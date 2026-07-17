Splashtopは今年で20周年を迎えますが、創業当初から私たちを導いてきた同じミッションのもと、チームが環境へのアクセス、管理、サポート、保護をより簡単に行えるよう支援し続けています。2026年上半期には、ITチームが可視性を高め、リスクをより迅速に是正し、アクセス制御を強化し、日々の業務をさらに自動化できるよう、エンドポイント管理、エンドポイントセキュリティ、リモートサポート、Foxpass Cloud Radius、PKI全体にわたって新しいアップデートを導入しました。IT環境の分散化が進み、セキュリティへの期待が高まり続ける中、チームには、複雑さを増やすことなく迅速に対応できるツールが必要です。
より高速なリモートアクセスセッション
新しいAI最適化コーデックにより、帯域幅の使用量を抑えながら、よりスムーズなリモートセッションを実現し、向上したリモートセッションの品質とパフォーマンスを体験できます。
パッチ適用、エンドポイントの可視化、修復機能の強化
Splashtopは、可視化、修復、パッチ適用、リモートアクセスを1つのワークフローで結び付けることで、ITチームがエンドポイント管理をより実行しやすくできるよう支援し続けています。
デバイスヘルスの概要: OSバージョン、ディスク暗号化、エンドポイントセキュリティ、ファイアウォールの状態など、エンドポイントの健全性をすばやく評価できるため、ギャップの特定と対応の優先順位付けが容易になります（段階的な展開）。
脆弱性修復ガイダンス: 脆弱性の解消に必要なWindows KBやmacOSのバージョンを可視化し、チームが適切な修復方法を特定して、より迅速に対応できるようにします。
AIパッチ要約: パッチの重要性、既知の問題、潜在的なリスク、実際の展開シグナルを簡単に把握できるため、チームは推測に頼らず、より的確に展開の判断を行えます。
サードパーティおよびカスタムソフトウェアのパッチ適用を拡張: Windows と macOS 全体で200以上のアプリケーションにソフトウェアパッチの対象範囲が拡大し、パッチ未適用のサードパーティソフトウェアによって生じるセキュリティギャップの削減に役立ちます。カスタムソフトウェアパッケージのサポートにより、同じパッチ適用フレームワーク内で、標準外または社内開発のアプリケーションも管理できるようになります
Scripts and Tasksの機能強化: Splashtop Businessアプリから、OSのアップデートや定期的なスクリプトを含むスクリプトやタスクを実行でき、エンドポイント管理の時間を節約できます。
UIとコンピュータ管理の改善
エンドポイント環境が拡大する中、ITチームにはアクションの自動化、デバイスの整理、日々のワークフローをよりスムーズに進めるための、より簡単な方法が求められています。
新しい左側ナビゲーション: 更新されたナビゲーションにより、Web管理コンソール内をより簡単に移動でき、チームは主要なワークフローによりすばやくアクセスできます。
カスタム��タグ: コンピュータを柔軟なサブグループに整理して、環境全体の構造化と管理性を向上させます。
AVとEDRによるエンドポイントセキュリティの強化
Splashtopは、顧客の保護強化を支援し、セキュリティワークフローを日常のIT運用により近づけるために、エンドポイントセキュリティの選択肢を引き続き拡充しています。
CrowdStrike と SentinelOne との統合: エンドポイント保護の可視性をSplashtopコンソールに取り込み、チームがエージェントのステータスを監視し、セキュリティ検出を確認し、エンドポイントを管理・サポートしている同じ場所からより迅速に対応できるよう支援します。
SentinelOneのオンライン購入: よりスムーズなオンライン購入体験により、対象のお客様はニーズの拡大に合わせてSentinelOne AV/EDR保護を簡単に追加できます。
セキュアアクセスとクラウドPKI向けFoxpassの機能強化
Foxpassは、セキュアなWi-Fiとネットワークアクセスを実現するSplashtopのソリューションです。Foxpassの最近の機能強化により、組織は認証を強化し、デバイス認識型アクセスを改善し、証明書管理を簡素化するための選択肢をさらに広げられます。
デバイスポスチャに基づくアクセス制御: Foxpass RADIUS にデバイスの信頼性を追加し、組織がユーザーIDとデバイスポスチャの両方に基づいてアクセス判断を行えるようにします。
MDM統合の拡張: AddigyとIru Device Syncのサポート拡張に加え、Microsoft Intune、Jamf、Google Admin、Workspace ONE、Mosyle、その他のSCEP対応ソリューションなど既存の統合により、チームはセキュアアクセスとデバイス管理データをより適切に連携できるようになります。
クラウドPKIオプションの拡張: Foxpass Advanced RADIUSワークフローとスタンドアロンのEnterprise PKIモデルの両方をサポートし、証明書ベースの認証とより幅広い証明書管理において、組織により高い柔軟性を提供します。
Splashtop On-Prem のセキュリティ、自動化、制御機能の強化
Splashtop On-Prem のアップデートにより、チームはアクセス制御を強化し、より多くのエンドポイントアクションを自動化し、パッチをより高い可視性で管理し、日々の管理業務を簡素化できます。
条件付きアクセス制御: リモートセッションの前にデバイスの正常性チェックを実施し、接続を許可するデバイスをチームがより適切に制御できるようにします。
macOS スクリプトとタスクの機能強化: 複数のMacエンドポイントでスクリプトとタスクを実行し、繰り返しの手作業を減らし、大規模なメンテナンスをサポートします。
OSパッチ管理: オンプレミス環境全体で可視性と制御を強化しながら、Windows OSパッチをスキャン、承認、設定できます。
スーパー管理者ロール: 強化されたロール権限で管理者による制御を一元化し、より強固なガバナンスを支援します。
システム管理の付与と取り消し: システムレベルの権限をより簡単に管理し、不必要なアクセスを減らせます。
改善されたリモートコマンド: 後方互換性を維持しながら、トラブルシューティング、診断、管理タスク向けのコマンドをより確実に実行できます。
SSH経由のファイル転送: SSHベースのシステムのワークフローを簡素化するために、クライアントから直接SSHマシン上のファイルを管理できます。
On-Premの追加アップデート: 集中管理されたセッション録画用のストレージを設定し、改良されたWebアプリとUIエクスペリエンスを利用し、Android向けのSOSをカスタマイズし、リモート印刷ログにアクセスし、Gatewayの初回セットアップをより簡単に完了できます。
今後の展望
これらのアップデートは、ITチームがより迅速に作業し、リスクを軽減し、より高い確信を持ってエンドポイントを管理できるよう支援することに重点を置いています。ヘルスインサイトやパッチ管理から、AIを活用した要約、エンドポイントセキュリティ統合、Foxpassのセキュアアクセス機能強化、On-Premの改善まで、Splashtopは可視性、自動化、管理性をさらに高め、1つのプラットフォームに集約し続けています。そして、これで終わりではありません。次のリリースサイクルでは、さらに多くのイノベーションを予定しています。
公開ロードマップで、今後予定されている内容をご確認ください。
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