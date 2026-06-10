TeamViewer 13および14のサポート終了：IT担当者が知っておくべきこと

TeamViewer は、バージョン13および14のサポート終了に向けた段階的な移行プロセスを2026年10月31日に開始すると発表しました。これは、それらのバージョンが直ちに使えなくなることを意味するものではありませんが、サポートは時間の経過とともに縮小され、それらのバージョンを使用した接続は段階的に無効になります。
まだTeamViewer 13または14に依存しているITチームにとって、これは計画の期限を設けることになります。古いリモートアクセスの設定が、長年見直されていないユーザーのワークステーション、サーバー、共有コンピュータ、無人システムに、今もインストールされたままになっている場合があります。それらのデバイスがインターネットベースのリモート接続に依存している場合、チームは何が変わる可能性があるのか、そしてそれが日々のサポートにどのような影響を与えるのかを理解する必要があります。
今は、現在の組織のデバイス管理方法に、自社のリモートアクセスツールが今も適しているかどうかを見直すのにも良いタイミングです。リモートサポートは、ユーザーの画面に接続するだけのものではなくなりました。ITチームは、分散した環境を効率的にサポートするために、エンドポイントの可視化、ソフトウェアインベントリ、パッチのステータス、設定オプション、自動化を必要とすることがよくあります。
この記事では、TeamViewerのバージョン13および14のサポート終了のお知らせが何を意味するのか、期限までにITチームが確認すべき点、そして最新のリモートアクセスお�よびエンドポイント管理ソリューションを選ぶ際に注目すべきポイントを解説します。
TeamViewer 13 と 14 に何が起きているのでしょうか？
TeamViewerは、バージョン13と14が2026年10月31日からサポート終了に向けた段階的廃止プロセスを開始すると発表しました。これは段階的な変更であるため、これらのバージョンがその日に一斉に動作しなくなることは想定されていません。ただし、サポートは時間の経過とともに縮小され、それらのバージョンを使用した接続は段階的に無効化されます。
主な詳細は次のとおりです：
TeamViewer 13 および 14 は、2026年10月31日に段階的廃止に入ります。
これらのバージョンに対するサポートは、今後徐々に縮小されます。
これらのバージョンを使用した接続は、段階的に無効化されます。
インターネットベースの接続を継続して利用するには、有効なサブスクリプションライセンスが必要です。
TeamViewerのサーバーに依存しない場合は、LAN接続は引き続き可能な場合があります。
古いTeamViewerバージョンをまだ使用しているITチームにとって、これが重要な理由
まだTeamViewer 13または14を使用している組織にとって、サポート終了のスケジュールは、単なるソフトウェア更新の作業以上の意味を持ちます。これにより、ITチームは古いリモートアクセスツールがどこにインストールされているか、それらのツールがどのように使われているか、そして現在の業務の進め方を引き続き支えられているかを見直すきっかけを得られます。
リモートアクセスは、バックグラウンドインフラの一部になることがよくあります。一度導入して機能し始めると、チームはそのまま同じソフトウェアを、ワークステーション、サーバー、共有マシン、無人システム全体で何年にもわたって使い続けることがあります。IT部門が影響を受けるすべてのデバイスを明確に把握できていない場合、ライフサイクルの変更は管理がより難しくなる可能性があります。
1. リモートアクセスの継続性
最も差し迫った懸念は、継続性です。技術者が TeamViewer 13 または 14 を使用して、リモートユーザーをサポートしたり、無人コンピュータにアクセスしたり、ローカルネットワーク外のシステムを保守したりしている場合、インターネットベースの接続性に変更があると、日常的なサポート業務に影響が及ぶ可能性があります。
