エンドポイントデバイス管理は複雑な問題であり、技術の進歩に伴ってさらに複雑になっています。現在、デバイス管理はモバイルデバイス管理（MDM）、エンタープライズモビリティ管理（EMM）、および統合エンドポイント管理（UEM）を含むいくつかのソリューションに分かれています。
それでは、どのタイプのデバイス管理があなたに適しているのかということです。MDMとEMM、UEMを比較して、それぞれの強みと違いを分解し、さまざまなデバイスを管理するITチームと企業にとって何が最適かを見ていきましょう。
MDMからEMM、そしてUEMへ: デバイス管理の進化
MDM、EMM、UEMはすべてデバイス管理の枠組みに属し、同様の目的を果たします。そのため、これらは関連技術であり、それぞれが前の技術の機能や用途を基に構築されています。
最初、デバイス管理は今ではモバイルデバイス管理として知られるものから始まりました。これはIT管理者がモバイルデバイスやアプリケーションを制御・管理できるソフトウェアソリューションです。導入以来、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、さらには一部のモノのインターネット（IoT）デバイスも含むように拡大しました。
モバイル技術の発展に伴い、MDMはEnterprise Mobility Managementに発展し、組織がモバイルデバイスとア��プリを安全に使用できるよう支援することを目的としています。これはBYOD（Bring Your Own Device）ポリシーを導入している企業における会社所有のデバイスと個人所有のデバイスの両方をカバーできます。
最終的に、EMMから統合エンドポイント管理（UEM）が生まれ、これはコンピュータ、ラップトップ、スマートフォン、およびタブレットを包括するように設計されています。これは単一のコンソールからの総合的なデバイス管理を提供し、企業は更新をプッシュしたり、セキュリティポリシーを適用したり、紛失または盗難されたデバイスをリモートでワイプしたりできます。
MDM、EMM、UEMがビジネス効率を向上させる方法
MDM、EMM、UEMはそれぞれ異なる用途と機能を持っているが、多くの類似した利点を提供している。これらには以下が含まれる:
セキュリティ: MDM、EMM、UEMはすべて、サイバーセキュリティを向上させるために設計されており、 リモートデバイス やエンドポイントを保護し管理することで、安全性を損なうことなくリモートやハイブリッド作業を可能にします。
効率性: 各ソリューションはリモートデバイスや労働者をサポートするために作られた複数の機能を備えており、従業員やチームはどこからでも効率的に働くことができます。
BYODサポート: BYODサポートの範囲は様々ですが、優れたMDM、EMM、UEMソリューションはすべて、従業員が選んだデバイスで作�業するのを助けることができます。
コンプライアンス: 適切なデバイスのセキュリティと管理は、多くの規制や要件にとって不可欠です。MDM、EMM、UEMでリモートエンドポイントを保護することにより、企業はITコンプライアンス義務を果たすことができます。
スケーラビリティ: MDM、EMM、UEMのソリューションはすべて高いスケーラビリティを備え、新しいデバイスを必要に応じてサポートできるように設計されています。これにより、新しいエンドポイントを接続して管理する際に過剰な中断や困難を引き起こすことなく、会社の成長に対応できます。
ただし、これらの利点を共有しているとはいえ、それぞれが異なる範囲と方法でそれを実現していることは、後ほど詳しく見ていこう。
MDM、EMM、UEMの実際のアプリケーション
MDM、EMM、UEMの利点が確立されたところで、それらの実際の応用を見ていきましょう。現在、組織はこれらのツールをどのように活用していますか？
組織は、MDM、EMM、UEMを使用して、スマートフォン、タブレット、IoTデバイスなど、ワークフォース全体でリモートデバイスを管理しています。使いやすさ、機能性、安全性、アクセスのしやすさが相まって、ITの効率を向上させるとともに、リモートおよびハイブリッドワーク環境でのサイバーセキュリティとITコンプライアンスの維持に役立つ強力なツールとなっています。
デバイス管理はリモートワークにとって重要であり、ITチームは各リモートエンドポイントが最新であり、会社の方針に準拠し、サイバー脅威から保護されていることを確実にしなければなりません。これらのツールは、ITエージェントが潜在的な問題やセキュリティの警告を迅速に特定し解決できるようモニタリングと検出機能を提供します。
