Splashtop
Pair of IT professionals utilizing Splashtop's remote access software

リモートアクセスソフトウェアを比較 - 最適なソリューションを見つけよう

Splashtop Team
所要時間 6分
更新済み
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
リモートアクセスソフトウェアやリモートデスクトップソフトウェアは、個人、ITプロフェッショナル、Managed Services Providers (MSPs)、サポート組織によって、コンピュータやモバイルデバイスにリモートでアクセスするために使用されます。個人はリモートアクセスを利用して、外出先で自分のコンピュータにアクセスできます。自宅のコンピュータ、iPad、iPhone、Androidのスマホやタブレットなどから職場のコンピュータにアクセスできます。リモートアクセスソフトウェアは、ITプロフェッショナルが組織内のコンピュータをリモートで管理し、アクセスしてサポートを提供することを可能にします。また、組織内のユーザーが自分のコンピュータにリモートでアクセスできるようにアカウントを作成することもできます。

リモートアクセスソフトウェアを比較して最適なものを選ぶ際に考慮すべきトップ2の項目は、機能セットと価格です。以下の比較をチェックして、Splashtopと競合他社を評価する際の参考にしてください。Splashtopが2,000万人以上のユーザーに選ばれているリモートアクセスソフトウェア技術である理由がわかります。

Teamviewer Logo

Splashtop と TeamViewer の比較

TeamViewerは、リモートデスクトップアクセス、リモートサポート、コラボレーションソリューションのボリュームリーダーです。しかし、TeamViewerの商用プランは高価で、無料のリモートアクセス製品にはいくつかの注意点があります（機能制限商用利用の疑いによる接続のブロックなど）。

一方、Splashtopの商用利用プランは、ファイル転送やマルチモニターサポートなどのトップリモートアクセス機能を提供し、特定のユースケースに合わせたさまざまなパッケージで提供されています。これにより、必要なすべての機能を備えたリモートアクセスソリューションを、はるかに低価格で手に入れることができます。

TeamViewerは¥72,000/年*から始まり、Splashtop リモートアクセス（簡単なリモートアクセス用）は¥9,900/年から始まります。Splashtop リモートサポート (オンデマンドリモートサポート用) は¥40,800/年から始まります。ここで機能と価格を比較できます

TeamViewerよりもSplashtopを選ぶことで、年間サブスクリプションコストを50％以上節約できます。*出典: TeamViewerの米ドルとユーロの価格は、TeamViewerの米国およびユーロ通貨のウェブサイトから取得しています。TeamViewerの価格は国によって異なる場合があります。

GoToAsssist Logo

Splashtop と GoToAssist の比較

GoToAssistは人気のあるリモートサポートソフトウェアソリューションです。Splashtopの有人および無人サポートソリューションは、より低価格でリモートサポート機能を提供します。例えば、Splashtopはモバイルデバイスの画面へのリモートアクセスや、Androidからコンピュータへのモバイル間アクセス、iOSおよびAndroid画面のライブビューイングを提供します。

さらに、Splashtopを購入すると、価格が固定されます。更新コストの増加を心配する必要はありません。最近、GoToAssistはパッケージの価格を引き上げ、多くの顧客にとって更新コストを3倍以上にしました。Splashtopで同じトップ機能をより良い価値で手に入れましょう。

SplashtopとGoToAssistの完全な比較を参照してください

LogMeIn Logo

Splashtop と LogMeIn Central の比較

LogMeIn Centralは、リモートアクセスとユーザー管理のための人気のあるソリューションです。ユーザーはしばしば大幅な年間価格の上昇に不満を持ち、代替案を探しています。Splashtop リモートサポートはLogMeInよりも40-80%安くなっています。Splashtop リモートサポート Premiumには、LogMeIn Centralで3つのアドオンを購入する必要がある追加の監視と管理機能が含まれています。LogMeInを選択した場合、年間で数千ドル以上の費用がかかります。

25台から1,000台以上のコンピュータをサポート、アクセス、管理するためのリモートアクセスツールが必要なら、Splashtop リモートサポートが最適なソフトウェアソリューションです。Splashtopを使えば、いつでも無人アクセス:が可能で、トップ機能、強力なセキュリティ、そしてはるかに低価格を手に入れることができます。

