サポートとITのプロフェッショナルは、Splashtop リモートサポートを使用して、iOSデバイスの画面（iPhoneとiPadの画面）にリモートでアクセスして表示できます。Splashtop リモートサポートは、IT、ヘルプデスク、サポートのプロフェッショナルがiOS、Android、Windows、Macでリモートサポートを提供するためのソリューションです。
iPhoneとiPadの画面をリモートでアクセス＆表示する方法
Splashtop リモートサポートにサインアップ
WindowsまたはMacコンピュータでiOSデバイスをリモートで表示するためにサインアップしてください。無料トライアルや低コストの有料サブスクリプションでサービスを利用できるよ。
Splashtop リモートサポートは非常にお得で、他の有人サポートツールよりもはるかに安価です。これは、世界中で3,000万人以上のユーザーに使用されている実績のあるSplashtop リモートアクセス技術に基づいています。
App StoreからSplashtop SOS Appをダウンロード
お客様に、iOSデバイスからSplashtopアプリに表示されるSOSアプリのダウンロードリンクにアクセスしてもらいましょう。彼らはiOS App StoreからSOSアプリを入手するリンクを見ます。彼らがiPadやiPhoneでSOSアプリを実行すると、あなたの画面に入力するセッションコードが表示されます。このアプリはiOS 11以降でのみ利用可能です。この機能はiOSの以前のバージョンでは利用できません。（SOSアプリをカスタムブランドすることもできます）
ユーザーは最初にいくつかの追加ステップを経て、iOSコントロールセンターで画面録画を有効にするオプションを選択する必��要があります。その後、それを使用して画面共有セッションを開始します。そのプロセスの詳細は、ページ下部のビデオと記事リンクに記載されています。
セッションコードを入力してiOS画面を表示
あなたのコンピュータでSplashtop Businessアプリを実行し、アプリの上部近くにあるSOS（プラス記号）アイコンをクリックして、SOS接続画面を開いてください。お客様のiOSデバイスに表示されているSOSアプリの9桁のコードを入力してください。セッションを開始するために矢印をクリックすると、エンドユーザーは画面の下から上にスワイプ（またはiPhone Xでは画面の右上から下にスワイプ）してAirPlay画面共有を開始し、プロセスを完了します。SOS セッションは、AirPlay リストの一番上に表示されます。
この時点で、コンピュータ画面のウィンドウでiPhoneまたはiPadの画面をライブビューすることができます。
下の画像は、エンドユーザーのiPhone画面、技術者のインターフェース、およびコンピュータ画面上のウィンドウでiPhone画面を表示し、コントロールを拡張した状態を示しています。
Viewing Controlsの使用
ミラーリングされたデバイス画面ウィンドウの上部にある矢印をクリックして、コントロールにアクセスします。4つのボタンは次のとおりです:
切断する
時計回りに回転
スケール/オリジナルサイズの切り替え
フルスクリーン
WindowsまたはMacコンピュータの標準的な�プリントスクリーンキーの組み合わせを使用して、iOS画面のスクリーンショットを撮ることもできます。
セッションの切断
セッションが完了したら、コンピュータのビューワーウィンドウを閉じることができます。顧客側でセッションが切断されるようにするには、彼らにiOSデバイスでSOSアプリを再度開くためにアイコンをタップし、「切断する」ボタンをクリックしてセッションから切断するように依頼してください。これにより、AirPlayセッションも終了します。
iOSデバイスへのセキュアリモートアクセスのベストプラクティス
iPhoneやiPadなどのiOSデバイスへのセキュアリモートアクセスを確保するために、次のベストプラクティスに従ってください:
多要素認証 (MFA) を有効にする: リモートセッション中にユーザーの身元を確認するための追加のセキュリティ層として常にMFAを使用してください。
ソフトウェアを定期的に更新する：セキュリティの脆弱性を修正するために、リモートアクセスソフトウェアとiOSデバイスの両方を更新し続けてください。
セッションの監視とログ: すべてのリモートセッションの監査ログを維持し、アクセスを追跡および管理します。
アクセス許可を制限: リモートセッション中に機密データにアクセスできるのは、承認されたユーザーのみであるべきです。
Splashtop リモートサポートの追加機能
Splashtop リモートサポートは、Windows、Mac、iOS、Android、Chrome OS向けの有人サポートソリューションです。ヘルプデスク、サポート、ITプロフェッショナルがiPhone、iPad、コンピュータ、その他のモバイルデバイスにリモートでアクセスして顧客を支援するのに最適な方法であり、vncサーバーの優れた代替手段だよ。Splashtop リモートサポートは完全にクロスデバイスで、複数のオペレーティングシステムで動作します。
すでに他のヘルプデスクシステム、モバイルデバイス管理システム、または無人サポートツールを使用している場合、Splashtopは管理されたまたは管理されていないコンピュータやモバイルデバイスに迅速なサポートを提供するための安価な追加機能です。
iOSデバイス（iPadとiPhone）をリモートでアクセスして表示
Android 8.0以降のスマートフォンやタブレットにリモートでアクセスして制御する
WindowsおよびMacコンピュータにリモートでアクセスして制御し、ファイル転送、チャット、モバイルデバイスからの表示などの追加機能を利用できます。
Chromebookデバイスにリモートアクセスして表示し、サポートを提供します。
現時点では、WindowsおよびMacコンピュータからiOSおよびAndroidデバイスをリモートで表示できます。将来的には、モバイルデバイスからのモバイルデバイスの表示を追加する予定です。