場合によってはLAN接続を引き続き利用できることもありますが、それでは分散したチーム、リモートワーク中の従業員、支社、またはIT部門がネットワーク外からアクセスする必要があるデバイスの問題は解決できません。チームは、どのワークフローがオンラインのリモートアクセスに依存しているか、また、そのアクセスに変更があった場合にどのデバイスのサポートが難しくなるかを確認する必要があります。
2. 従来型エンドポ��イントの可視性
最近確認されていないデバイスには、古いバージョンのTeamViewerがまだインストールされている可能性があります。一部は現役の従業員に属している可能性があります。その他には、共有ワークステーション、研究室のコンピュータ、キオスク、サーバー、またはたまにサポートするときだけ使うマシンもあります。
重要なのは、ここで可視性が問われることです。ITチームは、どのデバイスでTeamViewer 13または14が実行されているのか、誰がそれらを使用しているのか、引き続き必要かどうか、そして業務運営においてどれほど重要なのかを把握する必要があります。そのインベントリがないと、移行の範囲を過小評価しやすくなります。
3. ライセンスとアップグレードの計画
この段階的な廃止により、ライセンスに関する判断も必要になります。古いバージョンのTeamViewerを使用しているチームは、TeamViewerの現在のライセンスモデル内でアップグレードするのが妥当かどうか、あるいは今が他のリモートアクセスの選択肢を検討する適切なタイミングかどうかを判断する必要があります。
その判断では、サブスクリプション費用だけでなく、それ以外の要素も考慮する必要があります。ITチームは、設定にかかる労力、技術者のワークフロー、セキュリティ要件、エンドポイントの対応範囲、管理者コントロールに加え、インベントリ、パッチ適用、自動化などのより広範な管理機能が必要かどうかも検討する必要があります。
期限前にITチームが監査すべきこと
TeamViewer 13と14が段階的廃止期間に入る前に、ITチームは影響を受けるデバイスとワークフローの明確なインベントリを作成する必要があります。目的は、古いバージョンがまだどこで使われているのか、どのリモートアクセスの利用シーンがそれらに依存しているのか、そしてサポートの信頼性が低下する前に何を変える必要があるのかを把握することです。
TeamViewer 13 または 14 を実行しているすべてのデバイスを特定する：まず、TeamViewer 13 または 14 がまだインストールされているすべてのエンドポイント、サーバー、共有ワークステーションを見つけます。無人システム、ラボのマシン、キオスク、使用頻度の低いコンピュータが含まれます。こうしたデバイスは、移行時に見落とされやすいものです。
どの接続がインターネットベースのアクセスに依存しているかをマッピング：LAN専用のユースケースと、TeamViewer のインターネットベースの接続性に依存するワークフローを分けます。これは重要です。というのも、TeamViewer によれば、LAN接続は引き続き利用できる可能性がある一方で、旧バージョンを使用するインターネットベースの接続は、今後徐々に影響を受けるためです。
ビジネスクリティカルなシステムを見直す：役員、リモートワーカー、顧客対応業務、本番ワークフロー、または時間外メンテナンスを支えるシステムを優先します。これらのデバイスは、リモートアクセスが中断すると業務への影響がより大きいため、優先的に確認する必要があります。
OSの互換性を確認：古いデバイスの中には、古いOSや構成のまま稼働しているものがあり、アップグレードが�難しくなる場合があります。各システムが新しいリモートアクセスソフトウェアに対応できるか、または別の移行計画が必要かを確認します。
アップグレードと移行のコストを見積もる：アップグレードにかかるコストと、別のリモートアクセスソリューションに切り替えるコストを比較します。サブスクリプション料金、設定にかかる時間、技術者トレーニング、エンドポイントの対象範囲、セキュリティ要件、およびインベントリ、パッチ適用、または自動化に必要な追加ツールを含めてください。
リモートアクセスの要件を文書化する：今後に向けて、チームに必要なものを明確なリストにまとめましょう。これには、無人アクセス、オンデマンドの有人サポート、ファイル転送、リモート印刷、セッションログ、SSO、MFA、詳細なアクセス許可、ソフトウェアインベントリ、パッチの可視性、リモートコマンドの実行が含まれる場合があります。
TeamViewerの代替製品を選ぶ際のポイント