優れたデバイス管理には、ITチームが知っておくべきパターンや警告サインを特定するための分析機能、これらの懸念に対処するためのリモートコマンドを送信する能力が含まれています。
MDM vs. EMM vs. UEM: 機能と能力の比較
MDM、EMM、UEMの間には多くの類似点があるが、それらは同じものではない。それぞれのデバイス管理へのアプローチは異なっており、管理対象のデバイス範囲や提供される機能に違いがある。
MDMソフトウェアはモバイルデバイスに特化している。IT管理者がセキュリティポリシーを施行し、デバイス設定を管理し、更新をプッシュし、必要に応じてデバイスをリモートでロックまたはワイプすることを可能にする。MDMは各デバイスのクライアントアプリを通じて動作し、主に会社所有のデバイスで使用されるが、一部はBYODサポートも可能である。
EMMソフトウェアはMDMを一歩進め、モバイルデバイスを超えてモバイルエコシステムを管理します。これにより、ITチームは管理対象デバイス上のアプリケーション、データ、コンテンツを管理し、すべてを安全に保つのに役立ちます。ITエージェントはアプリを設定および更新し、モバイルデバイス上でドキュメントを管理し、ユーザー認証を可能にするため、BYOD環境でもセキュリティにとって貴重なツールです。
最終的に、UEMソフトウェアはタブレット、コンピュータ、ウェ�アラブルデバイス、スマートフォン、IoTデバイスを含むすべてのエンドポイントをカバーする点でモバイルデバイスを超えます。これはまた、プラットフォームとオペレーティングシステム全体で機能しなければならないことを意味し、BYOD環境で価値があります。UEMはデバイスエコシステム全体の可視性を提供し、セキュリティポリシーを施行し、脅威の検出と修復などのセキュリティ機能でエンドポイントを保護します。
主な違いを次のように分解できます：
範囲
セキュリティ
BYODサポート
プラットフォーム互換性
MDM
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを管理することに焦点を当てています。主に設定、プロビジョニング、およびポリシーの施行に使用されます。
リモートワイプ、デバイスの暗号化、パスコードの施行を含む基本的なセキュリティ。
制限あり。MDMは主に会社所有のデバイスを管理しますが、制限付きでBYODも可能です。
主にiOSとAndroidをサポートします。
EMM
アプリケーション管理、コンテンツ管理、アイデンティティ管理を追加することでMDMを拡張します。
アプリレベルのポリシー、セキュアコンテナ、データ損失予防によりセキュリティを強化します。
個人と企業の環境間のデータ分離によるより強力なBYODサポートを提供します。
通常、iOS、Android、およびWindowsに対応し、macOSのサポートは限定的です。
UEM
モバイル、デスクトップ、およびIoTデバイスを含むすべてのエンドポイントを管理するための単一プラットフォームを提供します。
エンドポイント検出、コンプライアンスモニタリング、コンテキストアナリティクスを含むことが多い、高度で包括的なセキュリティ。
ゼロトラストおよびコンテキストアウェアアクセス制御と連携した完全なBYOD統合。
通常、iOS、Android、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、およびIoTデバイスをサポートしています。
MDM、EMM、およびUEMの運用上の課題と制限
利用法と利点が確立されたら、それぞれの課題と制限についても理解する必要があります。共通の課題には、以下があります:
統合: 選択するソリューション次第で、統合は課題になることがあります。あなたの組織が使用するあらゆる種類のデバイスとオペレーティングシステムに統合でき、エンドポイント間で簡単にインストールおよび展開できるソリューションを選んでください。
複雑さ: 複雑なソリューションを使用すると、すべてのエンドポイントを適切に管理するのが難しくなることがある。複数のリモートエンドポイントを簡単に管理できるユーザーフレンドリーなプラットフォームを探し、そうでないと複雑さが問題を解決する以上に多くの問題を引き起こす可能性がある。
スケーラビリティ: 成長に追いつけるスケーラブルなソリューションを見つけることが重要です。デバイス管理ソリューションは必要に応じて新しいエンドポイントを追加できなければならないため、スケールが容易であればあるほど良いです。
限界: MDM、EMM、UEMにはそれぞれの限界があり、例えばMDMはモバイルデバイスに重点を置いている。ITチームが管理する必要があ�るエンドポイントを理解し、それぞれに対応できるソリューションを見つけよう。
