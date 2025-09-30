メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support

Splashtop リモートサポートの月額請求が利用可能になりました。

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Splashtop リモートサポート – どこからでもコンピュータをリモートでコントロール、監視、管理したいMSPsに最適なソリューションで、年間請求に加えて月額サブスクリプションオプションも提供しています。

Splashtop リモートサポートは、リモートでアクセス、サポート、管理したい無人のコンピュータ（エンドポイント）の数に基づいて請求されます。月額プランは25台のコンピュータで¥7,920/月から始まります。年間プランは25台のコンピュータで¥6,600/月から始まり、年間オプションを選択すると15%の節約になります。

両方のSplashtop リモートサポートの請求オプションは、MSPsにとって迅速で信頼性が高く、安全なリモートサポートソリューションを、リモートアクセス、監視、管理機能とともに最高の価値を提供します。Splashtop リモートサポートには、無制限の技術者、同時セッション、リモートからのデバイスが含まれています。詳細はこちら about Splashtop リモートサポート and get started with a free trial now!

無料トライアル

Why are we offering monthly billing for Splashtop リモートサポート?

MSPのビジネスモデルは、クライアントからの経常収益に基づいて構築されています。多くの MSPs 、サービスに対して毎月クライアントに請求します。

これは、MSPの収益や状況が月ごとに変わる可能性があることを意味します。クライアントが突然離れて収益が失われ、MSPが必要なすべてのツールの支払いを続けるのが難しくなることがあります。または、MSPが突然より多くのエンドポイントを管理しなければならなくなり、リモートサポートソフトウェアが簡単にスケールできることを確認したいと思うかもしれません。

Splashtop リモートサポートの月額オプションは、MSPに迅速かつ簡単にこれらの課題に対応するための柔軟性を提供します。

なぜSplashtop リモートサポートがMSPsにとって最適なソリューションなのでしょうか？

Splashtop リモートサポートは、MSP Advisory Councilからのフィードバックと入力を基に、MSPのユースケースに特化して構築されています。SplashtopはMSPsにとって最高のソリューションです。なぜなら：

  • Splashtopは高速で信頼性の高いリモート接続を提供します

  • 技術者は、どのデバイスからでもエンドポイントにリモートアクセスでき、自宅や外出先、さらには個人デバイスからでも作業する柔軟性を持っています

  • 技術者は、ドラッグアンドドロップファイル転送、チャット、リモート再起動などのインセッション機能を使用して効率的に作業できます

  • MSPは、設定可能なアラート、更新管理、リモートコマンド、Scripts and Tasks、システムインベントリ、イベントログなどの便利な機能を使用して効率的に作業することもできます

  • セキュリティはSplashtopの優先事項です

  • MSPはクライアントが自分のコンピュータにリモートでアクセスしてリモートで作業できるようにし、MSPに追加の収益源を開くことができます

Splashtop リモートサポートの詳細はこちら、または今すぐ無料でお試しください！

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Two IT technicians working at their computers.
MSPの

MSPとは：マネージドサービスプロバイダーの探索

詳細はこちら
Splashtop Business Access featured as App of the Day on DownloadAstro
お知らせ

Splashtop Business – リモートデスクトップアプリ - Named “App Of the Day”

詳細はこちら
2024
お知らせ

2024年の振り返り：リモートアクセス、エンドポイント管理＆サポートの更新

詳細はこちら
A smiling person working on a computer.
お知らせ

Splashtopの最新情報: 2025年上半期の主要な製品強化

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。