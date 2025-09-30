企業がリモートおよびハイブリッドの労働力をサポートしたい場合、従業員がどのデバイスからでも作業でき、ITエージェントがどこからでもユーザーを支援できるリモートアクセスサポートツールが必要です。安全で信頼性が高く効率的なソリューションは、セキュアリモートワークに不可欠です。多くの組織がリモートアクセスのニーズにZoho Assistを利用していますが、それがビジネスにとって最良の選択でしょうか？
もし「Zoho Assistは何に使われるの？」と疑問に思ったことがあるなら、またはZoho Assist ソフトウェアが自分に合っているか知りたいなら、私たちが手助けします。Zoho Assist、その課題、および知っておくべきZohoの代替案を見てみましょう。
Zoho Assistとは何ですか？
Zoho Assistは、リモートサポートソリューションで、リモートアクセスとITトラブルシューティングに使用されます。画面共有、ファイル転送、他のZohoソリューションとの統合を含む、リモートデバイスへのアクセスを支援するために設計されたいくつかの機能が含まれています。
Zoho Assistはモバイルおよびデスクトップアプリで動作し、Windows、Mac、Linux、iOS、Android、Chrome OSを含むさまざまなプラットフォームとオペレーティングシステムで実行できます。
Zoho Assistの課題：主な欠点は何か？
Zoho Assistには欠点もあります。よく挙げられる問題には以下が含まれます：
プレミアム機能の高価格は、予算を意識する企業にとって予想外に高価な選択肢となります。
限られた録画オプションは、報告やITコンプライアンスのためのセッション保存を困難にします。
リモートセッションや画面共有中の遅延や接続の問題は、生産性を低下させる可能性があります。
カスタマイズオプションの欠如により、特定のニーズやワークフローを持つ企業は、Zoho Assistを自分たちのニーズに合わせて調整できません。
Zoho Assistのセキュリティはどれほど安全ですか？セキュリティプロトコルとリスクの見直し
サイバーセキュリティは、リモートアクセスとサポートの最も重要な側面の1つであり続けます。ユーザーやITチームがリモートデバイスにアクセスするのは素晴らしいことですが、不正なユーザーを排除することも重要です。
Zohoは、2021年にハッカーが脆弱性を悪用して複数の企業を危険にさらしたように、過去にセキュリティ問題に直面しました。
なぜSplashtopのセキュリティ機能がZoho Assistよりも優れた選択肢なのか
If you want a truly powerful, reliable, and セキュアリモートアクセス and support solution, look no further than Splashtop. Splashtopは、Zoho Assistよりも低価格で、堅牢でユーザーフレンドリーで機能豊富なリモートアクセス技術を提供します。
Splashtopはセキュリティを念頭に置いて構築されており、ユーザー、アカウント、データを保護するために設計された幅広い機能を備えています。Splashtopのセキュリティ機能には以下が含まれます:
マルチレベルのパスワードセキュリティ
画面の自動ロック
セッションアイドルタイムアウト
リモート接続 notifications
侵入検知と防御メカニズム
エンドツーエンドの暗号化（256ビットAES暗号化）
継続的な監視と活動追跡
そしてさらに
その結果、SplashtopはISO/IEC 27001、SOC 2、GDPRを含む複数の業界および政府の基準と規制に完全に準拠しています。Splashtopは、PCI、FERPA、HIPAAコンプライアンスなどの規制を満たす必要がある企業もサポートできます。
セキュリティは決して後回しにされるべきではなく、Splashtopはすべてのリモートセッションが安全で、覗き見や悪意のある行為者から保護されていることを保証するよう努めています。だから、安全で強力なリモートアクセスが欲しいときは、Splashtopが必要なものを提供します。
Splashtopで安全で信頼性の高いリモートアクセスの力を発見: 無料トライアルを開始
Splashtopのセキュリティは一流ですが、それは優れたリモートアクセスとサポートソリューションであることの始まりに過ぎません。Splashtopは、従業員がどこからでもデバイスにアクセスし、ITエージェントがどのデバイスからでもエンドユーザーをサポートできるようにします。
Splashtopを使用すると、チームはどのデバイスからでも作業デバイスに接続できるため、プロジェクト、ソフトウェア、ツールが手の届かないところにあることはありません。これにより、前例のないモビリティとアクセスのしやすさが解放され、リモートおよびハイブリッドの従業員がどこからでも効率的に作業できるようになります。
Splashtopは、機能の幅広い強力な機能を企業に提供します。
高性能リモートアクセス
Cross-platform リモートアクセス, so you can 接続 to any デバイス from any デバイス.
ドラッグアンドドロップによるファイル転送。
マルチモニター リモートデスクトップ、ユーザーは1つの画面で複数のモニターを表示できます。
リモート再起動とWake-on-LAN。
リモート印刷、USB デバイスのリダイレクト、リモートスタイラス、そしてリモートマイク。
画面共有とチャット。
そして、もっともっとたくさん。
