TeamViewerは商用ライセンスの価格を引き上げました。
TeamViewerは長い間、企業にとって最大の痛点の一つとして知られてきました: そのコストです。年々、TeamViewerは商用ライセンスの価格を繰り返し引き上げ、市場で最も高価なソリューションの一つとなっています。基本的なサブスクリプションに加えて、エンドポイント監視、パッチ管理、統合などの機能に対する追加料金が総コストをさらに押し上げます。この透明性の欠如により、多くの顧客は最終的に支払う金額に驚かされます。
対照的に、Splashtopはシンプルで予測可能な価格モデルを提供し、リモートアクセスとIT管理を隠れた追加料金なしで手頃にします。ITチーム、MSP、または企業であっても、SplashtopはTeamViewerのコストの一部でエンドポイント管理、パッチ自動化、セキュリティ統合などの高度な機能を備えた高性能なリモートアクセスを提供します。他の競合他社と比較しても、TeamViewerのライセンスは依然として高価格帯にあり、企業はプレミアム価格に見合った価値を本当に得ているかどうかを再評価せざるを得ないことが多いです。
TeamViewer Increased Price
現在、個人用のTeamViewer Businessサブスクリプションは年間¥72,000かかります。一方、Splashtop リモートアクセス Proは年間¥18,000から始まります。TeamViewerの代わりにSplashtopを選��ぶことで、毎年ライセンスコストを50%以上節約できます。
同様に、TeamViewerのマルチユーザープラン（プレミアムライセンス）は現在年間¥138,000から始まります。さらに、チャンネルを追加するために年間¥72,000、モバイルデバイスをリモートサポートするために年間¥40,000の追加料金が必要です。それに対して、Splashtop リモートサポートは年間¥40,800から始まり、モバイルデバイスのサポートが含まれています。Splashtopを使えば毎年数千円を節約できます。
TeamViewer Corporate ライセンスは年間¥252,000から始まり、iOSおよびAndroidデバイスにリモートアクセスするために追加で年間¥120,000を支払う必要があることや、3つのチャンネルでは足りない場合にチャンネルを追加するために年間¥72,000を支払う必要があることは含まれていません。
SplashtopとTeamViewerの価格比較をぜひご覧ください。そして、なぜSplashtopが最高のTeamViewerの代替であるかの詳細はこちら。
高価なTeamViewerプランに支払わないでください – Splashtopを手に入れましょう！
Splashtopを選ぶと、最高の価値で高速で安全、信頼性のあるリモートアクセスソリューションを手に入れることができます！あなたはデバイスへの高速リモート接続を楽しみ、リモートワーク中に生産性を高めるために必要なすべてのトップ機能を手に入れることができます。
さらに、特定の使用ケースに合わせて作られたソリューシ��ョンを手に入れることができます。詳細はこちら about why Splashtop is the best TeamViewer alternative and discover the right Splashtop solution for you!Splashtopを自分で試すために、今すぐ無料トライアルを開始することもできます！無料トライアルを開始するのにクレジットカードや契約は必要ありません。
すでにTeamViewerライセンスをお持ちですか？Splashtopに切り替えると、50%の節約が保証されます
現在のサブスクリプションが終了するのを待つ必要はありません。早期開始フォームに記入して、追加費用なしで今すぐSplashtopを始めましょう！
「私はIT業界に20年いますが、良い製品を見つけたときにはわかります。[Splashtop]は素晴らしく、信頼性が非常に高いです。TeamViewerを使用した後、このプログラムはその靴下を脱ぎます。あなたの価格も合理的で、TeamViewerは私の最初の子供を含むすべてを望んでいます。私はこの製品が大好きで、業界の他の人にも勧めています。”– Stuart Livingston, Nu Wave Backup
TeamViewerからSplashtopへの移行の簡単なステップ
TeamViewerからSplashtopへの切り替えは簡単です。スムーズな移行を確保するために次のステップに従ってください:
Choose Your Splashtop Plan: 選択する from Splashtop リモートアクセス, Splashtop リモートサポート, or Splashtop Enterprise depending on your needs.各プランは、隠れたアドオンなしの透明で手頃な価格を提供します。
Splashtopアカウントを作成: Splashtopのウェブサイトから無料トライアルにサインアップするか、直接サブスクリプションを購入してください。
Splashtop Streamerをインストール: アクセスしたいコンピュータやサーバーにSplashtop Streamerを設定してください。ITチームやMSPs向けに一括設定オプションも利用可能です。
Splashtop Business Appのセットアップ: リモートシステムに接続するために、ローカルデバイス（Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebook）にSplashtop Businessアプリをインストールしてください。
ユーザーと権限の設定: Splashtopの管理コンソールを使用して、チームメンバーを招待し、役割を割り当て、アクセス許可を設定します。
リモートセッションを開始: ファイル転送、マルチモニター対応、リモート印刷などの機能を備えた安全で高性能なリモート接続を、TeamViewerのコストの一部で開始できます。