのより多くの電力が可能になります。全体として、Splashtop は常にトップエンドのパフォーマンスを提供することが期待できます。
3. iOSデバイスを含むクロスプラットフォームサポート
SplashtopはiOSリモートデスクトップソリューションとして優れています。しかし、主な利点の一つは、さまざまなオペレーティングシステムで動作し、クロスプラットフォームサポートを提供することです。
iOS デバイスに Splashtop Business アプリ をインストールすると、Windows、Mac、Linux マシンなど、iPhone または iPad から任意のコンピュータに接続できるようになります。
これは、従業員が自分のデバイスを使用してリモートで作業できるようにしたい企業にとって非常に有益です。特定のハードウェアを購入する必要はなく、会社がすでに所有しているコンピューターでも問題なく Splashtop を実行します。学校やその他の教育施設も同様です。
4. iOS用の非常に安全なリモートデスクトップ
今日の世界では、サイバーセキュリティがかつてないほど重要になっています。サイバー犯罪は常に増加傾向にあり、ハッカーは常に攻撃を開始する新しい方法を見つけています。
平均して、データ侵害は従業員500人以下の企業で 298万ドルの損失を被るため、そのような事態を回避するためにできる限りのことをしたいと考えています。リモートデスクトップソフトウェアを使用する場合、オフサイトデバイスと会社のネットワーク間の接続に脆弱性があるのではないかと心配するかもしれません。
Splashtop は、安全性の高い cloud インフラストラクチャを使用しています。 24 時間 7 日の侵入検知とさまざまな防御メカニズムを提供し、企業とユーザーの安全を守ります。Splashtop は、高度なセキュリティを確保するために業界のベスト プラクティスを維持しています。
Splashtop には、安全なリモートデスクトップ環境を提供するのに役立ついくつかの高度な機能があります。これには、次のような機能が含まれます。
エンドポイントMFA
シングルサインオン統合
リモート接続通知
アイドルセッションのタイムアウト
フルセッション監査ログ
これらはすべて、セキュアリモートアクセスを提供するのに役立つため、 承認 あなたのコンピュータに接続できるようになります。 また、すべてのリモートセッションでは、256ビット暗号化とTLS(トランスポート層セキュリティ)を使用して、使用中のデバイス間のすべてのデータを保護します。
Splashtop が準拠しているさまざまな業界標準があります。これには、HIPAA、PCI、FERPA などが含まれます。Splashtop は、リモートセッション中に誰かが使用するデータやアプリケーションにアクセスできないため、プライバシーの維持に役立ちます。
5. iPadとiPhoneでのセットアップと使用が簡単
リモートデスクトップソフトウェアに関して多くの人が抱いている懸念の1つは、それが複雑になる可能性があることです。幸いなことに、Splashtop はインストールが簡単で、さらに使いやすいです。Splashtop のセットアップには、4 つの簡単なステップが含まれます。
セットアップが完了したら、コンピュータにアクセスするために必要なのは、iOS デバイスで Splashtop アプリを開き、 選択する 制御したいコンピュータ リモート接続を起動します。
Splashtop iOS リモートデスクトップアプリのセットアップ方法
Splashtop iOS リモー�トデスクトップアプリのセットアップは簡単でわかりやすいです:
アプリをダウンロード: まず、iPhoneまたはiPadにApple App StoreからSplashtopアプリをダウンロードします。
Splashtop Streamerをインストール: リモートでアクセスしたいコンピュータに、Splashtop StreamerアプリケーションをSplashtopのウェブサイトからダウンロードしてインストールします。
Splashtop アカウントを作成: Splashtop アカウントにサインアップし、iOS デバイスとコンピュータの両方でログインします。
デバイスを接続: ログインすると、コンピュータがiOSデバイスのSplashtopアプリに表示されます。コンピュータをタップするだけでリモートセッションを開始できます。
設定をカスタマイズ: アプリ内の設定を調整して、サウンド、画面解像度、ジェスチャーコントロールなど、ニーズに応じてリモートデスクトップ体験を最適化します。
これらのステップで、iOS デバイスにSplashtopを素早く簡単にセットアップし、どこからでもコンピュータにアクセスしてコントロールできます。
How Splashtop Overcomes Common Issues with Other リモートデスクトップ iOS Apps
Splashtopは、他のリモートデスクトップiOSアプリでユーザーがよく直面するいくつかの一般的な問題に対処しています。
接続性と安定性: 頻繁な切断や遅延に悩まされるアプリとは異なり、Splashtopは低遅延で安定した接続を提供し、低帯域幅のネットワークでもスムーズで中断のないリモートセッションを保証します。
使いやすさ: 多くのリモートデスクトップアプリは、設定や使用が複雑です。Splashtopはユーザーフレンドリーなインターフェースでプロセスを簡素化し、誰でも簡単にアプリをインストールしてすぐに使用を開始できます。
パフォーマンス: 一部のアプリは、特にグラフィックス集約型のタスクで高品質のストリーミングに苦労しますが、Splashtopは高精細なストリーミングと高速なパフォーマンスを提供し、リソースを多く消費するアプリケーションでも妥協なくリモートで使用できます。
互換性: Splashtopは幅広いデバイスとオペレーティングシステムをサポートしており、iOSデバイスからMac、Windows、Linuxコンピュータへのシームレスなアクセスを保証します。これは多くの他のアプリが提供できないものです。
セキュリティ: デスクトップにリモートでアクセスする際のセキュリティの懸念は非常に重要です。Splashtopは256ビットAES暗号化とTLSプロトコルを使用してセッションを保護し、データが保護されているという安心感を提供し、他のリモートデスクトップアプリに存在する可能性のあるセキュリティギャップに対処します。
Take Control Anywhere with Splashtop’s iOS リモートデスクトップアプリ – Start Your Free Trial Now!
Splashtopの iOS リモートデスクトップアプリ は、利用可能な最高のリモートデスクトップソリュー�ションの 1 つです。 今すぐ Splashtop を無料で試して、iOS デバイスからのリモート コンピューター制御がいかに簡単かをご自身の目で確かめてください。