An iPad with Splashtop being used to remotely control a computer

iPad リモートコントロール - Remotely Control Computer with iPad

Trevor Jackins
所要時間 6分
更新済み
Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop

リモートデスクトップソフトウェアは、私たちの技術ツールキットの重要な一部になりつつあります。実際、リモートデスクトップソフトウェア市場は2029年までに72億2,000万ドルに達すると予測されています。

テクノロジーは常に進化しており、新しい可能性を生み出しています。ワイヤレス接続を使用してコンピュータを制御することは、コンピューティングの最新トレンドです。リモートデスクトップコントロールは、仕事やプライベートの両方でさまざまな利点を提供できます。

多くの人々はリモートデスクトップコントロールの能力を知らない。多くの人が驚くのは、iPadのような便利なデバイスを使ってもできることです。Splashtopはこれを行うための最も安全で信頼性の高い方法の一つであり、インターネット接続があればどこからでも使用できます。

iPad リモートコントロールが何を含むのか、そしてなぜそれが役立つのかについての概要を知りたい方は、続きをお読みください。

なぜiPadを使ってリモートPCをコントロールするのか

iPadを使ったリモートPCコントロールは、さまざまなプロフェッショナルおよび個人的なシナリオにおいて理想的なツールとなるいくつかの利点を提供します。iPadをリモートPCコントロールに使用する主な理由は次のとおりです。

携帯性と利便性

iPadは軽量で持ち運びが容易で、旅行中、通勤中、または自宅やオフィス内を移動する際にも簡単に持ち運べます。スリムなデザインと長いバッテリー寿命により、デスクや電源コンセントに縛られることなく、リモートアクセスに信頼できるデバイスを提供します。

タッチスクリーンインターフェース

iPadのタッチスクリーンインターフェースは、リモートPCと自然で直感的に対話する方法を提供します。デスクトップのナビゲート、ファイルの選択、アプリケーションの使用などのタスクは、タッチジェスチャーで簡素化され、従来のマウスとキーボードの操作に比べて、より魅力的で効率的なユーザー体験を提供します。

高解像度ディスプレイ

iPadは高解像度のRetinaディスプレイを備えており、シャープでクリアなビジュアルを提供します。これにより、リモートPCからの詳細な情報、グラフィック、ビデオを簡単に表示でき、生産性を向上させ、長時間の使用による目の疲れを軽減します。

使用の多様性

iPadは、リモートPCコントロール以外にも、ウェブ閲覧、メール管理、さまざまな生産性アプリの使用など、幅広い活動に使用できます。この多様性により、さまざまなタスクをシームレスに切り替えることができ、iPadは日常のルーチンで多機能なツールとなります。

プロフェッショナルのためのモビリティと生産性の向上

外出先で仕事用PCにアクセスする必要があるプロフェッショナルにとって、iPadは実用的なソリューションを提供します。会議に出席したり、クライアントを訪問したり、異なる場所から作業したりする際にも、PCのファイルやアプリケーションにアクセスを維持し、作業の継続性と効率を確保できます。

安全で信頼性のあるアクセス

iPadでSplashtopのようなリモートアクセスソフトウェアを使用することで、PCへの安全で信頼性のある接続が確保されます。Splashtopは、暗号化や2段階認証を含む強力なセキュリティ機能を提供し、リモートセッション中のデータとプライバシーを保護します。

iPadからコンピュータをリモートで操作

iPadとリモートデスクトップソフトウェアを組み合わせて使用することで、多くのユーザーにとって便利なソリューションを提供できます。信頼できるインターネット接続があれば、世界中のどこからでもリモートコンピュータにアクセスできます。

iPad用リモートデスクトップを使用すると、接続しているコンピュータのすべての側面を制御できます。これにはソフトウェア、ファイル、その他の機能が含まれます。iPadはデスクトップコンピュータと同じ機能をすべて提供するわけではありませんが、Splashtopを使用してコンピュータを制御しながらiPadで簡単に使用できます。

人々は長い間リモートで働いてきましたが、Covid-19パンデミック以降、リモートワークの割合は劇的に増加しました。リモートアクセスソフトウェアは、世界中の多くの企業にとって、これをはるかに実現可能なソリューションにしました。

人々はもはや直接コンピュータを使用することに制限されていません。これはノートパソコンのような携帯デバイスには必ずしも必要ではないかもしれませんが、デスクトップコンピュータには非常に便利です。

必要なのは、iPadでSplashtopアプリケーションを開き、そこからアカウントに設定した任意のコンピュータに接続することだけです。完全に制御できるため、まるでデスクトップの前に座っているかのように感じるでしょう。より自然にするために、キーボードとマウスをiPadに接続することもでき、リモートコンピュータの制御がさらに向上します。

iPadからコンピュータをリモートでコントロールするためにSplashtopを使用する利点

Splashtopは市場で最高のリモートコントロールソフトウェアの一つです。さまざまな用途に理想的な多くの利点を提供します。

どこからでも働く

リモートデスクトップソフトウェアの主な目的は、世界中のどこからでも別のコンピュータに接続できることです。人々はこれを個人的な生活でよく使用しますが、一般的には仕事でより多く使用されます。

最近では、在宅勤務が非常に人気になっています。多くの労働者にとって、子供やペットと一緒に家にいられるため、通勤の心配がないことが好まれています。また、企業にとっても、オフィススペースをそれほど借りる必要がなくなり、光熱費などのコストが下がるため有益です。

これに加えて、人々は旅行中に働くことができます。これは、より遊牧的なライフスタイルを送りたい人々にとって、あらゆる種類の扉を開きます。SplashtopとiPadがあれば、電車の中、ビーチで、さらには海外でも仕事を続けることができます。

