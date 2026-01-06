2025年、Splashtopはそのプラットフォームをさらに拡充し、ITチームが増大する複雑性をより効率的かつコントロールしやすく管理できるよう支援しました。年間を通じて、Autonomous Endpoint Management (AEM)、リモートサポート、オンプレミスにおいて強化を提供し、運用のオーバーヘッドを削減し、ツールを統合し、エンドポイントのセキュリティを強化することをユーザーに可能にすることに一貫して注力しました。
Splashtopの継続的な成長は、主要業界アナリストによって認識されました。今年の間、Splashtopは、リモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理の分野での役割の拡大を反映して、 Gartner および Forrester レポートで代表的なベンダーに選ばれました 。
パッチ管理
パッチ管理は2025年を通じて主要な焦点となり、オペレーティングシステムやソフトウェア全体での拡充が続きました。
ポリシーベース管理: ポリシーベースのパッチ適用のサポートがWindowsとMacOSの両方に拡大され、ITチームが一貫したルールを使用してスキャン、更新、承認のワークフローを自動化し、信頼性とコンプライアンスを向上させます。
拡張されたサードパーティおよびカスタムソフトウェアパッチング: ソフトウェアパッチのカバレッジはWindowsとmacOSにまたがる100以上のアプリケーションに拡大され、未パッチのサードパーティソフトウェアによって引き起こされるセキュリティギャップを減少させます。カスタムソフトウェアパッケージのサポートにより、チームは非標準または内部開発されたアプリケーションも同じパッチフレームワーク内で管理できます。
Windows主要OSアップグレード管理: Splashtopは、Windows 10から11への移行を含む主要なWindows OSアップグレードの管理をサポートし、ITチームが大規模な移行をより制御できるようにしました。
インベントリ、脆弱性、およびセキュリティの可視性
Splashtop は IT チームのソフトウェアとセキュリティリスクの可視性を強化し、問題が発生した際により迅速に対応できるようにしました。
ソフトウェア インベントリ: 中央集中型のソフトウェア インベントリは、デバイス間でインストールされているソフトウェアを追跡しやすくし、古いまたは未承認のアプリケーションを識別し、監査をサポートしながらセキュリティリスクを低減し、コンプライアンスを向上させます。
AIによる脆弱性インサイト: 専用の脆弱性ページが環境全体でのOSレベルのCVEを公開�し、重大度、影響を受けるデバイス、およびCISAの既知の脆弱性カタログに基づく積極的に悪用されている問題を強調表示します。AIによる要約は、チームがリスクを迅速に評価し、グローバル環境全体で脆弱性情報をより消化しやすくします。
CrowdStrike EDR 統合: Splashtopは、エンドポイントの可視性を統合し、顧客がSplashtopを通じて直接CrowdStrikeを購入、設定、管理できるようにするEDR 統合を導入しました。これにより、セキュリティ運用が簡素化され、ツールの乱立が抑制されます。
自動化、ダッシュボード、および管理コントロール
Splashtopは、ITチームがタスクの自動化や環境の大規模管理をどのように行うかを継続的に改善しています。
エンドポイント設定管理（プレビュー）: 新しい設定管理機能により、WindowsおよびMacOSの主要なセキュリティ設定とネットワーク設定の管理が自動化されます。IT チームは、ガバナンスを強化し、設定のドリフトを減らすために、パスワード、スクリーンロック、Wi-Fi、ファイアウォール、ディスクの暗号化などのコントロールを管理することができます。
スクリプトとタスクの改善: スクリプトとタスクは、オンラインとオフラインの両方のデバイスで確実に実行されるように強化され、手動での追跡をせずにスケジュールされたジョブが一貫して完了することを保証します。
ダッシュボードとAccount Controls: 強化されたダッシュボードウィジェットは、パッチ適用状況、セキュリティ��の姿勢、設定の一貫性を一目で把握できるようにし、アカウント有効期限の管理により、非アクティブアクセスからのリスクを軽減します。
リモートサポート、モビリティ、そしてユーザーエクスペリエンス
2025年を通じて、SplashtopはITチームとエンドユーザーの両方に向けたリモートサポート体験を改良し続けました。
リモートコマンドの強化: リモートコマンドは、よりインタラクティブなターミナル体験を提供するように完全にモダン化され、診断と管理タスクがより迅速かつ直感的になりました。
サービスデスクとSOSの改善: サービスデスクのワークフロー全体にわたる強化により、セッション内のコミュニケーションやスケジュールの改良、そしてSOSのカスタマイズが行われ、チームはより効率的に問題を解決し、よりプロフェッショナルでブランド化された体験を提供できるようになりました。
モバイルとデバイスサポート: iOSとAndroid環境向けの新機能により、モバイルユーザーのサポートが向上すると同時に、ITチームがデバイスの動作やロールアウトのタイミングをより制御しやすくなりました。
Improvedファイル転送Experience: 有人サポートセッション中のファイル転送は、ライブサポートワークフローによりよく合うように再設計され、わかりやすさと使いやすさが向上しました。
オンプレミスの強化
オンプレミス環境でSplashtopを運用している組織にとって、信頼��性、コンプライアンス、運用管理に重点を置いた継続的な投資。
システム健康モニタリング: プロアクティブなモニタリングはゲートウェイのパフォーマンスとシステム健康の可視性を提供し、チームが問題を早期に特定し、ダウンタイムを減少させることを支援します。
パフォーマンスと高可用性: ゾーン（地域）リレーサポートは、分散したチームのためにセッションパフォーマンスを向上させ、PostgreSQLレプリケーションはクラスター展開で高可用性とレジリエンスを強化します。
監査、コンプライアンス、サービスデスクの機能: チャット、リモートコマンド、SSH対応のセッション記録が監査とコンプライアンスのニーズをサポートします。SOSのカスタマイズやコールワークフローを含むサービスデスクの強化により、追跡可能性を維持しながら応答性が向上します。継続的なシステムツールの改善は、エンドユーザーに影響を与えることなく、より深い診断を可能にします。
教育、医療、製造、メディア、小売、政府の各組織は、エンドポイントをより安全にし、オペレーションを合理化し、ユーザーサポートを拡大するために、これらの強化機能に依存しています。
2025年の総括と今後の展望
2025年は、Splashtopにとって安定した意味のある進展の年でした。オートメーションを拡大し、セキュリティの可視性を強化し、エンタープライズおよびオンプレミス機能に継続的に投資することで、ITチームがより自信と効率を持って複雑さを管理できるよう支援しまし��た。
2026年に向けて、私たちのロードマップはこの基盤の上に構築され、より深い自動化、拡大されたエンドポイント管理機能、そして進化するITニーズをサポートするためのセキュリティ、スケーラビリティ、および運用インサイトのさらなる改善を含んでいます。
これらの機能を実際に見てみる準備はできましたか？
Splashtop AEMやリモートサポートソリューションの詳細はこちらをご覧ください。もしくは無料トライアルを開始して、SplashtopがどのようにITチームの業務を簡素化し、セキュリティを強化するのかを体験してみてください。