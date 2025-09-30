TeamViewer 9または10をお持ちの方は、2021年にサポート終了となる際に高額なTeamViewerサブスクリプションにアップグレードしないでください。Splashtopに切り替えて節約しましょう！
更新: この記事の公開後、TeamViewerはTeamViewer 9と10のライセンスが一定期間TeamViewer 15のアクセスを無料で受けられると発表しました。しかし、過去に永久ライセンスを購入したTeamViewerの顧客は、無料期間が終了すると新しいTeamViewerサブスクリプションを購入する必要があります。TeamViewerのサブスクリプションにもっとお金を払う代わりに、Splashtopに切り替えて節約しましょう！
TeamViewer 9とTeamViewer 10は2021年6月1日に廃止されます。その日にTeamViewerの2つのバージョンがサポート終了を迎えると、ユーザーはネットワーク外のコンピュータやデバイスにリモートアクセスできなくなります。
これは、リモートアクセスのためにTeamViewerを使い続けるには、TeamViewer 9 & 10のユーザーが最新のTeamViewerバージョンのサブスクリプションを購入する必要があることを意味します。
9 & 10バージョンの多くのユーザーは、そのニュースを聞いて不満を表明しました。不満の一部は、彼らの多くがTeamViewer 9と10の永久ライセンスを購入したことに起因していますが、TeamViewerはもはやそれを提供していません。他の人々は、TeamViewerの現在の価格に失望を表明しました。
TeamViewer 9または10のユーザーであれば、新しいTeamViewerサブスクリプションを購入する代わりにSplashtopに切り替えるべき理由はこちらです。SplashtopはTeamViewerの代替として1位に評価されています。
必要なリモートアクセスソリューションを正確に手に入れることができます
どのような使用ケースでも、Splashtopにはニーズを満たすリモートアクセスソリューションがあります。WindowsやMacコンピュータにアクセスするためのリモートデスクトップツールが必要な場合や、コンピュータ、タブレット、モバイルデバイスに対して 有人または無人のサポートを提供する ためのリモートサポートツールが必要な場合、Splashtopにはあなたのためのソリューションがあります。
Splashtopに切り替えることで50％以上の節約が可能です
Splashtopを選ぶことで、毎年数百ドル、あるいは数千ドルを節約できます。Splashtopを選ぶことで、最高のパフォーマンスを持つリモートアクセスソリューションを最も低価格で手に入れることができるため、最高の価値を得ることができます。
SplashtopとTeamViewerの価格比較をご覧ください。現在のTeamViewerの顧客は、Splashtop早期開始プログラムでTeamViewerのサブスクリプションの終了と重なるように、最大3ヶ月間のSplashtopを無料で利用できます。
Splashtopに切り替えた数千人のユーザーに加わり、後悔しない選択をしましょう
Splashtopがサードパーティのレビューサイトで高く評価されている理由と3,000万人以上のユーザーがいる理由があります。Splashtopに切り替えた元TeamViewerの顧客は、もっと早く切り替えなかったことを後悔しています。
「WOW。Splashtop Business Accessは、私が今までにした中で最高の投資であり、ますます良くなっています。TeamViewerが年間500ドルの料金を請求するのはどうして可能なのでしょうか？あなたたちは素晴らしいです!!!!!!!」
– Frank Steesnaes, Peak Business パフォーマンス
「私はIT業界に20年いますが、良い製品を見つけたときにはわかります。サポートの観点から、これ以上のツールは望めませんでした。私はすぐに取り掛かり、すぐに終わらせます。[Splashtop]は素晴らしく、信頼性が抜群です。TeamViewerを使用した後、このプログラムは最高です。あなたもリーズナブルな価格で、TeamViewerは私の長子を含めてすべてを求めています。私はこの製品が大好きで、業界の他の人にも勧めました。」
– スチュアート・リビングストン、NuWave Backup
詳細はこちら and get started for free
Splashtopを選ぶことで、TeamViewerより少なくとも50%の節約が可能です。今すぐ無料トライアルを始めましょう！