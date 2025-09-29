Splashtopの製品マーケティング アソシエイトとして、Joseph Khalifa は、技術的な知識とマーケティングを組み合わせて、リモートアクセス ソリューションの最新の進歩を共有することに情熱を注いでいます。Joseph は Splashtop を毎日使用することで、生産性を維持しながら、世界中のチーム メンバーとシームレスに関わり、コラボレーションすることができます。Splashtop 以外では、Joseph は写真撮影、テクノロジーに関する�あらゆること、そして愛犬の Buddy と過ごす時間を楽しんでいます。