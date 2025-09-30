メインコンテンツへスキップ
Laptop, tablet, and smartphone on a desk for remote work with Splashtop

ITがBYODの世界で効果的なサポートを提供する方法

Trevor Jackins
所要時間 3分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

企業の規模を問わず、従業員がオフィス、自宅、その他の場所で働けるようにするため、ハイブリッドワークが定着していることは間違いありません。

ハイブリッドワークの核心要素はBYOD（自分のデバイスを持ち込む）です。従業員は、好きなデバイスを使用することで柔軟性と自主性が得られるため、生産性と仕事の満足度にとって重要だと考えています。実際、この最近のブログ投稿で強調したように、66%の労働者は、コンピューティングデバイスの選択を従業員に提供する会社を選択するでしょう。

しかし、従業員が個人のデバイスやその上で動作するアプリケーションに問題を抱えた場合、会社管理のデバイスに対するIT/ヘルプデスクのサポートと同じレベルのサポートが必要です。これにより、ITに新たなサポート負担がかかります。ほとんどのITチームは、管理されたコンピュータへのアクセスを可能にするリモートサポートツールを持っていますが、今日使用されているすべてのリモートBYODインスタンスに対応することはできません。

リモートワーカーのBYODニーズをサポートするには、技術的な問題が発生した場合にどのデバイスでもリアルタイムでリモートサポートできる能力が必要です。

無制限のオンデマンドサポートは、BYODを成功させる提案です。

Splashtopのリモートサポートソリューションに見られる有人サポート機能は、オンデマンドサポートの高度な形態であり、任意のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスをサポートすることができます。有人サポートは、IT技術者がユーザーがいる間にリモートコンピュータやモバイルデバイスに即座にアクセスできるようにします。

これにより、Windows、Mac、iOS、Androidデバイスを含む、エンドユーザーの作業用または個人用デバイスをサポートできます。有人サポートでは、ヘルプチームがエンドユーザーのデバイスを制御してトラブルシューティングを行います - まるで対面で行うように（リモートでWindows、Mac、Androidデバイスを制御し、iOSをリモートで表示）。

Splashtopの有人サポート機能を使用している組織は、Splashtopを使用することによるいくつかの利点を挙げています。

  • モバイルデバイスを含むデバイスタイプ全体での包括的なサポート

  • ITによる強化されたリモート/ハイブリッドワークサポート

  • 従業員の生産性の向上と、個人デバイスに対する迅速なヘルプサービス

Splashtopの有人サポートを実行するのは簡単です

ITと従業員の両方が、そのシンプルさからSplashtopを受け入れました。従業員は単にユニークな9桁のセッションコードを生成し、ヘルプデスクスタッフにアクセスコードを渡します。技術者はそのコードを使用して従業員のデバイスに接続し、ファイル転送、リモート印刷、チャット、画面共有などを瞬時に行うことができます。さらに良いことに、すべてが高度なセキュリティインフラ上で行われます。

あらゆる規模の組織にとって、無制限でオンデマンドのBYODサポートは、すべての労働者がどこでもいつでも生産性を維持できるようにするための画期的なアプローチです。

Splashtopを無料で試してみてください！

今すぐ無料トライアルを始めて、ユーザーや業界アナリストがSplashtopのリモートサポートについて絶賛している理由を体験してください。無料トライアルを開始するのにクレジットカードやコミットメントは必要なく、サインアップはわずか数分で完了します。

任意のデバイスをオンデマンドでリモートサポートできるようにしたい場合は、Splashtop Remote Supportが理想的なソリューションです。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