貴社チームがTeamViewer 13と14の段階的終了を理由に他の選択肢を検討している場合は、まず実際のサポートワークフローを見直すことから始めましょう。代替製品は、現在技術者がどのようにデバイスへアクセスしているかをカバーすると同時に、将来的にお客様の環境で必要になる可能性があるセキュリティ、可視性、管理のニーズにも対応できるものであるべきです。
TeamViewer alternativesに求められる主な機能は次のとおりです。
セキュアな無人アクセス: ITチームは、ユーザーが対応できないときでも、承認されたデバイスにアクセスできる必要があります。特に、サーバー、共有ワークステーション、営業時間外のメンテナンス、リモートシステムでは重要です。
有人リモートサポート: ヘルプデスクチームには、ユーザーが在宅勤務中、オフィス勤務中、または企業ネットワーク外にいる場合でも、必要なときにユーザーをサポートできるシンプルな方法が必要です。
クロスプラットフォーム対応: 使用しているデバイスに実際に対応しているリモートアクセスツールを選ぶことが重要です。これには、Windows、macOS、Linux、Android、iOS、および該当する場合は Chromebook のユースケースが含まれます。
強力なアクセス制御： MFA、SSO/SAML、詳細なアクセス許可、デバイス認証、セッションログなどのセキュリティ機能を確認し、IT部門がアクセス権を持つユーザーを管理し、明確な監査証跡を維持できるようにしましょう。
シンプルな設定と管理： 不要な設定作業を技術者やエンドユーザーに増やすことなく、容易に展開、割り当て、監視、管理できることが、置き換え先の条件です。
信頼性の高いリモートセッションのパフォーマンス：トラブルシューティング、メンテナンス、ファイルへのアクセス、管理業務、日常的なサポート作業を行ううえで、リモートセッションには十分な応答性が求められます。
エンドポイントの可視性： ITがデバイスのステータス、ハードウェアの詳細、ソフトウェアインベントリ、パッチの状態も確認できると、リモートアクセスはさらに効果的になります。
パッチ適用と自動化： 最新のソリューションは、管理対象デバイス全体でITがアクションを実行できるよう支援する必要があります。これには、更新プログラムの設定、スクリプトの実行、システムの再起動、一般的な問題の修復などが含まれます。
最適なのは、技術者の負担を減らしながら、IT部門が管理するデバイスをより細かく制御できるようにする選択肢です。つまり、基本的な画面共有だけでなく、リモートサポートのワークフロー全体をサポートするソリューションを選ぶことが重要です。
リモートアクセスとエンドポイント管理をあわせて評価すべき理由
TeamViewerのバージョン13および14の段階的廃止は、リモート接続だけでなく、より幅広い見直しを行うよい機会です。多くのITチームにとって、技術者がデバイスに接続した時点でサポートが終わるわけではありません。
1. リモートアクセスでITの接続を支援
リモートアクセスにより、技術者はどこからでもユーザー、ワークステーション、サーバー、無人システムにアクセスできます。これは、トラブルシューティング、リモートワーク、営業時間外のサポートに欠かせません。
2. エンドポイント管理でITのアクションを支援
接続後、ITではソフトウェアのインベントリ確認、パッチ状況の確認、更新の設定、スクリプトの実行、またはデバイスの正常性の確認が必要になることがよくあります。こうしたタスクが別々のツールに分かれていると、サポートに時間がかかり、可視性も低下します。
3. ワークフローを統合すると、手間を減らせます
最新のリモートアクセスソリューションは、チームが安全に接続し、デバイスをより効率的に管理できるよう支援する必要があります。古いTeamViewerの設定を見直しているチームにとっての目標は、ツールの切り替えを減らし、可視性を高め、分散したエンドポイント全体の管理性を向上させながら、ITワークフロー全体をサポートすることです。
Splashtopがチームのレガシーなリモートアクセスからの脱却を支援する方法
TeamViewerのバージョン13および14の提供終了を受けてチームでリモートアクセスの選択肢を見直しているなら、Splashtopなら不要な複雑さなく、ITがユーザーをサポートし、リモートコンピュータを管理するためのセキュアで高パフォーマンスな方法を提供します。
