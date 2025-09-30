新しいリモートアクセスおよび/またはリモートサポートソリューションをお探しなら、最新バージョンのTeamViewerよりもSplashtopを選ぶ方が良いでしょう。TeamViewer 14 Finalの最近の発表では、新バージョンに含まれるいくつかの新機能とパフォーマンスの向上（その一部はすでにSplashtopにあります）がリストされています。
しかし、実際のところ、Splashtopを使えば必要なものがすべて手に入り、はるかに安く済みます。
この記事では、SplashtopとTeamViewer 14を比較し、それぞれのオプションから何が得られるかを説明します。さらに進む前に、選択したSplashtopソリューションに14日間無料でフルアクセスできることをお伝えしておくことが重要です（クレジットカードやコミットメントは不要です）。Splashtopを自分で試して、購入前に正しい決定をしているという安心感を得ることができます。
TeamViewer 14のダウンロードを控えて、まずSplashtopを試してみるべき理由はこちらです。
リモートアクセス/リモートサポート機能比較
基本的に、SplashtopとTeamViewerはどちらもリモートアクセスソリューションです。どちらも、世界中のどこからでも、他のデバイスからコンピュータやデバイスへの高速なリモート接続を提供します。どちらも最も使用されているオペレーティングシステム（Windows、Mac、iOS、Android）で動作し、シンプルなユーザーインターフェースを持っています。
ビジネスプロフェッショナル、IT/サポートチーム、ヘルプデスクプロフェッショナルに必要なツールと機能に関して、SplashtopはTeamViewer 14に見られる同じトップ機能を備えています。
高速リモートアクセス
ファイル転送（ドラッグ＆ドロップを含む）
チャット（セッション内外）
リモート印刷
リモートウェイク
リモート再起動
セッション録画
マルチ対マルチモニターのサポート
ユーザーとコンピュータの管理
グルーピング
ログ
256 bit AES暗号化
両方とも、日常のタスクを完了するために必要な機能を備えています。コンピュータやモバイルデバイスをリモートでコントロールし、簡単に作業を完了できます。
価格の違い
ここでSplashtopが明確な選択肢として浮上します。どのようなユースケースであっても、SplashtopはTeamViewer 14の商用プランと比較して50％以上の節約を実現できます。TeamViewer 14のビジネスプランは、ユーザーあたり年間¥72,000から始まります。Splashtopは年間¥18,000から¥79,200で始まります。その理由は、Splashtopが異なるユースケースに対して異なるソリュー�ションを提供しているからです。
Splashtopを使用すると、まさに必要なものとして設計されたソリューションを手に入れることができます。離れている間にコンピュータにアクセスするためのリモートデスクトップソリューションが必要ですか？ユーザーのコンピュータをサポートする必要がありますか？それとも、顧客が必要とする瞬間にオンデマンドでリモートサポートを提供する方法が必要ですか？どのような使用ケースであっても、Splashtopは迅速なリモートアクセスと必要な機能を提供するソリューションを持っています。
Splashtopには、macOS Mojaveのダークモードサポートやユーザーの信頼できるデバイスを表示する機能など、TeamViewer 14に新しいパフォーマンス向上と機能もあります。
SplashtopとTeamViewerの価格比較をご覧ください。Splashtopが最高のTeamViewer代替である理由を示す完全な比較もご覧いただけます。
Splashtopを試して、自分で確認してください。
私たちの言葉を鵜呑みにせず、14日間無料でSplashtopを試してみてください。TeamViewer 14の最良の代替品であることを保証します。クレジットカードを必要とせず、開始するためのコミットメントを強制しないため、今すぐ設定してもリスクはありません。
準備はできましたか？Splashtopの受賞歴のあるリモートデスクトップソリューションは、TeamViewer 14の最良の代替品です。以下のボタンをクリックして、数分でセットアップを完了しましょう。