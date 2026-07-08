現代のITチームは、これまで以上に多くのエンドポイントを管理し、より多くのユーザーをサポートし、より多くのセキュリティリスクに対応しています。ハイブリッドワーク、BYOD環境、そして分散インフラにより、デバイス全体で視認性を維持し、問題に迅速に対応し、一貫したコントロールを強制することが難しくなっています。
多くの組織は依然として、エンドポイント管理、リモートサポート、リモートアクセス、セキュリティが異なるワークフロー、コンソール、制限を持つ別々のシステムで処理される、断片化されたツールスタックに依存しています。
現代のITに必要なのは、より多くのソフトウェアではなく、可視性、自動化、アクセス、サポートを一つの環境にまとめた、より統一された運用アプローチです。
Splashtopのプラットフォームの進化はこの現実に基づいて構築されており、自律したエンドポイント管理、リモートサポート、そして高性能リモートアクセスを統合して、分断されたツールを切り替えることなく環境を管理し、サポートし、保護するのに役立つクラウドネイティブプラットフォームを提供します。
なぜ現代のITには統合プラットフォームが必要なのか
エンドポイント管理、アクセス、サポート、セキュリティが別々のシステムに分かれてい�ると、ITチームは状況を把握しにくくなります。担当者は、デバイスの健全性を把握し、パッチの状態を確認し、問題を調査し、またはユーザーのリクエストに対応するために、複数のコンソールを切り替える必要があります。日常的な作業であっても複数のツールが必要になることがあり、その結果、対応時間が長くなり、重要な詳細を見落とす可能性が高まります。
断片化されたITツールによって生じる一般的な課題には以下があります。
ツールの乱立：エンドポイント管理、サポート、アクセス、およびセキュリティ
応答とトラブルシューティングを遅らせるコンテキストスイッチング
遅延パッチと一貫性のない実施
エンドポイントの健康状態とリスクに対するリアルタイムの可視性が限定されている
ハイブリッドおよびリモートワークに対応できない手動ワークフロー
20年の信頼に基づいて構築されたSplashtopの新時代
20年以上にわたり、SplashtopはITチームと従業員がどこからでも効果的に働けるように支援してきました。その基盤は、信頼できるパフォーマンス、シンプルなワークフロー、そして実際の環境でITチームが頼りにするセキュリティ上に構築されました。
IT運用が進化するにつれて、Splashtopも進化しています。
高性能なリモートアクセスとして始まったものが、リモートサポートを含むように拡張され、今ではリモートサポートとともにアクセスを提供するSplashtop AEMによる自律的エンドポイント管理を実現する統合されたクラウドネイティブプラットフォームにまで��拡大しています。
この進化は、デイリーユースのツールを統合してIT業務を簡素化しつつ、シンプルさ、信頼性、長期的価値を優先する意図的なシフトを反映しています。
SplashtopがどのようにIT操作を統合するか
1. 運用の核としての自律型エンドポイント管理
プラットフォームの中心にあるのは自律型エンドポイント管理です。Splashtop AEM は、分散環境全体にわたる継続的な可視性とポリシー主導の制御を提供し、現代のITワークフローの運用基盤として機能します。
Splashtop AEMは、スタンドアロンツールとして機能するのではなく、リモートアクセスとサポートのワークフローに直接統合され、完全なコンテキストでアクションを実行できるようにします。ITチームは、パッチ適用、修復、および構成の実施を管理するポリシーを定義し、それらのポリシーがエンドポイント全体で一貫して実行されます。
Splashtop AEMを使用すると、ITチームは以下のことができます：
CVEベースのインサイトを使用して、OSおよびサードパーティソフトウェアの脆弱性に継続的に可視性を維持する
スケジュールされたチェックインを待たずに、WindowsとMacOSにリアルタイムでパッチを設定する
定義されたルールに基づくポリシー駆動の修正を実施し、手動介入ではありません。
パッチ適用と設定の強制を自動化しながら、完全なコントロールを維持する
2. リモートサポートとリモートアクセス：共有エンドポイントコンテキスト
サポートとアクセスのワークフローは、ライブエンドポイントデータによって情報を得たときに最も効果的です。Splashtopはリモートサポートをエンドポイントの操作に直接埋め込むことで、ITチームにデバイスの健康状態、パッチの状況、構成に関するリアルタイムの状況を提供します。これにより、セッション中およびセッション前に詳細な情報が得られます。
ネイティブリモートアクセスは、同じ軽量エージェントで動作し、IT検証と従業員の生産性の両方に対してセキュアで高性能な接続を提供します。管理、サポート、アクセスが同じ環境内で動作するため、チームはツールを切り替えることなく、トラブルシューティング、修正、確認ができます。
この統一されたアプローチにより、ITチームは以下を実現できます：
リアルタイムのエンドポイントヘルスデータを使用して、問題をより迅速に診断する
ユーザーを妨げることなく、バックグラウンドでスクリプトと修復を適用する
手による支援が必要な場合は、セキュアで有人のサポートセッションを開始しましょう
設定変更や修正をリモートで確認する
デバイスやオペレーティングシステムを超えて、安全で高性能なアクセスを提供
3. 統合されたセキュリティとガバナンスがスケールする
セキュリティは、日常的なIT運用と連携しているときに最も効果を発揮します。Splashtopでは、エンドポイントセキュリティをプラットフォームの統合された拡張機能として位置づけており、別個のシステムを導入することなく、チームが保護機能と検知機能を拡張できるようにしていま��す。
利用可能なオプションには以下が含まれます：
Antivirus は既知の脅威に対する基本的な保護
エンドポイント検出および応答 (EDR) と管理された検出および応答 (MDR) は、行動の可視性と調査のため、およびハンズオンのモニタリングと応答サポートのため
より高度なガバナンス要件を持つ組織向けに、Splashtop Enterprise はシングルサインオン統合、高度なアクセスコントロール、より深い管理機能を追加し、ITチームがエンドポイントを管理したりユーザーをサポートする方法を変えることなくプラットフォームを拡張します。
統一されたリモートアクセス、サポート、エンドポイント管理、どこでも
現代のIT運用は、増え続けるツールのコレクションではなく、明確さと調整に依存しています。Splashtopは、リモートアクセス、リモートサポート、自律的なエンドポイント管理、統合セキュリティを1つのプラットフォームにまとめ、ITチームの実際の作業方法に合わせて設計されています。
これらの機能を通じて共有されるコンテキストにより、組織は次のものを得ます。
管理するツールとコンソールが少ない
共有された運用状況によってサポートされるより迅速な対応
単一ビューからのエンドポイントのより明確な可視性
追加の複雑さなくスケールするシンプルな操作
20年にわたる信頼のパフォーマンスに基づき、現代のIT運用のために形作られたSplashtopは、より簡単で効率的なエンドポイント管理とサポートへの実用的な道を提供します。
Splashtop AEMについてさらに詳しく知る。