ポータビリティ

デスクトップコンピュータは携帯性に欠けます。現実的には、ある場所から別の場所へ運ぶには車両が必要です。コンピュータ本体に加えて、モニター、キーボード、マウス、そして場合によっては他のハードウェアも持ち運ぶ必要があります。

永久にどこかに移動させるのでない限り、デスクトップコンピュータを移動させたいとは思わないでしょう。しかし、iPadははるかに持ち運びが簡単です。

軽量でバッグに簡単に収まり、徒歩で移動しているときでもどこにでも持ち運べます。これは、つい最近まで不可能だった便利さのレベルです。

コンピュータの力を拡張する

Splashtopは、iPadを使ってコンピュータをリモートで操作するためのソリューションを提供するだけでなく、コンピュータの持つすべての処理能力にアクセスすることができます。iPadは高品質な技術製品ですが、そのサイズには一定の制限があります。デスクトップコンピュータは通常、はるかに強力です。

Splashtopを通じて接続されているとき、すべてのプロセスは接続先のコンピュータによって処理されます。インターネット接続が安定している限り、すべてのアプリケーションをリアルタイムでスムーズに実行できます。

iPadからコンピュータへのリモートアクセスのためのSplashtopの設定と使用方法

iPadからコンピュータへのリモートアクセスのためにSplashtopを設定して使用するのは簡単なプロセスです。以下の手順に従って開始してください:

ステップ1: Splashtopアカウントを作成

まだSplashtopアカウントをお持ちでない場合は、まずアカウントを作成してください。Splashtopのウェブサイトを訪れ、アカウントにサインアップしてください。ニーズに応じてさまざまなプランを選択でき、サービスを探索するための無料トライアルも含まれています。

ステップ2: Splashtop Streamerをコンピュータにインストール

リモートでアクセスしたいコンピュータにSplashtop Streamerをダウンロードしてインストールしてください。Splashtopダウンロードページを訪れて、オペレーティングシステムに適したバージョンを選択する。画面の指示に従ってインストールを完了してください。インストール後、Splashtopアカウントの資格情報でログインしてコンピュータを登録します。

ステップ3: Splashtop Business AppをiPadにインストール

次に、Splashtop Business AppをiPadにダウンロードしてインストールします。App Storeに行き、Splashtop Businessアプリをダウンロードしてください。アプリを開き、Splashtopアカウントの資格情報でログインしてください。

ステップ4: iPadでSplashtop Business Appを起動

ログイン後、アカウントに関連付けられたコンピュータのリストが表示されます。アクセスしたいコンピュータを選択する。

ステップ5: コンピュータをリモートで制御

接続すると、iPadにコンピュータのデスクトップが表示されます。これで、コンピュータの前に座っているかのように制御できます。タッチジェスチャーを使用して、ナビゲート、アプリケーションの起動、タスクの実行を行います。Splashtopの直感的なインターフェースは、リモートコンピュータとの対話を容易にし、シームレスなユーザー体験を保証します。

ステップ6: リモートセッションを最適化

Splashtopは、リモートセッションを最適化するためのさまざまな設定を提供します。インターネット接続に基づいて表示品質を調整し、リモートコンピュータからのオーディオを聞くためにサウンドを有効にし、一般的なタスクのためのオンスクリーンショートカットを使用できます。アプリ内でこれらの設定を探索して、リモートアクセス体験を向上させてください。

これらの手順に従うことで、iPadからコンピュータにリモートでアクセスするためのSplashtopを簡単に設定して使用でき、どこからでも生産性を維持し、接続を保つことができます。

iPad リモートアクセスのセキュリティとプライバシーの考慮事項

iPadからのリモートアクセスにSplashtopのリモートデスクトップ iOS appを使用することで、コンピュータへのセキュアでプライベートな接続が保証されます。Splashtopは、256ビットAES暗号化やTLSなどの業界標準のセキュリティ機能を採用し、データの送信中に保護します。

2段階認証 (2段階認証) は、セキュリティを強化するための追加の層を提供し、アカウントにアクセスする際にパスワードと確認コードの両方が必要です。デバイス認証は、許可されたデバイスのみがコンピュータに接続できることを保証します。Splashtopは、脅威に対する強力な保護を維持するために、セキュリティの脆弱性に対処する定期的な更新も提供しています。

さらに、SplashtopはSOC 2、GDPR、HIPAA、PCIなどの業界標準に準拠しており、データのプライバシーとセキュリティが確保されています。これらの機能は、リモートセッションが安全で情報が保護されていることを知っているという安心感を提供します。

iPadリモートコントロールにSplashtopを使用する理由は？

様々なリモートデスクトップソリューションが利用可能ですが、Splashtopはその中で際立っています。すべてのリモートデスクトップアプリケーションに見られるわけではないさまざまな機能を提供します。これには次のようなものが含まれます:

  • リスト全体から単一のデバイスに接続

  • ワンクリックで接続

  • クロスプラットフォーム互換性（Windows、Mac、Linux）

  • リアルタイム制御のための高速接続

  • ビジネス、個人、教育施設で使用可能

  • セキュアなリモートデスクトップソフトウェア

  • 幅広い価格プラン

iPadのようなSplashtopリモートデバイスを使用してデスクトップに接続することは非常に役立ちます。

Splashtopを無料で試す

iPad リモートコントロール は、企業、個人、教育施設に多くの利点を提供します。世界中のどこからでもコンピュータに接続し、iPadを通じて完全に制御することができます。

Splashtopはこれらすべてを提供し、さらに多くのことを提供します。さまざまな価格プランがあり、あなたやあなたのビジネスに最適なソリューションを簡単に見つけることができます。プランにコミットする前に、Splashtopがあなたのニーズを満たすかどうかを確認するための無料トライアルも提供しています。