SplashtopとLogMeIn Centralの完全な比較を参照してください

GoToMyPC Logo

Splashtop と GoToMyPC の比較

LogMeInのGoToMyPCは、どこからでもMacやPCにアクセスするための人気のあるリモートアクセスソリューションです。Splashtop リモートアクセスは、GoToMyPCの半額以下の価格で利用でき、GoToMyPCの基本レベルのエディションにはない機能が含まれています。実際、GoToMyPCの代わりにSplashtopを選ぶと、年間で少なくとも75％の節約ができます。

WindowsとMacのコンピュータを簡単にリモート操作し、Splashtop リモートアクセスを選ぶことで予算を節約できます。最も信頼性の高いリモート接続プラットフォームで、失望することはありません。自宅や世界中のどこからでも、どのデバイスでも作業できます。Splashtop リモートアクセスは、他のコンピュータにリモート接続するのをこれまで以上に簡単にします。そして、GoToMyPCと比較して年間数百から数千ドルを節約できます。

SplashtopとGoToMyPCの完全比較をこちらでご覧ください

LogMeIn Logo

Splashtop と LogMeIn Pro の比較

LogMeIn Proは、ビジネス用途のリモートアクセスといえば最初に思い浮かぶ名前の一つですが、非常に高価です。Splashtop リモートアクセスを選ぶと、アクセスするコンピュータの数に応じて年間$250-$6,604を節約できます。

Splashtop リモートアクセスは、最高のパフォーマンスと最高の価値を持つリモートアクセスソフトウェアです。これにより、高解像度のリモートデスクトップ接続、簡単なアクセス、トップ機能、リモートコンピュータの完全な制御を楽しむことができます。これはクロスデバイスで、複数のオペレーティングシステム（Windows、Mac、iOS、Android）で動作します。さらに、ホストコンピュータでChromeウェブブラウザを使用してリモートセッションを開始することもできます。SplashtopとLogMeIn Proの完全な比較を見る

RemotePC Logo

Splashtop と RemotePC の比較

RemotePCは、コンピュータにリモートアクセスするためのソフトウェア製品です。Splashtop リモートアクセスは、WindowsとMacコンピュータへの同じリモートアクセス機能を提供しますが、より多くの機能を備え、年間価格も低くなっています。

Splashtop リモートアクセス Proは、Splashtopソリューションが80%安価であるにもかかわらず、RemotePC Teamパッケージに含まれていないいくつかのトップ機能を提供します。機能には、ウェブリンクを介したデスクトップの共有（画面共有）、リモート再起動、同じコンピュータにリモートアクセスする2人のユーザー、いくつかのユーザー/コンピュータ管理機能が含まれます。

SplashtopとRemotePCの完全比較を見る

Anydesk Logo

Splashtop と AnyDesk の比較

AnyDeskはコンピュータへのリモートアクセスを可能にします。その主な機能は有人リモートアクセス（リモートデバイスにエンドユーザーがいる必要があります）ですが、無人アクセス:にも使用できます。Splashtop リモートサポートは有人サポートと無人アクセス:の両方に使用できますが、同様の機能を持つパッケージを比較すると、AnyDeskよりも価格が低くなっています。

たとえば、リモートアクセスソフトウェアを使用する必要があるチームや複数の人がいる場合、SplashtopはAnyDeskの基本プランにはないユーザー/コンピュータ管理とグループ化機能をいくつか提供します。それを得るには、Splashtop リモートサポートよりも高価なチームパッケージにアップグレードする必要があります。SplashtopとAnyDeskの完全な比較を見る

Beyondtrust Logo

Splashtop vs. BeyondTrust（旧Bomgar）

BeyondTrust（旧Bomgar）は、セキュリティを重視したリモートアクセスソリューションです。クラウドおよびエンタープライズネットワークベースの製品では、BeyondTrustはセキュリティに大きな価格を課しています。しかし、Splashtopは256ビットAES暗号化接続、2要素認証などの最先端のセキュリティ機能を備えています。Splashtopはまた、セキュリティに関するいくつかの業界標準および規制に準拠しています。

Splashtopは、BeyondTrustと比較して年間で約90％の価格を節約できます。Splashtopを使用すれば、年間数千ドルを節約し、必要な堅牢なセキュリティを備えた高速なリモートアクセスソフトウェアを手に入れることができます。

SplashtopとBeyondTrustの完全な比較を参照してください

リモートアクセスソフトウェアを始める準備はできましたか？