Splashtop は、有人アクセスと無人アクセスの両方に対応しているため、技術者は必要に応じてユーザーをサポートしたり、誰もいないときに管理対象デバイスへ接続したりできます。その柔軟性は、ヘルプデスク、MSPs、分散したチーム、そして複数拠点にあるコンピュータへ信頼性の高いアクセスを必要とする組織にとって重要です。
より強力なエンドポイント管理も必要とするチームには、Splashtop AEM が同じワークフローに可視性と自動化を追加します。IT部門は、ハードウェアとソフトウェアのインベントリを確認し、パッチのステータスを監視し、更新を自動化し、1回ごとの手動リモートセッションに頼ることなく、管理対象エンドポイント全体に対�して対応できます。
Splashtopを使えば、チームは次のことができます：
管理対象のコンピュータに、どこからでも安全にアクセスできます。
エンドユーザーにオンデマンドのリモートサポートを提供します。
一元管理コンソールから、ユーザー、デバイス、アクセス許可、アクセスを管理します。
Windows、macOS、Linux、Android、iOS、Chromebookのさまざまな利用シーンに対応する一般的なIT環境をサポートします。
Splashtop AEMを使用して、エンドポイントの監視、対応アプリケーションへのパッチ適用、インベントリの表示、定型アクションの自動化を行えます。
古いリモートアクセスの設定を置き換えるITチーム向けに、Splashtopはサポート体験のモダン化を支援するとともに、管理するデバイスをより細かくコントロールできるようにします。
TeamViewer 13または14からの移行計画
移行計画は複雑である必要はありませんが、意図を持って慎重に立てるべきです。TeamViewer 13または14を置き換える前に、どこで使われているのか、どのシステムが最も重要なのか、そしてサポートを中断することなくユーザーとデバイスをどのように移行するのかを文書化しましょう。
現在のTeamViewer設定を監査：TeamViewer 13または14を実行しているすべてのシステムを特定します。通常のリフレッシュサイクルの対象ではない場合がある従業員のコンピュータ、サーバー、共有デバイス、ラボのマシン、無人システムも含まれます。
依存度の高いエンドポイントを優先: まずは、役員、リモートワーカー、顧客対応チーム、本番ワークフロー、または営業時間外のメンテナンスを支えるデバイスから始めましょう。これらのシステムを移行の最終段階まで放置すべきではありません。
置き換えに必要な要件を明確にしましょう：無人アクセス、有人サポート、セキュリティ管理、ログ記録、設定オプション、エンドポイントのインベントリ、パッチ適用、自動化など、チームが次のソリューションに必要とする項目をリストアップしてください。
パイロットグループで置き換えをテストする: 本格展開の前に、小規模なグループでパフォーマンス、アクセス許可、使いやすさ、技術者のワークフロー、サポート範囲を検証します。
段階的にデバイスを移行: 部門、拠点、優先度、またはサポートの必要性ごとにデバイスを移行できます。段階的に展開することで、問題を早期に発見しやすくなり、重要なサポートワークフローへの影響を避けられます。
未使用のレガシーソフトウェアを削除する: デバイスの移行が完了したら、不要になった古いリモートアクセスツールをアンインストールします。これにより、技術者の混乱を減らし、ITにとってよりクリーンで管理しやすい環境を実現できます。
EoLタイムラインを活用してリモートアクセスをモダナイズ
TeamViewerのバージョン13および14の段階的廃止は、ITチームにとって、古いリモートアクセスの設定がサポートしにくくなる前に見直す明確な理由になります。優先すべきは、影響を受けるシステムを特定し、どのワークフローがインターネットベースのアクセスに依存しているかを把握したうえで、アップグレードするか別のソリューションに移行するか、どちらがより合理的かを判断することです。
このレビューは、ITチームが分散したデバイスをサポートする方法を改善するのにも役立ちます。最新のリモートアクセスソリューションには、安全に簡単に接続できること、ユーザーをすばやくサポートできること、アクセス許可を管理できること、そしてチームが担当するエンドポイント全体の可視性を維持できることが求められます。
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